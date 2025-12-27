Trực tiếp bóng đá Chelsea - Aston Villa: Kéo dài chuỗi thắng? (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 28/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Aston Villa rất mong muốn đánh bại Chelsea để kéo dài chuỗi thắng rất dài mà họ tạo dựng được trong thời gian qua.
Premier League | 0h30, 28/12 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
James
Fofana
Chalobah
Cucurella
Fernandez
Caicedo
Neto
Palmer
Garnacho
Pedro
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Lindelof
Maatsen
Kamara
Onana
McGinn
Tielemans
Rogers
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa mơ kéo dài chuỗi thắng
Aston Villa có màn trình đỉnh cao trong thời gian qua. Họ giành tới 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, con số không nhiều đội bóng hiện tại ở châu Âu làm được.
Do đó, Aston Villa dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Hiện Chelsea có sự đối ngược về phong độ so với đội chủ sân Villa Park, bởi đội bóng này ít khi duy trì được phong độ cao. Sau 1 trận thắng, các fan "The Blues" lại lo đội nhà sảy chân.
Với tình hình như vậy, người hâm mộ có thể nghi ngờ vào cơ hội giành chiến thắng của Chelsea ở trận cầu tới. Thậm chí, "The Blues" có nguy cơ nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà trước Aston Villa.
(Vòng 18 Ngoại hạng Anh) Chelsea phải đối đầu Aston Villa và đây là cơ hội để Liverpool vượt lên top 4.
