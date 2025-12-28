Aston Villa đua vô địch: "FC hiệp 2", chuyên thắng sát nút, "lười" chạy có ý đồ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Aston Villa đua vô địch: "FC hiệp 2", chuyên thắng sát nút, "lười" chạy có ý đồ

Sự kiện: Aston Villa Premier League 2025-26

Aston Villa đang đua vô địch một cách ấn tượng mặc dù họ "chỉ" đá hiệp 2, thường xuyên thắng sát nút và không chạy nhiều.

   

"FC hiệp 2"

Cựu thủ môn Tim Howard, người từng bắt cho cả MU và Everton trong hơn 1 thập kỷ ở Premier League, gần đây đang làm bình luận viên cho NBC Sports. Và thủ môn người Mỹ này đã nói một cách không chút đùa cợt, khi hiệp 1 trận Chelsea – Aston Villa kết thúc, rằng Aston Villa “đã đặt Chelsea ở đúng chỗ mà họ muốn”.

Aston Villa lại thắng, bất kể đầu trận có ra sao

Aston Villa lại thắng, bất kể đầu trận có ra sao

Lúc đó Chelsea đã dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng tận 71%, họ gần như không cho Villa có cơ hội ép sân. Nhưng Howard đã đúng, Aston Villa đột ngột tăng tốc ở 30 phút cuối, và Ollie Watkins ghi 2 bàn sau khi được tung vào sân ở phút 58.

Có lẽ Howard đã xem Aston Villa mùa này đủ nhiều để nhận ra một thói quen: Aston Villa sẽ khởi đầu trận ở thế phòng ngự, chấp nhận áp lực từ đối thủ và hạn chế số cơ hội đối phương tạo ra, có thể ghi 1 bàn bằng phản công. Và khi trận đấu trôi qua được 1 giờ là lúc họ bung ra tấn công.

Những đội mạnh trước đây ở Premier League thực ra có rất nhiều kiểu “quản lý trận đấu” khác nhau. Liverpool của Jurgen Klopp trong giai đoạn 2018 – 2022 thường xuyên ghi bàn vào cuối hiệp 1 các trận, họ sẽ có khoảng 10 phút từ phút 25 đến 35 giữ tốc độ vừa phải trước khi gia tăng áp lực.

Mỗi lần&nbsp;Emery thay người là lúc đối thủ phải lo lắng

Mỗi lần Emery thay người là lúc đối thủ phải lo lắng

Aston Villa của Unai Emery giờ cũng đã xác lập thói quen tương tự, và chúng ta có con số để biết điều đó:

- Aston Villa trong hiệp 1: 4 thắng – 8 hòa – 6 thua, 11 bàn thắng/12 bàn thua, hiệu số -1, 20 điểm (xếp thứ 13).

- Aston Villa trong hiệp 2: 9 thắng – 7 hòa – 2 thua, 18 bàn thắng/7 bàn thua,  hiệu số +11, 34 điểm (xếp thứ 2 – chỉ sau Arsenal).

Đi sâu hơn nữa về thời điểm các bàn thắng & bàn thua diễn ra, chúng ta có thông số sau.

Aston Villa và bàn thắng/bàn thua theo giai đoạn

Phút 1 -> Phút 15: 1-6 (-5)

Phút 16 -> Phút 30: 3-3 (0)

Phút 31 -> Phút 45: 7-3 (+4)

Phút 46 -> Phút 60: 6-2 (+4)

Phút 61 -> Phút 75: 5-2 (+3)

Phút 76 -> Phút 90: 7-3 (+4)

Nếu không vì Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng hiệp 2, Aston Villa đã có thể được gọi là "FC Hiệp 2". Nhưng kể cả gọi họ như vậy cũng không sai vì hiệp 2 mới thường là lúc Aston Villa thực sự đá "bay", trong khi Arsenal là đôi đá hiệp 1 tốt thứ nhì (chỉ sau Man City) ở Premier League.

Cá nhân lóe sáng & tài thay người của Emery

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) phản ánh không chỉ số cơ hội ghi bàn, mà cả chất lượng cơ hội (hay khả năng ăn bàn cao/thấp) của mỗi đội. Và ở khoản này Aston Villa cũng khiến nhiều người bất ngờ: Họ đứng ở gần cuối bảng Premier League về xG và số bàn thắng ghi được của họ đã vượt khá xa xG.

xG của Aston Villa hiện đang là 17,9 (xếp thứ 15) nhưng họ đã ghi tận 29 bàn thắng. Không ít trong số đó là những tuyệt phẩm, như cú đúp của Morgan Rogers trước MU hay bàn thắng của anh trước West Ham, và cú sút cự ly 25m của Amadou Onana trước Bournemouth.

Riêng mùa này đã tới 3 lần Aston Villa định đoạt 3 điểm (trước Fulham, Tottenham, Arsenal) nhờ Buendia từ ghế dự bị

Riêng mùa này đã tới 3 lần Aston Villa định đoạt 3 điểm (trước Fulham, Tottenham, Arsenal) nhờ Buendia từ ghế dự bị

Ngoài ra như đã đề cập ở trên, Aston Villa đã nhiều lần ghi bàn ở hiệp 2 và đều sau khi HLV Emery thay người kèm chỉ thị mới cho các học trò. Những trường hợp như Watkins trước Chelsea không hiếm, khi trước đó đã có Emi Buendia trước Tottenham và Arsenal, hay Donyell Malen trước Brighton. Đối với Emery thì xG không có nhiều ý nghĩa, một trận đấu kéo dài 90 phút và ông có thể chỉ cần 1/3 thời lượng để xoay chuyển tình thế.

Tài thay người của Emery có lẽ lý giải vì sao ông rất dám xoay vòng đội hình ngay trong loạt trận “leo núi” gần đây, gặp toàn đội mạnh nhưng vẫn dám cho Watkins và Onana dự bị vì biết họ không đạt 100% thể lực. Nếu Aston Villa thắng tại Emirates vòng tới mà không có Kamara và Cash thì thực sự phải khâm phục nhà cầm quân đến từ xứ Basque.

Tính bền vững

Nói đến Emirates, đêm thứ Ba này sẽ là trận đại chiến rất được chờ đợi Arsenal – Aston Villa, lại đến trong bối cảnh phong độ của Arsenal có phần chững lại những trận gần đây. Aston Villa thắng sẽ khiến dư luận càng tin vào khả năng tranh ngôi của họ.

11 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, thì tới 9 trận gần nhất Aston Villa thắng với cách biệt 1 bàn, chủ yếu đến từ các bàn thắng có dấu ấn cá nhân. Liệu họ có thể duy trì mạch trận này khi vẫn đang đá ở 3 đấu trường khác?

Aston Villa đã thắng 7&nbsp;trận liên tiếp ở Premier League, và 9 trận liên tiếp ở mọi đấu trường,&nbsp;đều với cách biệt 1 bàn

Aston Villa đã thắng 7 trận liên tiếp ở Premier League, và 9 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, đều với cách biệt 1 bàn

Thực ra việc họ hay đá lên đồng ở hiệp 2 chính là vì Aston Villa phải trải quân đều ở các mặt trận khác, do đó HLV Emery không muốn họ phá sức quá nhiều. Đội hình Aston Villa không dày như Arsenal hay Man City, một số trận ở Europa League chứng kiến CLB thành Birmingham xoay vòng và đá khá lững thững, họ chỉ đá khoảng 70% sức và kiểm soát bóng để giữ thể lực chứ không phải để hãm thành.

Aston Villa đang đứng gần cuối thống kê của Premier League về quãng đường chạy nên có thể nói rằng lối đá này đang có ích về lâu dài cho họ. Nó sẽ chỉ không bền vững trong trường hợp Aston Villa đi quá sâu ở các mặt trận cúp, tức họ đá cúp càng tốt thì chiến lược của Emery lại càng giảm tính hiệu quả (nghe trớ trêu nhưng sự thật là vậy).

Có thể sẽ tới lúc chấn thương, thẻ phạt ảnh hưởng đến phong độ của Aston Villa, và như đã đề cập, họ sẽ đến gặp Arsenal mà không có Kamara với Cash do án treo giò. Nhưng chừng nào những điều đó không ập tới quá dồn dập, chừng đó Emery sẽ có đủ lá bài trong tay để duy trì cuộc đua bất ngờ này.

Chelsea "sập bẫy" ngay trên sân nhà: Nể tài Emery, Aston Villa quá đáng sợ
Chelsea "sập bẫy" ngay trên sân nhà: Nể tài Emery, Aston Villa quá đáng sợ

Phải đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò Unai Emery nhưng họ đã vượt qua sóng gió thành công.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 09:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Aston Villa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN