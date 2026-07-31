VĐV bắn súng Hàn Quốc bị loại khỏi Á vận hội 2026 vì tàng trữ gần 1.000 viên đạn

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Sự việc bắt đầu vào ngày 19/7, khi vận động viên này rời Trung tâm huấn luyện Quốc gia Jincheon để di chuyển sang Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự Giải vô địch Thế giới do Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế tổ chức. Do vội vã trong lúc chuẩn bị hành lý, xạ thủ này đã bất cẩn quên đóng nắp khoang chứa đồ phía sau xe.

Anh đã bị chặn lại. Trong quá trình kiểm tra an ninh, nhân viên bảo vệ trung tâm đã phát hiện số đạn khổng lồ nằm trong khoang xe. Theo quy định hiện hành về quản lý và kiểm soát đạn dược, mỗi vận động viên chỉ được phép lưu trữ và vận chuyển tối đa 400 viên đạn trong một thời điểm.

Việc mang theo 818 viên đạn thi đấu không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chế thể thao mà còn vi phạm an ninh nghiêm trọng. VĐV vi phạm vẫn lên đường tham dự giải đấu ở Hàng Châu, Trung Quốc. Nhưng tại Hàn Quốc, Liên đoàn Bắn súng Hàn Quốc (KSF) đã liên tiếp có những cuộc họp với trung tâm huấn luyện và cảnh sát để xử lý vấn đề.

Đoàn VĐV bắn súng Hàn Quốc tham dự giải đấu ở Hàng Châu

KSF phản ứng hết sức cứng rắn với vụ việc. Cơ quan này yêu cầu xạ thủ vi phạm lập tức rời giải bắn súng tại Hàng Châu. Anh đã rời Trung Quốc vào ngày 25/7 vừa qua và đang ở Hàn Quốc phục vụ công tác điều tra.

Chưa rõ anh sẽ bị xét xử thế nào nhưng trước mắt, KSF đã ra quyết định loại vận động viên vi phạm khỏi danh sách tham dự ASIAD 2026. Để đảm bảo lực lượng thi đấu, KSF đã đề xuất Ahn Dae-myeong - người xếp thứ hai tại vòng tuyển chọn - vào vị trí thay thế. Vận động viên vi phạm vẫn có quyền nộp đơn kháng cáo cho đến ngày 7/8 trước khi danh sách nhân sự chính thức được chốt lại.

KSF coi đây là một vụ việc có tính răn đe. Cơ quan này khẳng định trong thời gian tới, họ sẽ tổ chức các lớp học quản lý súng đạn cho VĐV môn bắn súng.