Huyền thoại chỉ ra lý do Arsenal của Arteta chưa thể sánh ngang thời Wenger

Arsenal vừa có khởi đầu thuận lợi về mặt kết quả khi thắng 1-0 trước Man United tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đó là trận đấu "Pháo thủ" bị lép vế hoàn toàn và chỉ bảo toàn được tỉ số nhờ sự xuất sắc của thủ thành David Raya. Đây rõ ràng là tín hiệu đáng lo cho Arteta khi "Pháo thủ" bỏ ra không ít tiền trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè.

Martin Keown không chắc về tương lai của Arteta

Nên nhớ rằng Arteta đã dẫn dắt Arsenal 6 năm nhưng thành tựu lớn nhất của ông thầy người Tây Ban Nha là về nhì tại Ngoại hạng Anh 3 mùa giải gần nhất. Danh hiệu đấu cúp gần nhất của Arsenal là FA Cup 2019/20, tức là đã cách đây 5 mùa giải.

Bởi vậy, huyền thoại của Arsenal, Martin Keown cho rằng đây là lúc Arteta cần giúp Arsenal bứt phá để có được danh hiệu trong mùa giải này. Nếu không, ông thầy người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không được tha thứ.

"Đó là chuyện quá rõ ràng rồi. Arsenal phải có danh hiệu trong mùa giải này. Tôi chẳng thể đoán được số phận của Arteta nếu điều đó không xảy ra. Nhưng rõ ràng, họ phải đoạt được cúp. Ai cũng thấy được Arsenal dưới thời Arteta phát triển như thế nào. Mùa trước, họ vào tới bán kết Champions League nhưng kết cục là vẫn không có danh hiệu.

Hãy nhìn Newcastle (lần đầu có cúp sau 70 năm) và Crystal Palace (lần đầu có cúp trong lịch sử đội bóng), đã tìm được lần đầu của mình sau nhiều năm. Arsenal cũng cần điều đó. Tất nhiên, họ vẫn cần phải cạnh tranh tốt tại Ngoại hạng Anh. Chức vô địch giải đấu ấy mới là quan trọng.

Theo tôi, Arsenal hiện tại vẫn chưa thể sánh ngang với giai đoạn của Arsene Wenger. Mọi thứ đều khá giống khi đội bóng được xây dựng bài bản, có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Tuy nhiên, Wenger đã vô địch Ngoại hạng Anh, còn Arteta thì chưa. Đó là sự khác biệt.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt nhưng đội bóng này cần danh hiệu. Nếu như vẫn giống mùa trước, Arteta sẽ chẳng còn lời bào chữa nào. Trong trận đấu với MU, Arsenal đã có may mắn. Đó là điều tốt bởi bạn cần may mắn nếu muốn vô địch".