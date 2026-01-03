Arsenal dư thừa “số 9”: Havertz - Jesus trở lại, Gyokeres dễ ra rìa

🆕 Tháng 1, Arsenal và những khởi đầu mới

Tháng 1 luôn gắn liền với những chương mới, và điều đó đặc biệt đúng với Arsenal. Dù đang dẫn đầu cả Premier League lẫn Champions League, tập thể của Mikel Arteta hiểu rằng họ đứng ở vị trí ấy trong bối cảnh phải vượt qua không ít bất lợi.

Bộ ba tiền đạo mũi nhọn của Arsenal đã trở lại

Chấn thương là yếu tố nổi bật nhất. Sau 19 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal đã chín lần thiếu bốn cầu thủ đội một vì chấn thương, và bảy lần khác thậm chí vắng tới năm người.

Gabriel Jesus và Kai Havertz là hai cái tên xuất hiện thường xuyên trong danh sách ấy suốt năm 2025. Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa ở vòng 19 mới là lần đầu tiên cả hai cùng đủ thể lực để góp mặt trong danh sách thi đấu.

⚽ Sự trở lại của Jesus, giá trị thầm lặng của Havertz

Jesus có khoảnh khắc bùng nổ khi ghi bàn chỉ 25 giây sau khi vào sân thay Viktor Gyokeres, nhưng với Arteta, việc Havertz xuất hiện trên ghế dự bị cũng mang ý nghĩa không kém.

Sự tự tin đã trở lại với Jesus

HLV người Tây Ban Nha từng thừa nhận hồi tháng 12 rằng ông đã suy nghĩ suốt mùa hè về việc mang về một “số 9” mới, bởi trong tay đã có quá nhiều tiền đạo trung tâm mà ông yêu thích.

Chấn thương vô tình giúp Arteta chưa phải đối diện với vấn đề lựa chọn, nhưng sang năm mới, “tình huống” ấy cuối cùng cũng đã đến.

🤯 Cơn đau đầu hàng công: Gyokeres – Jesus – Havertz

Gyokeres vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng dù được trao cơ hội đá chính liên tục khi sung sức. Ngược lại, Jesus gây ấn tượng trong mọi lần xuất hiện kể từ khi trở lại, còn Havertz thì ngày càng gần với màn tái xuất hoàn toàn.

Gyokeres (bên trái) đã có thêm đối thủ cạnh tranh, đó là Havertz

Chuyến làm khách tới Bournemouth cuối tuần này (0h30 ngày 4/1 - giờ Hà Nội) có thể là thời điểm Arteta lần đầu thực sự phải đau đầu vì bài toán chọn trung phong. Nhưng đó lại là nỗi lo tích cực trong tháng mà Arsenal phải chơi tới chín trận trên bốn đấu trường.

Jesus mang đến năng lượng, khả năng kết nối và sự khó lường cho đối thủ – đúng như những gì Arteta từng mô tả. Anh không chỉ chờ kết thúc pha bóng mà tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng tấn công, điều mà Gyokeres đôi lúc còn thiếu.

Trong trận gặp Crystal Palace, Jesus tung ra năm cú dứt điểm, nhiều hơn số cú sút Gyokeres có trong tất cả các lần đá chính mùa này, ngoại trừ một trận. Với sự tự tin từ bàn thắng vào lưới Aston Villa, đây có thể là thời điểm lý tưởng để Jesus đá chính ở Premier League.

🧠 Nhiều phương án, nhiều cơ hội cho Arsenal

Sự trở lại của Havertz sẽ bổ sung yếu tố Arsenal đang thiếu: khả năng làm tường và hiện diện trong vòng cấm. Trước đây, Arsenal từng chủ động chơi bóng dài cho tiền đạo người Đức để anh dùng thể hình bảo vệ bóng, từ đó mở ra không gian cho Saka, Trossard hay Martinelli khai thác.

Hàng công Arsenal đang có cơ hội để chơi hiệu quả hơn

Arteta cũng không xa lạ với phương án hai tiền đạo, từng thành công với cặp Havertz – Trossard trong quá khứ. Những mối kết hợp mới giữa Havertz, Jesus và Gyokeres chắc chắn cần thời gian, nhưng tiềm năng là rất rõ ràng.

Ngay cả khi không sử dụng hai trung phong, việc sở hữu ba lựa chọn với phong cách khác nhau vẫn giúp Arteta linh hoạt thay đổi cục diện trận đấu. Trong bối cảnh Arsenal vẫn dẫn đầu giải đấu dù hiệu suất ghi bàn của tiền đạo trung tâm chưa cao, dư địa cải thiện là rất lớn.

Khi cả ba đều sung sức, đây có thể là yếu tố tạo khác biệt trong nửa sau mùa giải. Và đây cũng là thời điểm để HLV Arteta hiện thực hóa triết lý chia sẻ gánh nặng ghi bàn mà ông luôn nhấn mạnh.