Arsenal mơ tranh cúp nhưng đá như "ông lão", lo thần đồng 16 tuổi cũng bị thui chột

Càng sợ càng thua

Thua 2 đấu trường cúp chỉ trong thời gian ngắn, Arsenal từ chỗ mộng ăn 4 (không thực sự khả thi) giờ chỉ còn mục tiêu đoạt Premier League và Champions League, nhưng ngay cả mục tiêu vô địch Cúp C1 cũng không dễ. Không có gì bảo đảm Arsenal sẽ thắng được Sporting ở tứ kết dù được đánh giá cao hơn.

Arsenal tiếp tục thua ở thêm một giải đấu cúp, và lối đá ngày càng thiếu sức sống hơn bao giờ hết

Trận thua Southampton ở tứ kết FA Cup là trận thua mà Arsenal tung vào đội hình B. Dù vậy trước đó chúng ta đã được thấy chung kết League Cup trước Man City, và đội hình A cũng chẳng khá hơn. Không có sự khẩn trương, không có sự sáng tạo và cũng không nốt sự cẩn thận. Đá với Man City hay Southampton, cầu thủ Arsenal đều tỏ ra lúng túng khi có bóng, và tỏ ra buông xuôi khi rơi vào tình thế khó khăn.

Một trong những điều khiến Arsenal của Mikel Arteta bị ghét, đó là lối đá thiếu sức sống của đội bóng này. Không chỉ đơn thuần là chuyện họ thường xuyên câu góc để ghi bàn, mà cả việc Arsenal phản công toàn chậm, lên bóng rất lề mề và cách thắng của “Pháo thủ” hay có xu hướng “lấy thịt đè người” hơn là tạo ra những pha bóng mỹ miều để chinh phục đối thủ lẫn người xem.

Kể cả lấy thịt đè người cũng có cái hay của nó, nếu một đội bóng chơi kiểu vậy lên bóng trực diện và tạo ra những màn hãm thành làm người xem phải chú ý. Nhưng Arsenal đá buồn ngủ, họ sợ thua hơn dám thắng, họ cho phép Southampton kéo đội hình về phòng ngự và khi đối thủ về đông đủ là không biết làm gì. Ngay cả trò phạt góc cũng không hữu hiệu khi cả Rice và Saka vắng mặt.

Điểm sáng sao trẻ 16 tuổi

Trong vài năm qua, bóng đá 1 chạm và phối hợp tam giác đã dần biến mất ở Arsenal. Chỉ có thể chỉ tay vào một người cho sự thay đổi đó: Mikel Arteta. Chúng ta dĩ nhiên đã nói về vấn đề này nhiều trong mùa giải hiện tại, nhưng Arteta cùng Arsenal lại đang đứng đầu bảng Premier League và đó là lập luận để bảo vệ cho lối chơi ấy.

Dowman không sợ hãi cầm bóng để tạo đột biến trận đấu cho Arsenal, bất chấp đá bên cạnh những đồng đội dày dạn kinh nghiệm hơn

Có điều thua 2 trận đá cúp thì khó có thể nói là lối chơi đó an toàn, bởi chính sự sợ thua là lý do Arsenal… thua. Nhưng trong thất bại mới đây nhất vẫn có một điểm sáng: Một Max Dowman 16 tuổi đã liên tục qua người, liên tục lọt vào vòng cấm Southampton, liên tục gây nguy hiểm với các pha dốc bóng.

Dowman chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối thủ so với các đồng đội, thậm chí nhiều hơn gấp đôi Kai Havertz (17 so với 8), anh cũng thắng tranh chấp tay đôi nhiều hơn cả (8) và câu lỗi nhiều nhất (4). Dowman gợi lại hình ảnh của Bukayo Saka thời Unai Emery, khi Saka thường xuyên là điểm sáng hiếm hoi trong những trận mà Arsenal đá khá nhạt.

Nghe đến đó cũng đủ thấy bi quan, bởi Saka đang mất phong độ trong mùa giải Arsenal nhắm đến danh hiệu chứ không còn ở thời tranh top 4. Sau những mùa thường xuyên dẫn đầu danh sách ghi bàn & kiến tạo của đội, Saka mùa này chỉ như một cái bóng, bị chấn thương bào mòn và không còn sức sống trong các pha xử lý. Kết hợp với đó là lối chơi của Arteta làm thui chột hiệu quả của Saka cũng như các tiền đạo khác.

Dowman hay tới mức những đồng đội kinh nghiệm hơn lại dựa vào anh để hy vọng khai thông trận đấu. Nhưng liệu sẽ đến lúc sự thăng hoa của Dowman bị thui chột nốt bởi tư duy của Arteta? Nếu vậy thì tương lai của Arsenal dưới thời HLV người xứ Basque này không phải là điều các fan trông đợi với sự hào hứng.