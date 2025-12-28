Aston Villa đua vô địch: "FC hiệp 2", chuyên thắng sát nút, "lười" chạy có ý đồ

"FC hiệp 2"

Cựu thủ môn Tim Howard, người từng bắt cho cả MU và Everton trong hơn 1 thập kỷ ở Premier League, gần đây đang làm bình luận viên cho NBC Sports. Và thủ môn người Mỹ này đã nói một cách không chút đùa cợt, khi hiệp 1 trận Chelsea – Aston Villa kết thúc, rằng Aston Villa “đã đặt Chelsea ở đúng chỗ mà họ muốn”.

Aston Villa lại thắng, bất kể đầu trận có ra sao

Lúc đó Chelsea đã dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng tận 71%, họ gần như không cho Villa có cơ hội ép sân. Nhưng Howard đã đúng, Aston Villa đột ngột tăng tốc ở 30 phút cuối, và Ollie Watkins ghi 2 bàn sau khi được tung vào sân ở phút 58.

Có lẽ Howard đã xem Aston Villa mùa này đủ nhiều để nhận ra một thói quen: Aston Villa sẽ khởi đầu trận ở thế phòng ngự, chấp nhận áp lực từ đối thủ và hạn chế số cơ hội đối phương tạo ra, có thể ghi 1 bàn bằng phản công. Và khi trận đấu trôi qua được 1 giờ là lúc họ bung ra tấn công.

Những đội mạnh trước đây ở Premier League thực ra có rất nhiều kiểu “quản lý trận đấu” khác nhau. Liverpool của Jurgen Klopp trong giai đoạn 2018 – 2022 thường xuyên ghi bàn vào cuối hiệp 1 các trận, họ sẽ có khoảng 10 phút từ phút 25 đến 35 giữ tốc độ vừa phải trước khi gia tăng áp lực.

Mỗi lần Emery thay người là lúc đối thủ phải lo lắng

Aston Villa của Unai Emery giờ cũng đã xác lập thói quen tương tự, và chúng ta có con số để biết điều đó:

- Aston Villa trong hiệp 1: 4 thắng – 8 hòa – 6 thua, 11 bàn thắng/12 bàn thua, hiệu số -1, 20 điểm (xếp thứ 13).

- Aston Villa trong hiệp 2: 9 thắng – 7 hòa – 2 thua, 18 bàn thắng/7 bàn thua, hiệu số +11, 34 điểm (xếp thứ 2 – chỉ sau Arsenal).

Đi sâu hơn nữa về thời điểm các bàn thắng & bàn thua diễn ra, chúng ta có thông số sau.

Aston Villa và bàn thắng/bàn thua theo giai đoạn Phút 1 -> Phút 15: 1-6 (-5) Phút 16 -> Phút 30: 3-3 (0) Phút 31 -> Phút 45: 7-3 (+4) Phút 46 -> Phút 60: 6-2 (+4) Phút 61 -> Phút 75: 5-2 (+3) Phút 76 -> Phút 90: 7-3 (+4)

Nếu không vì Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng hiệp 2, Aston Villa đã có thể được gọi là "FC Hiệp 2". Nhưng kể cả gọi họ như vậy cũng không sai vì hiệp 2 mới thường là lúc Aston Villa thực sự đá "bay", trong khi Arsenal là đôi đá hiệp 1 tốt thứ nhì (chỉ sau Man City) ở Premier League.

Cá nhân lóe sáng & tài thay người của Emery

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) phản ánh không chỉ số cơ hội ghi bàn, mà cả chất lượng cơ hội (hay khả năng ăn bàn cao/thấp) của mỗi đội. Và ở khoản này Aston Villa cũng khiến nhiều người bất ngờ: Họ đứng ở gần cuối bảng Premier League về xG và số bàn thắng ghi được của họ đã vượt khá xa xG.

xG của Aston Villa hiện đang là 17,9 (xếp thứ 15) nhưng họ đã ghi tận 29 bàn thắng. Không ít trong số đó là những tuyệt phẩm, như cú đúp của Morgan Rogers trước MU hay bàn thắng của anh trước West Ham, và cú sút cự ly 25m của Amadou Onana trước Bournemouth.

Riêng mùa này đã tới 3 lần Aston Villa định đoạt 3 điểm (trước Fulham, Tottenham, Arsenal) nhờ Buendia từ ghế dự bị

Ngoài ra như đã đề cập ở trên, Aston Villa đã nhiều lần ghi bàn ở hiệp 2 và đều sau khi HLV Emery thay người kèm chỉ thị mới cho các học trò. Những trường hợp như Watkins trước Chelsea không hiếm, khi trước đó đã có Emi Buendia trước Tottenham và Arsenal, hay Donyell Malen trước Brighton. Đối với Emery thì xG không có nhiều ý nghĩa, một trận đấu kéo dài 90 phút và ông có thể chỉ cần 1/3 thời lượng để xoay chuyển tình thế.

Tài thay người của Emery có lẽ lý giải vì sao ông rất dám xoay vòng đội hình ngay trong loạt trận “leo núi” gần đây, gặp toàn đội mạnh nhưng vẫn dám cho Watkins và Onana dự bị vì biết họ không đạt 100% thể lực. Nếu Aston Villa thắng tại Emirates vòng tới mà không có Kamara và Cash thì thực sự phải khâm phục nhà cầm quân đến từ xứ Basque.

Tính bền vững

Nói đến Emirates, đêm thứ Ba này sẽ là trận đại chiến rất được chờ đợi Arsenal – Aston Villa, lại đến trong bối cảnh phong độ của Arsenal có phần chững lại những trận gần đây. Aston Villa thắng sẽ khiến dư luận càng tin vào khả năng tranh ngôi của họ.

11 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, thì tới 9 trận gần nhất Aston Villa thắng với cách biệt 1 bàn, chủ yếu đến từ các bàn thắng có dấu ấn cá nhân. Liệu họ có thể duy trì mạch trận này khi vẫn đang đá ở 3 đấu trường khác?

Aston Villa đã thắng 7 trận liên tiếp ở Premier League, và 9 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, đều với cách biệt 1 bàn

Thực ra việc họ hay đá lên đồng ở hiệp 2 chính là vì Aston Villa phải trải quân đều ở các mặt trận khác, do đó HLV Emery không muốn họ phá sức quá nhiều. Đội hình Aston Villa không dày như Arsenal hay Man City, một số trận ở Europa League chứng kiến CLB thành Birmingham xoay vòng và đá khá lững thững, họ chỉ đá khoảng 70% sức và kiểm soát bóng để giữ thể lực chứ không phải để hãm thành.

Aston Villa đang đứng gần cuối thống kê của Premier League về quãng đường chạy nên có thể nói rằng lối đá này đang có ích về lâu dài cho họ. Nó sẽ chỉ không bền vững trong trường hợp Aston Villa đi quá sâu ở các mặt trận cúp, tức họ đá cúp càng tốt thì chiến lược của Emery lại càng giảm tính hiệu quả (nghe trớ trêu nhưng sự thật là vậy).

Có thể sẽ tới lúc chấn thương, thẻ phạt ảnh hưởng đến phong độ của Aston Villa, và như đã đề cập, họ sẽ đến gặp Arsenal mà không có Kamara với Cash do án treo giò. Nhưng chừng nào những điều đó không ập tới quá dồn dập, chừng đó Emery sẽ có đủ lá bài trong tay để duy trì cuộc đua bất ngờ này.