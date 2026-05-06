Arsenal vào chung kết cúp C1: Arteta vui hết nấc, Simeone thẳng thắn nhận thua

Arteat vui hết nấc, cảm thông với Simeone

Arsenal vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Atletico Madrid sau 2 lượt trận của bán kết Champions League. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vượt qua đối thủ với tổng tỉ số cực kỳ sít sao là 2-1. Trong trận lượt về chỉ có 1 bàn thắng do công của Saka ở phút 44.

HLV Mikel Arteta cảm thông với đồng nghiệp Simeone

Đây là lần đầu tiên Arsenal lọt vào chung kết Champions League sau 20 năm và Arteta không giấu được cảm xúc vui mừng trong buổi họp báo sau trận. “Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi tự hào với màn trình diễn của các học trò. Tất cả đã phải đợi rất lâu cho thành quả này và chúng tôi đã làm được.

Atletico Madrid là đội bóng mạnh, họ có kinh nghiệm thi đấu trong những trận cầu kiểu như thế này. Bàn thắng giúp chúng tôi ở vào thế thuận lợi. Sau đó, chúng tôi đã giữ vững thế trận, chịu đựng những đợt tấn công của họ. Các cầu thủ của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi hiểu cảm giác của HLV Simeone vào lúc này. Tôi đã ở trong tình cảnh này năm ngoái. Khi bạn nỗ lực cả mùa giải và chỉ cách vạch đích một chút thôi nhưng lại không thể đạt được. Tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy.

Hiện tại, tôi chỉ muốn ăn mừng cùng các học trò và khán giả. Ngày mai, tôi sẽ xem lại trận đấu này cùng gia đình trong bữa tối. Tôi thật sự chưa nghĩ tới đối thủ trong trận chung kết là ai cả”.

Diego Simeone không bào chữa, thẳng thắn nhận thua

Trong khi đó, HLV Diego Simeone thể hiện bản lĩnh đàn ông khi gửi lời chúc mừng tới Arsenal và từ chối nói về những tranh cãi trên sân. “Tôi chẳng có gì để nói về những tình huống đó. Thua là thua, chúng tôi đã bị loại.

Xin chúc mừng Arsenal. Họ đã thi đấu rất tốt. Tôi rất thích cách Arteta xây dựng đội bóng. Họ đã kiên định với lối chơi của mình và thành quả tới là điều đương nhiên. Còn về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ lại trận thua này phía sau và tiếp tục tiến lên”.

Khi được hỏi thêm về trận đấu, Simeone cho biết. “Ở lượt đi, chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Tình trạng ấy lại diễn ra trong hiệp hai của trận đấu này.

Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở nửa sau của trận đấu, thường xuyên giữ bóng trên sân của đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại sai ở một vài chi tiết nhỏ và chúng tôi phải trả giá vì điều đó.”