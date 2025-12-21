Arsenal khó chịu nổi "nhiệt" từ Man City, Sancho - Garnacho thành thảm họa (Clip 1 phút)

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City đang diễn ra vô cùng gay cấn, sau khi 2 đội cùng giành chiến thắng ở vòng 17. Dù vậy, Arsenal chưa thể yên tâm với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn Man City, trong bối cảnh đội bóng thành Manchester đã lấy lại phong độ đỉnh cao.

Mùa giải này, dàn cầu thủ từng MU dưới dạng cho mượn hoặc bán đứt đang gây sốt nhờ phong độ ấn tượng, có thể kể đến Antony, Hojlund, McTominay, Greenwood hay Rashford. Theo chiều ngược lại, Alejandro Garnacho (Chelsea) và Jadon Sancho (Aston Villa) lại liên tiếp gây thất vọng. Rõ ràng, không phải ngôi sao nào cũng "lên hương" khi rời MU.

Thông tin đáng chú ý về các ngôi sao, đội bóng lớn Ngoại hạng Anh sẽ có trong bản tin Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 21/12, mời các bạn đón xem!