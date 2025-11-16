Arsenal dính "Virus FIFA": Hai trụ cột hàng thủ chấn thương trước chặng tourmalet

Gabriel dính chấn thương

Gabriel ngã xuống dù không va chạm ở thời điểm trước phút 60. Anh được chăm sóc y tế ở đùi phải trước khi rời sân. Cầu thủ 27 tuổi là mắt xích quan trọng của hàng thủ Arsenal mùa này, góp phần giúp “Pháo thủ” dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với chỉ 5 bàn thua sau 11 vòng đấu.

Gabriel dính chấn thương háng trong trận giao hữu của Brazil

“Chấn thương của Gabriel nghiêm trọng không ư? Tôi chưa rõ. Cậu ấy bị chấn thương ở cơ khép. Đội ngũ y tế sẽ kiểm tra (16/11). Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và thất vọng. Khi một cầu thủ chấn thương, bạn chỉ mong họ hồi phục tốt và sớm trở lại”, HLV Carlo Ancelotti của Brazil cho biết.

Brazil thắng Senegal 2-0 tại sân Emirates của Arsenal nhờ các pha lập công của tài năng trẻ Estevao (Chelsea) và tiền vệ Casemiro (MU).

Calafiori rút khỏi Italia

Trong khi đó, HLV Gennaro Gattuso xác nhận hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal đã rời trại tập trung đội tuyển Italia. Calafiori không thi đấu trong trận Italia thắng Moldova 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 14/11, do đang theo giáo án tập luyện cá nhân để kiểm soát khối lượng vận động.

“Chúng tôi đã thử nghiệm Calafiori, nhưng cậu ấy gặp một vài vấn đề. Tôi cảm ơn sự nỗ lực của cậu ấy. Cậu ấy đã ở đây một tuần và lẽ ra có thể ra sân, nhưng như vậy sẽ không công bằng cho cậu ấy cũng như cho Arsenal”, HLV Gattuso nói với Sky Sports Italia trước trận quyết đấu Na Uy diễn ra vào rạng sáng mai (17/11).

Một nguồn tin tiết lộ với BBC rằng Calafiori không trở lại Arsenal để điều trị bất kỳ chấn thương nào.

Sau loạt trận “FIFA Days”, Arsenal sẽ bước vào chặng tourmalet vô cùng khốc liệt. “Pháo thủ” sẽ đối đầu kình địch Tottenham trong trận derby Bắc London vào ngày 23/11, trước khi tiếp đón Bayern Munich tại Champions League vào tuần kế tiếp. Sau đó, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ hành quân tới làm khách trên sân của đội bóng cùng thành phố là Chelsea vào ngày cuối của tháng 11.