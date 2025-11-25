Amorim cho Zirkzee đá đủ 90 phút: Fan MU gọi là "tội ác", đòi đuổi ngay tháng 1

Zirkzee đã có cơ hội của mình

Với việc Sesko và Cunha đều chấn thương, Joshua Zirkzee có lần thứ hai được tin dùng ngay từ đầu trong mùa giải này. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan không tận dụng được cơ hội của mình dù được thi đấu đủ 90 phút. Thậm chí, cần phải nói rằng Zirkzee đã có ngày thi đấu đáng quên.

Joshua Zirkzee

Cả trận, cầu thủ này chạm bóng được 35 lần nhưng mất bóng tới 12 lần, không rê bóng một lần nào, chuyền 25 lần thì sai tới 10 lần. Phải tới tận phút 80, Zirkzee mới có pha dứt điểm đầu tiên và quan trọng hơn, tiền đạo người Hà Lan có 2 cơ hội ngon ăn nhưng lại không tận dụng được.

Nhìn 2 quả đánh đầu của Zirkzee, người hâm mộ "Quỷ đỏ" lại ước Benjamin Sesko có mặt trong tình huống ấy. Có thể dễ dàng nhận ra tiền đạo người Hà Lan lạc lõng giữa chính những đồng đội của mình.

Diallo, Mbeumo hay Bruno Fernandes nếu không phải là người sút nhiều nhất cũng là người rê bóng nhiều nhất hoặc chuyền bóng nhiều nhất. Họ cần một cầu nối ở chính giữa vòng cấm nhưng Zirkzee không làm được. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi cầu thủ này bị Amorim cho ra rìa từ đầu mùa tới giờ.

Fan chế nhạo, đòi bán ngay trong tháng 1

Ông thầy người Bồ Đào Nha đúng là "cực chẳng đã" mới phải sử dụng Zirkzee hết 90 phút. Giới mộ điệu nhanh chóng có những lời bình luận về màn trình diễn của tiền đạo người Hà Lan. Đi đầu là cựu cầu thủ của Liverpool và MU, Michael Owen. "Thành thật mà nói, tôi không thể xem Zirkzee mà cảm thấy hứng thú được. Cậu ta không phải là cầu thủ mà MU cần. Cậu ta chưa bao giờ làm tôi thấy hứng thú cả".

Một bình luận khác được nhiều người tán thưởng trên mạng xã hội với câu hỏi "Bạn hãy dùng một từ để miêu tả màn trình diễn của Zirkzee trước Everton". "Tàng hình. Cả hai cú đánh đầu đều ở phạm vi từ 10m trở lên. Cậu ta chưa bao giờ xâm nhập vào giữa khoảng trống của hai trung vệ bên phía Everton. Đó là điểm có thể tạo nên đột phá nhưng Zirkzee không nhận ra". Một fan MU viết.

Một số bình luận khác cũng mang hướng tiêu cực hướng về tiền đạo người Hà Lan như "Zirkzee đã có cơ hội của mình nhưng sử dụng nó theo cách lãng phí nhất", "Để Zirkzee đá đủ 90 phút là tội ác của Ruben Amorim", "Nếu Zirkzee là câu trả lời thì tôi không hiểu câu hỏi là gì luôn", "Cậu ta nên rời khỏi đây ngay trong tháng 1"...