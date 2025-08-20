Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal thắng xấu xí vì muốn "phục vụ" Gyokeres: Chiến thuật mới lộ rõ rủi ro

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal
Arsenal đã trình diễn bộ mặt mới trong chiến thắng trước MU ở trận ra quân Ngoại hạng Anh.

   

🎯Arsenal tấn công nhanh hơn vì Gyokeres

Một trong những chủ đề chính của Arsenal trong mùa hè là áp dụng lối chơi nhanh, đặc biệt phù hợp với tân binh đắt giá Viktor Gyokeres. Trước đây, các học trò của HLV Mikel Arteta thường di chuyển chậm rãi trong một phần ba sân cuối, nhưng mùa hè này là thời điểm họ giảm bớt các bước trung gian, chơi trực diện hơn. Tuy đây có thể là bổ sung giá trị cho Arsenal, nhưng trận thắng MU cũng cảnh báo về những rủi ro đi kèm.

Gyokeres có&nbsp;trận ra mắt Premier League&nbsp;không như kỳ vọng

Gyokeres có trận ra mắt Premier League không như kỳ vọng

Arsenal trình diễn tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm, chuyển trạng thái tức thì và lao vào phản công, nhằm khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ngọt ngào trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy dường như xảy ra “bất đắc dĩ” hơn là nhờ chiến thuật hoàn hảo. Các học trò của HLV Arteta thiếu nhịp điệu khi cầm bóng, tổ chức phòng ngự lộn xộn và tấn công thiếu ăn khớp. Trong ba mùa đua danh hiệu gần nhất, đây có lẽ là một trong những trận tệ nhất của “Pháo thủ”.

May mắn cho Arsenal, một số phẩm chất cũ vẫn còn nguyên. Họ vẫn là tập thể số 1 Ngoại hạng Anh về khả năng khai thác bóng chết. Declan Rice treo bóng từ phạt góc khiến thủ môn Altay Bayindir mắc lỗi, tạo cơ hội cho Riccardo Calafiori ghi bàn mở tỷ số. Dù sau đó phải chịu sức ép, Arsenal vẫn bảo toàn được thành quả trong gần 80 phút còn lại.

William Saliba gây cảm giác lo lắng trong hiệp một, và dù có cải thiện, anh vẫn phải nằm sân nhiều lần, phá bóng ra an toàn trong khi cố gắng không bị thổi phạt đền ở những phút cuối. Calafiori thể hiện sự quyết tâm tấn công đáng khen, giúp Arsenal kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo tận dụng phản công nhanh.

Phong cách mới hay chỉ là nhất thời?

Điều nổi bật nhất là Arsenal tấn công trước khi phòng ngự ổn định. Saliba và Gabriel vật lộn trong hiệp một phản ánh việc họ có quá ít thời gian để ổn định sau khi đưa bóng lên trung lộ. Xét về thời gian kiểm soát bóng và số đường chuyền trung bình, hiếm có trận nào Arsenal chơi nhanh như thế.

Arsenal thắng xấu xí vì muốn "phục vụ" Gyokeres: Chiến thuật mới lộ rõ rủi ro - 2

Theo thống kê, Arsenal tiến về phía khung thành MU với tốc độ 2,02 mét mỗi giây, nhanh hơn 55% so với trung bình ba mùa giải 2022/23, 2023/24 và 2024/25 mà họ đua vô địch. Không khó hiểu khi tỷ lệ chuyền chính xác của “Pháo thủ” chỉ ở mức 74%.

Đây là Arsenal trong khoảng thời gian “bảy giây hoặc ít hơn”, và kết quả không mấy ấn tượng. Nếu mục tiêu là đưa bóng nhanh đến Gyokeres, chiến thuật này ít khi hiệu quả. Một lần duy nhất Gyokeres có cơ hội uy hiếp vòng cấm từ cánh trái sở trường, nhưng lại trượt bóng. Gabriel Martinelli vật lộn với pha dứt điểm hỏng, tạo cơ hội cho Matheus Cunha xuyên qua Rice và Zubimendi trước khi sút xa trúng David Raya. Martin Odegaard khởi đầu sáng sủa nhưng dần mất nhịp với tốc độ tấn công liên tục, trong khi Bukayo Saka khó thích nghi với lối chơi mới.

Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu phần trăm tốc độ tấn công của Arsenal là chủ đích chiến thuật, và bao nhiêu là do hoàn cảnh “ép buộc” họ? Tại Old Trafford, các học trò của HLV Ruben Amorim không gây áp lực quá lớn trong vòng cấm cho đến những phút cuối, nhưng một trận đấu giằng co theo kiểu “ăn miếng trả miếng” lại hợp với đội có hậu vệ biên thường xuyên lao lên như MU.

Arsenal dường như không hề mong muốn trận đấu cởi mở như vậy. Odegaard thừa nhận trong phỏng vấn giữa hiệp rằng đôi lúc họ “quá vội vàng”, và việc đưa Kai Havertz vào nửa giờ cuối nhằm tạo sự bình tĩnh. Dù vậy, Arsenal vẫn sẵn sàng chuyền bóng cho Havertz và hy vọng anh có thể thoát qua hai cầu thủ đối phương.

Các đội bóng mạnh sẽ trừng phạt Arsenal nếu họ vẫn có những màn trình diễn kiểu này. Còn có bao nhiêu đội như vậy thì vẫn còn là câu hỏi mở. Rõ ràng, Arsenal chơi chưa tốt khi thử nghiệm chiến thuật mới. Dẫu vậy, “Pháo thủ” vẫn giành được 3 điểm theo cách quen thuộc. Miễn là các tình huống cố định vẫn hiệu quả, HLV Arteta có lẽ có thể thử nghiệm thêm vài phương án mới mà không quá lo ngại.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 22:55 PM (GMT+7)
