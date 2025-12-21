Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal khó chịu nổi "nhiệt" từ Man City, Sancho - Garnacho thành thảm họa (Clip 1 phút)

Sự kiện: Clip 1 phút Bóng đá 24H Jadon Sancho Arsenal

Dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn đối diện sức ép khủng khiếp từ Man City.

   

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh giữa ArsenalMan City đang diễn ra vô cùng gay cấn, sau khi 2 đội cùng giành chiến thắng ở vòng 17. Dù vậy, Arsenal chưa thể yên tâm với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn Man City, trong bối cảnh đội bóng thành Manchester đã lấy lại phong độ đỉnh cao.

Mùa giải này, dàn cầu thủ từng MU dưới dạng cho mượn hoặc bán đứt đang gây sốt nhờ phong độ ấn tượng, có thể kể đến Antony, Hojlund, McTominay, Greenwood hay Rashford. Theo chiều ngược lại, Alejandro Garnacho (Chelsea) và Jadon Sancho (Aston Villa) lại liên tiếp gây thất vọng. Rõ ràng, không phải ngôi sao nào cũng "lên hương" khi rời MU.

Thông tin đáng chú ý về các ngôi sao, đội bóng lớn Ngoại hạng Anh sẽ có trong bản tin Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 21/12, mời các bạn đón xem!

Arsenal thắng xấu xí: Bản lĩnh vượt qua áp lực, chờ phá "lời nguyền Giáng sinh"
Arsenal thắng xấu xí: Bản lĩnh vượt qua áp lực, chờ phá "lời nguyền Giáng sinh"

Arsenal không chơi thuyết phục nhất nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng trước Everton, củng cố vị thế ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Bấm xem >>

21/12/2025 14:04 PM (GMT+7)
