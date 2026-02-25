MU đua vé C1: Lịch 5 trận tới ra sao, có vượt Aston Villa chiếm top 3?

MU vượt lên trong cuộc đua nghẹt thở

Manchester United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Everton trong trận đấu muộn vòng đấu vừa qua, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua top 5.

MU xuất sắc hạ Everton nhờ pha lập công của Sesko

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 do công của Benjamin Sesko, khi “siêu dự bị” người Slovenia tiếp tục chứng minh giá trị. Tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và dứt điểm lạnh lùng hạ gục Jordan Pickford sau pha phối hợp mạch lạc khởi nguồn từ đường chuyền đẳng cấp của Matheus Cunha, trước khi Bryan Mbeumo kiến tạo như đặt.

Chiến thắng này giúp MU nới rộng khoảng cách lên 3 điểm so với cả Liverpool lẫn Chelsea (MU có 48 điểm, Chelsea và Liverpool cùng 45 điểm). Hơn thế, ngay cả đội đang đứng thứ ba là Aston Villa cũng chỉ hơn MU 3 điểm, nhưng còn thua kém cả chỉ số phụ.

Cục diện top 5 nóng hơn bao giờ hết

Aston Villa bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà trước Leeds United, trong khi Chelsea đánh rơi chiến thắng vì bàn thua phút cuối trước Burnley. Ở chiều ngược lại, Liverpool phải chờ tới những phút cuối mới hạ được Nottingham Forest.

Aston Villa không thắng, bị MU thu hẹp khoảng cách

Hiện tại, chỉ 6 điểm ngăn cách bốn đội đang cạnh tranh suất còn lại trong Top 5. Đây là nhóm dự kiến sẽ giành vé dự UEFA Champions League mùa tới, bên cạnh Arsenal và Man City.

Một yếu tố đáng chú ý: cả ba đối thủ của MU đều sắp bước vào giai đoạn knock-out cúp châu Âu. Lịch thi đấu dày đặc có thể bào mòn thể lực và khiến họ phân tâm, trong khi MU tạm thời có lợi thế về sự tập trung do chỉ còn duy nhất đấu trường Ngoại hạng Anh. Mùa này, "Quỷ đỏ" không thi đấu ở châu Âu trong khi League Cup và FA Cup đều bị loại sớm.

Lịch 5 trận tới: Thử thách thật sự bắt đầu

Chặng đường phía trước hứa hẹn đầy biến động khi các đội liên tục chạm trán đối thủ trực tiếp.

1) Manchester United: Crystal Palace (sân nhà) – 1/3 Newcastle (sân khách) – 4/3 Aston Villa (sân nhà) – 15/3 Bournemouth (sân khách) – 20/3 Leeds United (sân nhà) – 11/4 2) Aston Villa: Wolves (sân khách) – 27/2 Chelsea (sân nhà) – 4/3 Manchester United (sân khách) – 15/3 West Ham (sân nhà) – 22/3 Nottingham Forest (sân khách) – 11/4 3) Chelsea: Arsenal (sân khách) – 1/3 Aston Villa (sân khách) – 4/3 Newcastle (sân nhà) – 14/3 Everton (sân khách) – 21/3 Man City (sân nhà) – 11/4 4) Liverpool: West Ham (sân nhà) – 28/2 Wolves (sân khách) – 3/3 Tottenham (sân nhà) – 14/3 Brighton (sân khách) – 21/3 Fulham (sân nhà) – 11/4

Trong số này, MU có lợi thế khi được chơi 3/5 trận trên sân nhà. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu trực tiếp với Villa và chuyến làm khách tại Newcastle sẽ mang tính bản lề.

Cuộc đua Champions League đang bước vào giai đoạn “sinh tử”. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải. Với đà hưng phấn hiện tại và chiều sâu đội hình đang phát huy hiệu quả, MU có quyền mơ lớn dù phía trước chắc chắn không phải con đường trải hoa hồng.