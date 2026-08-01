Đình Bắc tự nhận chơi "tệ", nói gì sau khi bị HLV Kim Sang Sik thay ra sớm?

⚽ Đình Bắc thừa nhận chơi dưới sức

ĐT Việt Nam đã gây thất vọng khi bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026. Một trong những cái tên nhận nhiều sự chú ý sau trận đấu là Nguyễn Đình Bắc, khi tiền đạo sinh năm 2004 thi đấu không đúng kỳ vọng và bị HLV Kim Sang Sik rút khỏi sân ngay ở những phút cuối hiệp một.

Đình Bắc dứt điểm không trúng khung thành ở trận gặp Singapore.

Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Đình Bắc được trao không ít cơ hội nhưng đều không thể tận dụng. Sau trận đấu, chân sút của ĐT Việt Nam không né tránh trách nhiệm và thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn của bản thân.

"Màn trình diễn hôm nay của tôi chắc là tệ. Tôi bỏ lỡ hai tình huống có thể ghi bàn, nếu giải quyết được thì trận đấu đã nhẹ nhàng hơn", Đình Bắc chia sẻ sau trận đấu. Tiền đạo quê Nghệ An cho biết anh xem đây là bài học để hoàn thiện bản thân thay vì chìm trong thất vọng.

Cầu thủ mang áo số 9 của ĐT Việt Nam nói: "Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn. Bóng đá có những lúc không thể suôn sẻ mãi. Tôi sẽ trở lại tập luyện để trận đấu tới làm tốt hơn".

⚽ "Tôi sẽ trả lời trên sân cỏ"

Sau trận đấu, Đình Bắc cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều người hâm mộ chỉ trích màn trình diễn của anh. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi giữ thái độ bình tĩnh và khẳng định sẽ chứng minh bằng hành động: "Tôi sẽ trả lời trên sân cỏ".

Đình Bắc tự nhận chơi tệ trước Singapore.

Chia sẻ về quyết định bị HLV Kim Sang Sik thay ra ngay cuối hiệp một, Đình Bắc không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào: "Khi bị thay ra, tôi nghĩ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ và sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những trận đấu tới".

⚽ HLV Kim Sang Sik vẫn đặt niềm tin vào Đình Bắc

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik cho biết ông thay Đình Bắc ngay cuối hiệp một vì tiền đạo này chưa thực hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đây chỉ là quyết định mang tính chuyên môn và vẫn đặt niềm tin vào học trò.

"Đình Bắc đã không thực hiện được theo kế hoạch ở hiệp 1 nên tôi quyết định thay người. Đây chưa phải trận cuối cùng, hai ngày nữa chúng tôi gặp Indonesia và vẫn cần vận dụng tốt Đình Bắc". HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ ông đã động viên tiền đạo sinh năm 2004 sau khi rời sân, đồng thời tin rằng Đình Bắc sẽ sớm vượt qua áp lực để trở lại mạnh mẽ ở trận gặp Indonesia.