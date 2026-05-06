Arsenal vào chung kết cúp C1: Arteta vui hết nấc, Simeone thẳng thắn nhận thua

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Arsenal vào chung kết cúp C1: Arteta vui hết nấc, Simeone thẳng thắn nhận thua

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal

HLV Mikel Arteta vui hết nấc sau khi Arsenal vào chung kết Cúp C1, trong khi HLV Simeone không bào chữa và thẳng thắn nhận thua.

  

Arteat vui hết nấc, cảm thông với Simeone

Arsenal vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Atletico Madrid sau 2 lượt trận của bán kết Champions League. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vượt qua đối thủ với tổng tỉ số cực kỳ sít sao là 2-1. Trong trận lượt về chỉ có 1 bàn thắng do công của Saka ở phút 44.

HLV Mikel Arteta cảm thông với đồng nghiệp Simeone

HLV Mikel Arteta cảm thông với đồng nghiệp Simeone

Đây là lần đầu tiên Arsenal lọt vào chung kết Champions League sau 20 năm và Arteta không giấu được cảm xúc vui mừng trong buổi họp báo sau trận. “Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi tự hào với màn trình diễn của các học trò. Tất cả đã phải đợi rất lâu cho thành quả này và chúng tôi đã làm được.

Atletico Madrid là đội bóng mạnh, họ có kinh nghiệm thi đấu trong những trận cầu kiểu như thế này. Bàn thắng giúp chúng tôi ở vào thế thuận lợi. Sau đó, chúng tôi đã giữ vững thế trận, chịu đựng những đợt tấn công của họ. Các cầu thủ của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi hiểu cảm giác của HLV Simeone vào lúc này. Tôi đã ở trong tình cảnh này năm ngoái. Khi bạn nỗ lực cả mùa giải và chỉ cách vạch đích một chút thôi nhưng lại không thể đạt được. Tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy.

Hiện tại, tôi chỉ muốn ăn mừng cùng các học trò và khán giả. Ngày mai, tôi sẽ xem lại trận đấu này cùng gia đình trong bữa tối. Tôi thật sự chưa nghĩ tới đối thủ trong trận chung kết là ai cả”.

Diego Simeone không bào chữa, thẳng thắn nhận thua

Trong khi đó, HLV Diego Simeone thể hiện bản lĩnh đàn ông khi gửi lời chúc mừng tới Arsenal và từ chối nói về những tranh cãi trên sân. “Tôi chẳng có gì để nói về những tình huống đó. Thua là thua, chúng tôi đã bị loại. 

Xin chúc mừng Arsenal. Họ đã thi đấu rất tốt. Tôi rất thích cách Arteta xây dựng đội bóng. Họ đã kiên định với lối chơi của mình và thành quả tới là điều đương nhiên. Còn về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ lại trận thua này phía sau và tiếp tục tiến lên”.

Khi được hỏi thêm về trận đấu, Simeone cho biết. “Ở lượt đi, chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Tình trạng ấy lại diễn ra trong hiệp hai của trận đấu này. 

Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở nửa sau của trận đấu, thường xuyên giữ bóng trên sân của đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại sai ở một vài chi tiết nhỏ và chúng tôi phải trả giá vì điều đó.”

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Video bóng đá Arsenal – Atletico Madrid: Bước ngoặt phút 44, vé "vàng" về tay (Cúp C1)
Video bóng đá Arsenal – Atletico Madrid: Bước ngoặt phút 44, vé "vàng" về tay (Cúp C1)

Arsenal gặp rất nhiều vất vả trước Atletico Madrid và bước ngoặt đầu tiên tới ở phút 44.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/05/2026 05:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN