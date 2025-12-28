Aston Villa tái hiện kỷ lục trăm năm sau trận thắng Chelsea

Tại vòng 18 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Aston Villa đã tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trong hiệp hai thắng Chelsea 2-1 ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Với chiến thắng này, Aston Villa đã cân bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường – thành tích vĩ đại từng được CLB thiết lập vào tháng 9/1897 và tháng 3/1914.

Aston Villa ngược dòng đánh bại Chelsea (Ảnh: Reuters)

Người hùng của Aston Villa ở trận đấu này là Ollie Watkins. Tiền đạo người Anh, vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 58 đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong 27 phút cuối trận. Ollie Watkins trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn thắng quyết định vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge trong 3 trận khác nhau (tháng 4/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2025).

Theo Opta, màn lội ngược dòng trước Chelsea giúp Aston Villa lần đầu tiên kể từ năm 1910 có 8 trận thắng liên tiếp tại giải VĐQG. Nếu chỉ tính đấu trường Premier League, họ đang sở hữu chuỗi 8 trận toàn thắng – dài nhất kể từ chuỗi 9 trận từ tháng 10 đến tháng 12/1910.

Sau 18 vòng đấu, Aston Villa có 39 điểm, kém Man City 1 điểm và Arsenal 3 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Theo lịch ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Aston Villa sẽ đối đầu với Arsenal.