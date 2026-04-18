Độc lạ Arsenal đốt lửa trại trước đại chiến Man City, có phải Arteta bày trò?

Lửa trại được đốt lên tại trung tâm huấn luyện London Colney của Arsenal. Nhiều người cho rằng có vẻ HLV Arteta lại bày trò mới. Nhưng tờ BBC tiết lộ, lần này không phải Arteta đứng sau màn kịch bản ấy. Những người khác đã tự tay hành động để đánh thức tinh thần toàn đội trước thềm trận đấu quyết định gặp Man City.

Hiện Arsenal nắm trong tay 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Nếu đánh bại nửa xanh thành Manchester, "Pháo thủ" sẽ rộng cửa lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Arteta cần các cầu thủ Arsenal có tinh thần cao nhất khi bước vào cuộc đối đầu Man City

HLV Arteta từng cho biết đội bóng của ông sử dụng các phương pháp khác nhau trong mỗi trận để thúc đẩy tinh thần chiến đấu của cầu thủ: "Trước mỗi trận đấu, chúng tôi luôn sử dụng những chủ đề khác nhau để chuẩn bị cho trận. Những ý tưởng hay nhất chính là những sáng kiến xuất phát từ chính các cầu thủ. Đó là những điều tôi yêu thích nhất".

Chiếu theo những lời kể trên của HLV Arteta, có vẻ vụ đốt lửa trại mới đây được các cầu thủ đề xuất. Độ hiệu quả sẽ được kiểm chứng sau cuộc đại chiến Man City. Trong trận lượt đi, 2 đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

Với Arteta, việc khích lệ đội bóng bằng những cách thức phi truyền thống không phải là chuyện mới. Trước đây, ông từng mang một bóng đèn vào phòng thay đồ và yêu cầu các cầu thủ phải tràn đầy năng lượng và tỏa sáng giống bóng đèn. Ông thậm chí còn thuê những tên móc túi chuyên nghiệp tham dự bữa tối của đội để lấy điện thoại và ví của cầu thủ, nhằm rèn luyện cho họ sự cảnh giác.