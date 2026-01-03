Arsenal dư thừa “số 9”: Havertz - Jesus trở lại, Gyokeres dễ ra rìa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Arsenal dư thừa “số 9”: Havertz - Jesus trở lại, Gyokeres dễ ra rìa

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta Arsenal

Trong nhiều năm, Arsenal luôn khát một trung phong ghi bàn đều đặn. “Pháo thủ” đã chi đậm để chiêu mộ Viktor Gyokeres trong mùa hè, nhưng rất có thể ngôi sao người Thụy Điển sẽ phải ngồi dự bị thời gian tới.

   

🆕 Tháng 1, Arsenal và những khởi đầu mới

Tháng 1 luôn gắn liền với những chương mới, và điều đó đặc biệt đúng với Arsenal. Dù đang dẫn đầu cả Premier League lẫn Champions League, tập thể của Mikel Arteta hiểu rằng họ đứng ở vị trí ấy trong bối cảnh phải vượt qua không ít bất lợi.

Bộ ba tiền đạo mũi nhọn của Arsenal đã trở lại

Bộ ba tiền đạo mũi nhọn của Arsenal đã trở lại

Chấn thương là yếu tố nổi bật nhất. Sau 19 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal đã chín lần thiếu bốn cầu thủ đội một vì chấn thương, và bảy lần khác thậm chí vắng tới năm người.

Gabriel Jesus và Kai Havertz là hai cái tên xuất hiện thường xuyên trong danh sách ấy suốt năm 2025. Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa ở vòng 19 mới là lần đầu tiên cả hai cùng đủ thể lực để góp mặt trong danh sách thi đấu.

⚽ Sự trở lại của Jesus, giá trị thầm lặng của Havertz

Jesus có khoảnh khắc bùng nổ khi ghi bàn chỉ 25 giây sau khi vào sân thay Viktor Gyokeres, nhưng với Arteta, việc Havertz xuất hiện trên ghế dự bị cũng mang ý nghĩa không kém.

Sự tự tin đã trở lại với Jesus

Sự tự tin đã trở lại với Jesus

HLV người Tây Ban Nha từng thừa nhận hồi tháng 12 rằng ông đã suy nghĩ suốt mùa hè về việc mang về một “số 9” mới, bởi trong tay đã có quá nhiều tiền đạo trung tâm mà ông yêu thích.

Chấn thương vô tình giúp Arteta chưa phải đối diện với vấn đề lựa chọn, nhưng sang năm mới, “tình huống” ấy cuối cùng cũng đã đến.

🤯 Cơn đau đầu hàng công: Gyokeres – Jesus – Havertz

Gyokeres vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng dù được trao cơ hội đá chính liên tục khi sung sức. Ngược lại, Jesus gây ấn tượng trong mọi lần xuất hiện kể từ khi trở lại, còn Havertz thì ngày càng gần với màn tái xuất hoàn toàn.

Gyokeres (bên trái) đã có thêm đối thủ cạnh tranh, đó là Havertz

Gyokeres (bên trái) đã có thêm đối thủ cạnh tranh, đó là Havertz

Chuyến làm khách tới Bournemouth cuối tuần này (0h30 ngày 4/1 - giờ Hà Nội) có thể là thời điểm Arteta lần đầu thực sự phải đau đầu vì bài toán chọn trung phong. Nhưng đó lại là nỗi lo tích cực trong tháng mà Arsenal phải chơi tới chín trận trên bốn đấu trường.

Jesus mang đến năng lượng, khả năng kết nối và sự khó lường cho đối thủ – đúng như những gì Arteta từng mô tả. Anh không chỉ chờ kết thúc pha bóng mà tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng tấn công, điều mà Gyokeres đôi lúc còn thiếu.

Trong trận gặp Crystal Palace, Jesus tung ra năm cú dứt điểm, nhiều hơn số cú sút Gyokeres có trong tất cả các lần đá chính mùa này, ngoại trừ một trận. Với sự tự tin từ bàn thắng vào lưới Aston Villa, đây có thể là thời điểm lý tưởng để Jesus đá chính ở Premier League.

🧠 Nhiều phương án, nhiều cơ hội cho Arsenal

Sự trở lại của Havertz sẽ bổ sung yếu tố Arsenal đang thiếu: khả năng làm tường và hiện diện trong vòng cấm. Trước đây, Arsenal từng chủ động chơi bóng dài cho tiền đạo người Đức để anh dùng thể hình bảo vệ bóng, từ đó mở ra không gian cho Saka, Trossard hay Martinelli khai thác.

Hàng công Arsenal đang có cơ hội để chơi hiệu quả hơn

Hàng công Arsenal đang có cơ hội để chơi hiệu quả hơn

Arteta cũng không xa lạ với phương án hai tiền đạo, từng thành công với cặp Havertz – Trossard trong quá khứ. Những mối kết hợp mới giữa Havertz, Jesus và Gyokeres chắc chắn cần thời gian, nhưng tiềm năng là rất rõ ràng.

Ngay cả khi không sử dụng hai trung phong, việc sở hữu ba lựa chọn với phong cách khác nhau vẫn giúp Arteta linh hoạt thay đổi cục diện trận đấu. Trong bối cảnh Arsenal vẫn dẫn đầu giải đấu dù hiệu suất ghi bàn của tiền đạo trung tâm chưa cao, dư địa cải thiện là rất lớn.

Khi cả ba đều sung sức, đây có thể là yếu tố tạo khác biệt trong nửa sau mùa giải. Và đây cũng là thời điểm để HLV Arteta hiện thực hóa triết lý chia sẻ gánh nặng ghi bàn mà ông luôn nhấn mạnh.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 08:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN