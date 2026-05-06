Anh hào đầu tiên vào chung kết Cúp C1: Arsenal ngạo nghễ tranh ngôi báu

Như vậy là Arsenal trở thành đội đầu tiên giành vé dự trận chung kết UEFA Champions League 2025/26 sau khi vượt qua Atletico Madrid ở trận bán kết. Thầy trò Mikel Arteta hòa 1-1 trên sân của đối thủ trong trận lượt đi và bàn thắng của Saka trong trận lượt về giúp “Pháo thủ” vượt qua đại diện tới từ Tây Ban Nha với tổng tỉ số 2-1.

Đây có thể nói là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Arsenal trong suốt quãng đường đã qua. Họ bắt đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Bilbao ở lượt đầu tiên của vòng bảng. Sau đó là 3 chiến thắng liên tiếp trước Olympiacos (2-0), Atletico Madrid (4-0), Slavia Praha (3-0).

“Pháo thủ” có lần đầu tiên thủng lưới tại Champions League ở lượt thứ 5 nhưng vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich. Họ có thêm 3 chiến thắng nữa trước Club Brugge (3-0), Inter Milan (3-1) và Kairat Almaty (3-2) để kết thúc vòng bảng với thành tích 8 trận toàn thắng, đứng đầu bảng xếp hạng, ghi 23 bàn và thủng lưới 4 lần.

Bước vào vòng 1/8, Arsenal đối đầu với Bayer Leverkusen. Họ hòa 1-1 ở lượt đi và giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trong trận lượt về để lọt vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của “Pháo thủ” là Sporting Lisbon. Thầy trò Arteta thắng 1-0 trên sân của đối thủ trước và hòa 0-0 trong trận lượt về để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Như vậy, Arsenal tiến vào trận chung kết Champions League với thành tích 29 bàn thắng và chỉ lọt lưới 6 lần. Điều đó cho thấy “Pháo thủ” thành London có lối chơi cực kỳ khó chịu, tấn công sắc sảo nhưng phòng thủ cũng cực kỳ kín kẽ. Họ là đội duy nhất trong số 44 đội từng thi đấu trên 14 trận Champions League/mùa mà vẫn giữ được thành tích bất bại.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal mới lọt vào chung kết Champions League. Chuỗi ngày chờ đợi của họ bằng với kỷ lục của Liverpool (2005-2015) cho một đội bóng Anh và chỉ có Atletico Madrid (40 năm) là dài hơn tại Champions League.