Man City hẹn Arsenal chung kết League Cup, bỗng mất trụ cột vì điều luật oái oăm

Sự kiện: League Cup Manchester City Arsenal

HLV Pep Guardiola vẫn mong đợi trung vệ Marc Guehi có thể ra sân ở chung kết League Cup.

Theo quy định được điều chỉnh ở League Cup mùa giải hiện tại, các cầu thủ có thể thi đấu dù chơi cho 2 đội bóng khác nhau trong cùng 1 mùa giải. Điều kiện là cầu thủ phải chuyển tới đội bóng mới trước thềm trận bán kết lượt đi.

Guehi không đáp ứng được yêu cầu đó. Anh ký hợp đồng với Man City sau trận bán kết lượt đi khi "The Citizens" đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0. Điều này đồng nghĩa trung vệ người Anh không thể ra sân khi Man City đấu Arsenal ở chung kết League Cup (22h, 22/3).

Vắng Guehi ở chung kết League Cup là tổn thất lớn của Man City

Vắng Guehi ở chung kết League Cup là tổn thất lớn của Man City

Trong số các tân binh được Man City chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, chỉ có Semenyo được chơi trận chung kết League Cup. Anh gia nhập Man City trước khi bán kết diễn ra. 

HLV Pep Guardiola đang yêu cầu Man City tác động đến ban tổ chức League Cup để Guehi được thi đấu: "Hy vọng Guehi có thể thi đấu trận chung kết. Chúng tôi bỏ ra số tiền lớn và tôi không hiểu tại sao không thể sử dụng cậu ấy ở trận chung kết.

Hy vọng chúng tôi có thể thuyết phục họ, đôi khi thật khó hiểu. Guehi không được chơi lượt về vì anh ấy không tham gia lượt đi. 

Giờ là trận chung kết, tại sao cậu ấy lại không được thi đấu? Tại sao không? Chúng tôi trả lương cho cậu ấy, chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy. Việc để Guehi thi đấu hoàn toàn hợp lý.

Chúng tôi sẽ soạn thư, hy vọng họ hiểu rằng cậu ấy đang không thể thi đấu vì quy định mà tôi không hiểu, mong họ thay đổi để cậu ấy được ra sân".

Trước đây, Guehi ghi bàn gỡ hòa ở trận tứ kết League Cup gặp Arsenal. Thời điểm đó, anh còn khoác áo Crystal Palace.

Việc bổ sung Guehi vào đội hình giúp Man City giải bài toán lớn về việc thiếu nhân sự ở vị trí trung vệ. Họ hiện không có sự phục vụ của Gvardiol và John Stones do những cầu thủ này chưa hồi phục chấn thương. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

05/02/2026 12:05 PM (GMT+7)
