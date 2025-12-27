Trực tiếp bóng đá Chelsea - Aston Villa: Kéo dài chuỗi thắng? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 28/12 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Aston Villa Aston Villa Điểm Sanchez James Fofana Chalobah Cucurella Fernandez Caicedo Neto Palmer Garnacho Pedro Điểm Martinez Cash Konsa Lindelof Maatsen Kamara Onana McGinn Tielemans Rogers Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins

Aston Villa mơ kéo dài chuỗi thắng

Aston Villa có màn trình đỉnh cao trong thời gian qua. Họ giành tới 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, con số không nhiều đội bóng hiện tại ở châu Âu làm được.

Do đó, Aston Villa dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Hiện Chelsea có sự đối ngược về phong độ so với đội chủ sân Villa Park, bởi đội bóng này ít khi duy trì được phong độ cao. Sau 1 trận thắng, các fan "The Blues" lại lo đội nhà sảy chân.

Với tình hình như vậy, người hâm mộ có thể nghi ngờ vào cơ hội giành chiến thắng của Chelsea ở trận cầu tới. Thậm chí, "The Blues" có nguy cơ nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà trước Aston Villa.