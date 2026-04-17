Sassuolo vs Como
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Pep tuyên bố Man City "thua là xong", Haaland sẵn sàng đá chung kết với Arsenal

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Premier League 2025-26 Arsenal

HLV Pep Guardiola và tiền đạo Haaland tỏ rõ quyết tâm trước đại chiến Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh (22h30, 19/4).

   

Guardiola trấn an học trò trước đại chiến

Trận đại chiến giữa Man CityArsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh (22h30, 19/4) được xem là "chung kết" mùa giải khi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua vô địch. Man City hiện kém Arsenal 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của Pep Guardiola sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách và gây áp lực lớn lên đối thủ.

Dù vậy trả lời truyền thông trước trận, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng trấn an tinh thần các cầu thủ Man City: “Hôm nay tôi sẽ nói với các cầu thủ rằng, ‘Đây chỉ là một trận bóng đá thôi’”, ông nói. “Vì vậy, chúng ta phải tiếp cận nó như một trận bóng đá.

Guardiola thừa nhận Man City sẽ hết hy vọng vô địch nếu thua

Guardiola thừa nhận Man City sẽ hết hy vọng vô địch nếu thua

Điều đó thực sự quan trọng, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu chúng ta quá phân tâm bởi cảm xúc, những thứ tương tự, sau đó chúng ta sẽ mất tập trung. Mục tiêu là gì? Là phải thể hiện tốt. Đó chính xác là những gì chúng ta phải làm".

“Nếu Man City thua thì coi như xong”

Dù tỏ ra bình thản, Guardiola không né tránh thực tế rằng đây là cơ hội cuối cùng của Man City để bám đuổi Arsenal. Thậm chí, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố "mọi thứ sẽ kết thúc" nếu đội chủ sân Etihad thất bại:

“Nếu chúng tôi thua, thì coi như xong. Nhưng với những kết quả khác, khi biết Arsenal không thắng Bournemouth, chúng tôi vẫn còn các trận đấu phía trước. 6 trận là rất nhiều, lịch thi đấu của chúng tôi, tôi phải nói là rất tệ: làm khách Everton, làm khách Bournemouth, Aston Villa trận cuối trên sân nhà, Burnley, Crystal Palace và Brentford. Crystal Palace, hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra! Aston Villa và Crystal Palace đều đang chơi ở châu Âu, vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Guardiola bảo vệ Arteta

Trước những chỉ trích mà Arsenal và người đồng nghiệp Mikel Arteta phải nhận thời gian gần đây, Guardiola lại đưa ra góc nhìn tích cực về đối thủ: “Mọi người đòi hỏi quá nhiều; từ truyền thông, người hâm mộ, tất cả. Tôi thích xem họ thi đấu. Tôi học được rất nhiều điều từ họ".

Ông cũng nhấn mạnh khát khao vô địch của Arsenal là yếu tố đặc biệt: “Và điều mà mọi người muốn là chiến thắng. Và chúng tôi đang cạnh tranh ở một khía cạnh rất, rất quan trọng mà chúng tôi không thể cạnh tranh lại; 22 năm không vô địch Ngoại hạng Anh. Ở khía cạnh đó, chúng tôi không thể cạnh tranh. Họ có điều gì đó khiến họ trở nên độc nhất".

Haaland sẵn sàng cho trận "chung kết" mùa giải

Haaland sẵn sàng cho trận "chung kết" mùa giải

Haaland dọa Arsenal trước "chung kết"

Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland cũng thể hiện rõ quyết tâm trước trận đại chiến và xem đây không khác gì trận chung kết: “Đó luôn là cuộc đối đầu thú vị và luôn tuyệt vời khi được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất, bởi đó là điều bạn muốn làm. Đây chắc chắn là một trận đấu khổng lồ. Tất cả chúng tôi đều hiểu tầm quan trọng của trận này. Nó giống như một trận chung kết".

Haaland cho biết toàn đội Man City coi mọi trận đấu đều mang tính quyết định: “Như cuối tuần trước gặp Chelsea, đó cũng là một trận chung kết. Hãy thành thật mà nói như vậy. Từ giờ đến 6 tuần tới, mỗi cuối tuần chúng tôi đều có một trận chung kết. Đây là một trận đấu rất lớn, có lẽ là trận đấu lớn nhất và hay nhất sẽ diễn ra, vì vậy hy vọng đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời".

Viễn cảnh Man City đá cho Arsenal không chịu nổi, MU và Chelsea đại chiến ở "chung kết top 5" (Clip 1 phút)
Viễn cảnh Man City đá cho Arsenal không chịu nổi, MU và Chelsea đại chiến ở "chung kết top 5" (Clip 1 phút)

Phong độ ấn tượng cùng những màn "hủy diệt" các đối thủ trong nhóm BIg 6 gần đây là cơ sở để Man City tự tin vào khả năng đánh bại Arsenal.

