Gyokeres tìm lại đẳng cấp, Arsenal có "át chủ bài" đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham - Arsenal: Mục tiêu phải thắng Arsenal

Gyokeres đang dần tạo nên tầm ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Arsenal và khẳng định vị thế "bom tấn" 64 triệu bảng.

   

Trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập Arsenal

Dư luận vẫn còn nhiều dấu hỏi xoay quanh Arsenal về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng như chặng đường còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, có một điều người hâm mộ gần như chắc chắn sau trận thắng Tottenham 4-1: Viktor Gyokeres đã có màn trình diễn hay nhất kể từ khi khoác áo "Pháo thủ".

Tầm ảnh hưởng của Gyokeres tới Arsenal ngày càng lớn

Tầm ảnh hưởng của Gyokeres tới Arsenal ngày càng lớn

Ở trận derby Bắc London, chân sút người Thụy Điển ghi 2 bàn trong hiệp 2. Anh xuất sắc đến nỗi cựu hậu vệ Gary Neville phải thốt lên: “Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc hay nhất của cậu ấy mùa này. Không chỉ vì cậu ấy ghi 2 bàn vào lưới đại kình địch và có màn ăn mừng tuyệt vời cùng các CĐV Arsenal, mà còn bởi màn trình diễn tổng thể từ đầu đến cuối trận đúng với những gì người ta kỳ vọng ở cậu ấy".

Tầm ảnh hưởng vượt xa những bàn thắng

Trên sân Tottenham Hotspur, Gyokeres có số lần chạm bóng nhiều nhất trong một trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Arsenal (42 lần). Quan trọng hơn, sự hiện diện của anh mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngay những phút đầu, tiền đạo này suýt mở tỷ số bằng cú cứa lòng chệch cột dọc từ hành lang trái, đồng thời gửi lời cảnh báo cho hàng thủ Tottenham. Sang hiệp 2, kịch bản lặp lại. Từ khu vực rìa vòng cấm, anh có đủ không gian để dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal.

Gyokeres tìm lại đẳng cấp, Arsenal có "át chủ bài" đua vô địch - 2

Eze, tác giả cú đúp bàn thắng cũng thừa nhận vai trò quan trọng của người đồng đội: "Vik làm điều đó suốt cả trận, bạn có thể thấy tinh thần làm việc của anh ấy. Anh ấy góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng, không chỉ bằng bàn thắng mà còn bằng nỗ lực cá nhân. Hôm nay anh ấy hoàn toàn xứng đáng với 2 bàn thắng".

Arteta đã biết cách dùng "bom tấn"

Đây không phải lần đầu, các cầu thủ Arsenal nhấn mạnh đóng góp thầm lặng của Gyokeres. Sau chiến thắng 3-2 trước Bournemouth hồi tháng 1, Declan Rice từng ca ngợi tiền đạo người Thụy Điển vì những pha di chuyển thông minh để kéo giãn hàng thủ đối phương:

"Ở bàn thắng đầu tiên của tôi, nếu Gyokeres không có pha chạy chỗ từ tình huống chạm bóng của Gabriel Martinelli, rồi giữ bóng và chuyền sang cho Martin Odegaard, thì bàn thắng đã không xảy ra. Đó là khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu".

Theo thống kê, Gyokeres là tiền đạo bị kèm chặt nhất Ngoại hạng Anh khi nhận bóng. Anh thường xuyên phải chơi quay lưng, làm tường và giữ bóng trước sự đeo bám của 2 hậu vệ. Không cầu thủ nào ở giải đấu phải thực hiện nhiều pha giữ bóng trong thế quay lưng với khung thành (hold the ball up) nhiều hơn Gyokeres, và chỉ có 2 người có số lần giữ bóng thành công (retained the ball) nhiều hơn anh.

Gyokeres tìm lại đẳng cấp, Arsenal có "át chủ bài" đua vô địch - 3

Thực tế, trận gặp Tottenham cho thấy Gyokeres hiệu quả ra sao khi có không gian xử lý. Bàn đầu tiên đến khi anh có thời gian chỉnh bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Ở bàn thứ 2, "Gà trống" dâng cao đội hình, để lộ khoảng trống mênh mông phía trước, tạo điều kiện cho anh bứt tốc và tung đòn kết liễu.

"Quân bài tẩy" cho cuộc đua vô địch

Gyokeres hiện là cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn nhất trong năm 2026 trên mọi đấu trường. Anh có 4 bàn sau 5 trận gần nhất tại giải quốc nội và 7 bàn trong 12 trận trên mọi mặt trận.

Màn trình diễn trước Tottenham cũng như từ đầu năm 2026 được xem như tín hiệu tích cực trước giai đoạn then chốt của mùa giải, khi Arsenal phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, bao gồm các trận cúp và đấu trường châu Âu. 

Nếu duy trì sự ổn định như hiện tại, Gyokeres hoàn toàn có thể đóng vai trò then chốt trong tham vọng của Arsenal khi đội bóng tiếp tục cuộc đua trên cả 4 đấu trường.

Gyokeres tìm lại đẳng cấp, Arsenal có "át chủ bài" đua vô địch - 4

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 15:03 PM (GMT+7)
