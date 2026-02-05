Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội bóng Việt Nam thắng đối thủ Trung Quốc 11-0 trên sân khách

Sự kiện: Bóng đá

ANTD.VN - Đội bóng trẻ PVF đã tạo nên màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại FT Cup 2026 khi đánh bại U13 Shunde Eastern (Trung Quốc) với tỉ số khó tin 11-0 ngay trên đất khách ngày 3-2. Chiến thắng vang dội không chỉ phản ánh sự vượt trội về chuyên môn mà còn cho thấy bước tiến đáng kể của bóng đá trẻ Việt Nam trong những sân chơi quốc tế.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại Quảng Đông, đại diện Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận chủ động bằng lối chơi giàu tốc độ và khả năng phối hợp mạch lạc. Những pha đập nhả ngắn, di chuyển linh hoạt giúp PVF liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương, buộc đội chủ nhà phải lùi sâu chống đỡ. Sự tự tin trong cách triển khai bóng khiến trận đấu sớm nghiêng hẳn về một phía.

Đội bóng Việt Nam thắng đối thủ Trung Quốc 11-0 trên sân khách - 1

Áp lực được cụ thể hóa bằng chuỗi bàn thắng đến dồn dập, với 11 lần làm tung lưới đối phương của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tâm điểm của chiến thắng rực rỡ là Phạm Quang Khải, chân sút thi đấu bùng nổ với 7 pha lập công. Bên cạnh đó, Trần Văn Gia Hưng, Hoàng Mạnh Thái và Phạm Tiến Lâm cũng ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng, góp phần hoàn thiện bữa tiệc tấn công của đại diện Việt Nam.

Ba điểm trọn vẹn đi kèm hiệu số vượt trội giúp U13 PVF tạm chiếm ưu thế lớn tại bảng đấu, trong bối cảnh các đội chỉ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Điều này đồng nghĩa mỗi trận đều mang tính quyết định, đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải duy trì sự tập trung, nền tảng thể lực và tính kỷ luật nếu muốn giữ vững lợi thế.

Sau màn khởi đầu đầy khí thế, những trận đấu kế tiếp hứa hẹn sẽ là phép thử rõ ràng hơn cho tham vọng tiến sâu của đại diện bóng đá trẻ Việt Nam tại giải năm nay.

Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/02/2026 16:36 PM (GMT+7)
