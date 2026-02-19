Arsenal nguy cơ mất ngôi số 1 ngay đầu tháng 3, vào ngã rẽ "tử thần"

Vì sao Arsenal có "chu kỳ buông"?

Rất nhiều người đã bắt đầu nghĩ tới cụm từ "chu kỳ buông" sau trận hòa 2-2 của Arsenal trước Wolves, đội xếp cuối bảng, diễn ra đêm qua. Không phải tự nhiên mà dân cư mạng lại sử dụng cụm từ ngày dành riêng cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Họ đã về nhì tại Ngoại hạng Anh 3 mùa liên tiếp và tất cả đều có lý do.

Arsenal luôn kiếm được ít điểm hơn so với Man City trong 4 mùa gần nhất.

Theo Sky Sports thống kê, Arsenal luôn kiếm được ít điểm hơn so với Man City trong 12 vòng cuối ở 4 mùa gần nhất. Mùa 2021/22, Arsenal chỉ kiếm được 18 điểm trong khi Man City có tới 30 điểm. Mùa tiếp theo, Arsenal về nhì cũng vì hụt hơi trong giai đoạn cuối với 21 điểm/12 vòng cuối, còn Man City là 31 điểm.

Mùa giải 2023/24, Arsenal có thành tích tốt nhất với 31 điểm nhưng Man City cũng kiếm được 32 điểm để vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Arsenal đua vô địch với Liverpool nhưng chỉ có được 21 điểm/12 vòng cuối trong khi Man City có được 27 điểm.

Nên nhớ rằng thầy trò Pep Guardiola đã chơi rất tệ trong mùa giải 2024/25. Có thể thấy được sự ổn định của thầy trò Pep Guardiola ở giai đoạn cuối mùa giải, còn Arsenal thì không!

"Ngã rẽ tử thần" với Arsenal

Mùa giải này, "Pháo thủ" lại đang lặp lại điều đó. Câu hỏi được đặt ra là thời điểm nào là Arsenal dễ mất ngôi đầu vào tay Man City nhất? Hãy nhìn vào lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của thầy trò Mikel Arteta để nhìn rõ hơn vấn đề. Hai đối thủ tiếp theo tại Ngoại hạng Anh của Arsenal là Tottenham (23h30, 22/2) và Chelsea (23h30, 1/3).

5 trận đấu tiếp theo của Arsenal tính trên mọi đấu trường và 2 đối thủ gần nhất không hề dễ chịu

"Gà trống" đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng và mới thay tướng. "Pháo thủ" cũng thắng 4 lần liên tiếp khi hai đội đối đầu gần đây. Nhưng Tottenham có thời gian chuẩn bị nhiều hơn Arsenal và Igor Tudor chắc chắn không muốn thua trong ngày ra quân. Bởi vậy, khả năng Arsenal thắng Tottenham sẽ bị giảm xuống khá nhiều.

Nếu như vượt qua được Tottenham, "Pháo thủ" sẽ tiếp tục gặp thử thách lớn khác là Chelsea. Thầy trò HLV Liam Rosenior đang có phong độ rất tốt khi giành được 13 điểm/5 vòng gần nhất (tính tới vòng 26). Họ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và chiến đấu cho một vị trí dự Champions League là điều đương nhiên.

Đây rõ ràng là "ngã rẽ tử thần" đối với thầy trò Mikel Arteta. Họ phải giành trọn 6 điểm quan trọng này để tránh việc mất ngôi đầu ngay trong ngày đầu tiên của tháng 3. Hiện tại, "Pháo thủ" đang có 58 điểm, hơn 5 điểm so với Man City nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận.

Vẫn còn nhiều biến số

Nếu vượt qua được cả Tottenham và Chelsea, thử thách vẫn chưa hết với Arsenal khi họ còn phải đối đầu trực tiếp với Man City vào ngày 18/4. Đó có thể là trận chung kết của mùa giải nếu như hai đội toàn thắng 5 trận tiếp theo của mình tại Ngoại hạng Anh.

Man City gặp nhiều đối thủ khó hơn Arsenal trong 12 vòng cuối

Thực tế, Man City phải đối đầu với nhiều đội bóng thuộc nhóm đầu hơn so với Arsenal khi họ phải gặp Chelsea và Aston Villa. Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa giải là cuộc chơi không khoảng cách. Mỗi thứ hạng tại Ngoại hạng Anh lại được tăng thêm tiền thưởng.

Với việc các đội bóng có điểm số sàn sàn nhau như hiện tại, cuộc chiến ở cuối mùa giải sẽ cực kỳ khốc liệt. Chưa kể đến việc Arsenal và Man City còn phải chia sức cho đấu trường Champions League hay FA Cup. Bởi vậy, cuộc đua tại Ngoại hạng Anh sẽ còn rất nhiều biến số không chỉ đối với Arsenal.