Đại địa chấn Roland Garros: Vì sao Djokovic, Sinner và Swiatek thua sớm?

Có những giải đấu sinh ra để tôn vinh trật tự, nhưng Roland Garros 2026 lại chọn cách thiêu rụi tất cả để tái sinh từ đống tro tàn.

Chưa đầy 7 ngày sau khi các trận đấu diễn ra sôi nổi tại thủ đô Paris, giải đất nện lớn nhất hành tinh đã chứng kiến một kịch bản khó tin nhất: Toàn bộ các nhà đương kim vô địch và cựu vô địch ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ đều sạch bóng. Sân đất nện năm nay không còn là thảm đỏ tôn vinh đẳng cấp, mà trở thành nơi chôn vùi những di sản vĩ đại nhất của quần vợt đương đại.

Sau Djokovic tới lượt Swiatek cũng sớm chia tay Roland Garros 2026

Đơn nam: Lịch sử sang trang

Ký giả Chris Oddo của trang chủ Roland Garros gọi tuần thi đấu đầu tiên tại Paris là "một trò điên rồ". Thống kê chính thức xác nhận: Đây là lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở (tính từ năm 1968), vòng 4 của một giải Grand Slam đơn nam hoàn toàn vắng bóng các tay vợt từng vô địch.

Bi kịch với đơn nam được dự báo từ trước khi giải khởi tranh với việc đương kim vô địch Carlos Alcaraz phải ngậm ngùi rút lui vì chấn thương cổ tay phải. Nhưng đó mới chỉ là phát súng mở màn cho chuỗi hiệu ứng domino quét sạch hai hạt giống hàng đầu thế giới:

Jannik Sinner (Hạt giống số 1): Nhà đương kim vô địch Australian Open bất ngờ sa sút thể lực nghiêm trọng. Anh để đối thủ xếp hạng 56 thế giới Juan Manuel Cerundolo lội ngược dòng không tưởng 3-2 sau khi đã dẫn trước 2 set, biến cuộc phiêu lưu tại Paris thành ác mộng sớm.

Novak Djokovic (Huyền thoại 24 Grand Slam): Cơn chấn động lớn nhất lịch sử giải đấu gọi tên số 3 thế giới. Trên thánh đường Court Philippe-Chatrier, gánh nặng tâm lý từ "giấc mơ danh hiệu thứ 25" cùng rào cản tuổi 39 đã khiến hệ thống phòng ngự trứ danh của Nole vỡ vụn. Anh dẫn trước 2 set nhưng rồi bất lực để thần đồng 19 tuổi người Brazil Joao Fonseca đánh bại sau cuộc tra tấn thể lực dài gần 5 giờ đồng hồ.

"Nữ hoàng" Swiatek thất bại ngay sinh nhật

Nếu như nhánh nam là sự bất lực của thời gian trước sức trẻ, thì nhánh nữ lại là lời khẳng định về một WTA đầy hỗn loạn và khó lường.

Nhà đương kim vô địch Coco Gauff bị loại đầy cay đắng ở vòng 3. Nhưng đỉnh điểm của sự nghiệt ngã thuộc về "tượng đài đất nện" Iga Swiatek.

Thống trị Paris với 4 chức vô địch, bước vào giải với chuỗi phong độ hủy diệt, thế nhưng Swiatek đã bị Marta Kostyuk vùi dập không thương tiếc với tỷ số 7-5, 6-1 ngay tại vòng 4. Thất bại tan nát ngay trong ngày sinh nhật tuổi 25 của Swiatek là mốc sớm nhất cô phải rời Paris kể từ năm 2019.

Vì sao các nhà vô địch đồng loạt "bốc hơi"?

Theo các chuyên gia bình luận từ các tạp chí tennis uy tín, có 3 yếu tố cốt lõi tạo nên sự kỳ lạ của giải đấu năm nay:

Lò lửa Paris: Nhiệt độ tại Paris chạm ngưỡng kỷ lục trên 32 độ C biến các sân đấu thành những "phòng xông hơi" khổng lồ. Sức nóng làm bóng nảy cao hơn, nhanh hơn, triệt tiêu lợi thế điều phối bền bỉ của các cựu binh như Djokovic hay Swiatek.

Nắng nóng là thứ bào mòn sức mạnh của Sinner và Djokovic

Sự nổi loạn của thế hệ "không sợ hãi": Cả Joao Fonseca (19 tuổi) hay Marta Kostyuk đều vào trận với tâm lý "chẳng có gì để mất". Họ chơi thứ tennis tấn công rực lửa, thách thức trực diện những cái tên vĩ đại nhất.

Bẫy tâm lý lịch sử: Với việc các hạt giống hàng đầu rơi rụng sớm, áp lực phải vô địch vô hình trung biến thành xiềng xích đè nặng lên vai những người ở lại, khiến họ tự gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Bình minh của những nhà vô địch mới

Nhìn ở góc độ tích cực, việc vắng bóng các nhà cựu vương không làm giảm đi sức hút của giải đấu, mà trái lại biến Roland Garros 2026 trở thành sân khấu kịch tính nhất trong một thập kỷ qua. Chắc chắn, Paris năm nay sẽ vinh danh những nhà vô địch hoàn toàn mới ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ.

Ở nhánh nam, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào những tay vợt kỳ cựu khát danh hiệu lớn như hạt giống số 2 Alexander Zverev. Ở nhánh nữ, việc Swiatek "băng hà" biến cuộc đua đến cúp Suzanne-Lenglen trở thành cơ hội vàng cho hạt giống số 1 Aryna Sabalenka.

Roland Garros 2026 có thể mang một "kỷ lục buồn" đối với các tượng đài, nhưng là một "kỷ lục vui" cho sự phát triển của quần vợt thế giới. Vương triều cũ sụp đổ, và Paris đang chuẩn bị những nghi thức trang trọng nhất để đón chào những vị vua, nữ hoàng mới bước lên ngai vàng.