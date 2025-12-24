Arsenal hóa giải lời nguyền "Giáng sinh": Phải thắng, đá xấu hay đẹp không quan trọng

"Lời nguyền" Giáng sinh

Trong quá khứ, Arsenal dẫn đầu Ngoại hạng Anh ngay trước thềm Giáng sinh vào các mùa 2002/03, 2007/08, 2022/23 và 2023/24. Nhưng không lần nào "Pháo thủ" có được ngôi vương. Dù mùa giải năm nay có thể khác, đội bóng của HLV Arteta không được phép mất tập trung.

Arsenal của Arsene Wenger từng đứng đầu Ngoại hạng Anh, tạo ra khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 2 vào Giáng sinh năm 2002 và 1 điểm vào năm 2007. MU vào những lúc đó kém Arsenal lần lượt 4 và 1 điểm, nhưng cuối cùng lên ngôi với khoảng cách 5 và 4 điểm trước Arsenal.

Vào năm 2022 và 2023, Arsenal bỏ xa Man City lần lượt 5 và 1 điểm trước thềm Giáng sinh. Song đội bóng của Pep Guardiola đã lật ngược thế cờ để vô địch với cách biệt 5 và 2 điểm.

Arsenal của Arteta không ít lần ngã ngựa trong cuộc đua vô địch ở những mùa giải trở lại đây

Arsenal không ít lần dính "lời nguyền" ngã ngựa vào thời điểm Giáng sinh và năm mới. Nhưng họ cũng có những giai đoạn tận dụng quãng thời gian này để bứt lên.

Mùa 1997/98, Arsenal kém MU tới 13 điểm vào Giáng sinh, nhưng tăng tốc ở năm mới để vô địch nước Anh với cách biệt 1 điểm so với chính "Quỷ đỏ". 4 năm sau, Arsenal kém 3 điểm so với đội đầu bảng vào Giáng sinh. Từ đó, họ không thua thêm trận nào, đăng quang với khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ 2. Ngay cả mùa bất bại "Invincibles", Arsenal cũng chỉ đứng thứ 2 vào Giáng sinh, nhưng đạt chuỗi thắng dài nhất 9 trận liên tiếp tại giải quốc nội ngay trong năm mới.

Việc có khoảng cách an toàn là điều tuyệt vời ở bất kỳ giai đoạn nào. Arteta chắc chắn biết ơn Viktor Gyokeres với việc thực hiện thành công quả phạt đền mang về chiến thắng 1-0 trước Everton, giúp Arsenal bảo toàn ngôi đầu, duy trì cách biệt 2 điểm trước Man City. Song giai đoạn này của mùa giải luôn xoay quanh yếu tố chính mang tên: sống sót.

Arsenal chỉ cần thắng, không cần thắng đậm

Arsenal đã đánh rơi điểm số, sau đó thắng xấu xí và tiếp tục chịu tổn thất lực lượng vì chấn thương trong những tuần gần đây. Nhưng nhìn chung, đội chủ sân Emirates đã vượt qua tất cả.

Tiếng hô "nhàm chán, nhàm chán quá Arsenal" vang lên trên khán đài nhắm vào tất cả, từ thủ môn David Raya cho đến tiền đạo Gabriel Jesus ở trận họ thắng Everton. Nhưng điều đó có vẻ không quan trọng, bởi 3 điểm mới là điều họ cần.

Trước trận, HLV Arteta đã nói về việc tận dụng tuần không thi đấu Cúp C1 để rèn lại thói quen và sự kết nối ở hàng phòng ngự. Điều đó đã giúp họ bảo toàn chiến thắng.

Giai đoạn quyết định của Arsenal

Sau trận, Arteta được hỏi điều gì khiến ông tin rằng vị trí dẫn đầu trước thềm Giáng sinh mùa này có thể dẫn đến kết cục khác. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời: "Màn trình diễn và sự ổn định của toàn đội. Điều đó rất, rất khó thực hiện ở giải đấu này. Nó chứng tỏ đội bóng ở trạng thái ổn định.

Bạn sẽ phải đến những sân đấu khó khăn, sẽ có những khoảnh khắc khó nhằn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều thứ và vẫn ở ngôi đầu. Điều chúng tôi muốn là tập trung cho trận tiếp theo, cố gắng cải thiện và đảm bảo tất cả có tinh thần, năng lượng tốt và tận hưởng các trận đấu".

HLV Arteta không muốn các học trò ngã ngựa ở giai đoạn then chốt này

Arsenal đã thiếu các tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ chủ chốt ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng họ vẫn giành được những điểm số quan trọng mà đáng lẽ có thể đánh rơi.

Trong bối cảnh đó, Arsenal xứng đáng với bất kỳ may mắn nào nhận được. Nhưng không thể trông chờ vào “may mắn” để về đích. Đó là lúc cần khai thác triệt để những khoảng cách nhỏ mà mình tạo ra, như cách Man City thường làm.

HLV Arteta và các cầu thủ của ông từng góp mặt ở đội hình mùa 2023/24 sẽ hiểu rằng phong độ xuất sắc vào đầu năm có thể chưa đủ. Mùa đó, họ chỉ mất điểm ở 2 trong 18 trận sau giao thừa, nhưng cuộc đua vô địch đã hỏng vì 2 thất bại ngay sau Giáng sinh trước West Ham và Fulham.

Arsenal không nên phung phí 2 trận thắng nhọc trước Wolves và Everton. 2 cuộc đấu tiếp theo ở Ngoại hạng Anh gặp Brighton và Aston Villa đòi hỏi tinh thần thép phải được duy trì nơi đoàn quân HLV Arteta.