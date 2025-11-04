Arsenal có Declan Rice càn quét quá toàn diện, so sánh với Caicedo liệu còn hợp?

Chiến thắng 2-0 của Arsenal ngay trên sân Turf Moor của Burnley tại vòng 10 Premier League 2025/26 không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của “Pháo thủ”, mà còn là một đêm tôn vinh cho một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại: Declan Rice. Anh đã lần nữa để lại màn trình diễn toàn diện, hảo hạng mãn nhãn và ẵm luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” từ ban tổ chức.

Rice và đồng đội “đá như hủy diệt” Burnley

Thống kê sau trận đã vẽ nên bức tranh hoàn hảo về sự thống trị của Rice, Anh cống hiến 90 phút trọn vẹn trên sân, với 94 lần chạm bóng, tức mọi đường lên bóng của đội khách gần như đều qua đôi chân cầu thủ 26 tuổi. Đồng thời, khả năng phân phối bóng của anh đạt độ chính xác đáng kinh ngạc, với 63/69 đường chuyền thành công, đạt tỉ lệ chính xác 91%.

Rice không chỉ chuyền ngắn an toàn; anh còn mở ra các hướng tấn công bằng 3/4 đường chuyền dài thành công và tạo ra 2 đường chuyền mang tính đột biến cao. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt của Rice chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tấn công và phòng ngự.

Ngôi sao người Anh không chỉ là một nhà kiến tạo từ tuyến dưới mà sắm vai như 1 lá chắn thép kiên cố trước khung thành David Raya: thực hiện 5/5 pha tắc bóng chính xác, 3 pha đánh chặn, 4 lần giải vây, 9 lần cướp bóng và giành chiến thắng 9/15 tình huống tranh chấp tay đôi. Màn trình diễn không tì vết này mang về cho anh điểm số 8.8 từ Sofascore, cao nhất trận.

Những con số thống kê đẹp như mơ này một lần nữa khẳng định rằng Rice, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB bắc London với mức phí 105 triệu bảng, đang là một trong những chữ ký thành công nhất và mang lại giá trị tức thì dưới triều đại Mikel Arteta.

Màn trình diễn của Rice trước Burnley Số phút thi đấu 90 Bàn thắng 1 Chạm bóng 94 Đường chuyền chính xác 63/69 (tỷ lệ chính xác 91%) Đường chuyền dài chính xác 3/4 Đường chuyền tạo đột biến 2 Tắc bóng 5/5 Đánh chặn 3 Giải vây 4 Cướp bóng 9 Thắng tranh chấp tay đôi 9/15 Số điểm Sofascore đánh giá 8.8 (cao nhất trận)

Rice hay Caicedo?

Chưa dừng lại, 90 phút đỉnh cao tại Turf Moor đêm thứ 7 vừa qua còn giúp Rice thêm tự tin vỗ ngực tuyên bố: anh xứng danh là tiền vệ xuất sắc nhất Premier League hiện tại.

Tuy nhiên, sự thăng hoa cá nhân của Rice vẫn thường xuyên bị đặt trong vòng xoáy của những phép so sánh khốc liệt với Moises Caicedo, một số 6 khác cũng đang thi đấu đầy thành công và tìm thấy sự ổn định tại Chelsea dưới triều đại Enzo Maresca.

Màn đối đầu không hồi kết này không phải ngẫu nhiên, mà nó được củng cố bởi nhiều yếu tố cộng hưởng. Cả hai đều là những tiền vệ trụ cốt lõi, đều là mục tiêu tranh giành của cả hai câu lạc bộ và đều là những bản hợp đồng bom tấn vượt mốc 100 triệu bảng trong cùng một giai đoạn trước đó. Sự thù địch lịch sử giữa Arsenal và Chelsea càng khuếch đại cuộc tranh luận về ai mới là người mang lại giá trị đáng kể hơn.

Cuộc đua của những tiền vệ trung tâm toàn năng

Caicedo, người đã khiến Chelsea phải chi ra 115 triệu bảng, giờ đây đã trút bỏ được gánh nặng kỳ vọng và đang phát huy hết giá trị của mình, khiến huyền thoại Gary Neville từng phải thốt lên rằng anh là tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu hồi tháng trước. Caicedo được kỳ vọng trở thành một N'Golo Kante phiên bản mới với khả năng bao sân và đánh chặn phi thường.

Và nếu phân tích sâu hơn về các con số thống kê, sự khác biệt về vai trò càng trở nên rõ nét. Caicedo đại diện cho sự ổn định và an toàn tuyệt đối. Anh nằm trong top 5 tiền vệ hàng đầu Premier League về số lần đánh chặn, thu hồi bóng, tranh chấp tay đôi và tắc bóng thành công.

Caicedo đã chơi trọn vẹn mọi phút tại Premier League mùa này, được giao nhiệm vụ tối giản hóa việc kiểm soát bóng, đảm bảo nhịp độ và an toàn cho lối chơi của đội với tỉ lệ chuyền chính xác ấn tượng 91,3%. Ngược lại, khả năng tạo cơ hội không phải là thế mạnh của Caicedo, khi anh chỉ xếp thứ 52 trong số các tiền vệ ở thông số này.

Trong khi đó, Rice không góp mặt trong top 15 ở bất kỳ hạng mục nào kể trên. Nhưng điều này không phải là sự suy giảm về chất lượng mà là sự tiến hóa về vai trò. Rice đang chiếm ưu thế vượt trội ở khía cạnh tấn công, thể hiện sự toàn diện hơn Caicedo về các kỹ năng của một tiền vệ trung tâm.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Emirates, Rice đã rũ bỏ cái mác "cỗ máy phòng ngự" thời còn khoác áo West Ham United. Dưới bàn tay nhào nặn của Arteta, cầu thủ sinh năm 1999 đã học cách trở thành một tiền vệ toàn năng.

Rice không còn chỉ là 1 số 6 thuần túy.

Trong hai mùa giải đầu tiên (2023/24 và 2024/25), Rice hầu như đảm nhận vai trò tiền vệ con thoi lệch trái (số 8), một phần vì Thomas Partey vẫn còn thi đấu tốt ở vị trí thấp nhất. Dù là vai trò mới, nhưng Rice vẫn nhanh chóng hòa nhập, thể hiện sự sắc bén và khôn ngoan trong các pha xâm nhập vòng cấm, sắm vai như 1 ”mũi tên bạc” bất ngờ lao lên từ tuyến hai kết liễu đối phương. Bằng chứng là 11 bàn thắng mà anh ghi được tại Premier League trong hai mùa đó.

Thậm chí, mùa trước, thời điểm tuyến giữa Arsenal bị ảnh hưởng nặng nề vì chấn thương, Rice không ít lần còn đảm nhận vai trò số 10 của Martin Odegaard và hoàn thành ổn nhiệm vụ dù đó không phải sở trường.

Đến mùa này, với sự xuất hiện của Zubimendi, Rice lại được yêu cầu chơi lùi xuống một chút, hỗ trợ cho tân binh người Tây Ban Nha ở khoản phòng thủ. Tuy nhiên, anh lập tức thích nghi mà vẫn duy trì được độ nhạy cảm trong các pha hỗ trợ tấn công và xâm nhập vòng cấm đối phương. Pha lắc đầu đẳng cấp vào lưới thủ môn Martin Dubravka trong trận thắng Burnley mới đây là minh chứng hùng hồn nhất.

“Chúng ta đều biết Declan Rice nguy hiểm ở những tình huống cố định, nhưng điều đặc biệt hôm nay là khả năng xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm. Một pha chạy chỗ đẹp mắt và đường tạt chuẩn xác từ Leandro Trossard. Pha dứt điểm cũng cực kỳ tuyệt vời!”, cựu danh thủ nữ, Ellen White, khi bình luận trên BBC phải thốt lên.

Beckham mới trên chấm “bóng chết”

Đến đây, có lẽ vẫn còn nhiều người hâm mộ có thể vẫn còn phân vân giữa Rice và Caicedo khi bóng sống, nhưng ở các tình huống cố định, Rice đã thiết lập một tiêu chuẩn mới mà đàn em người Ecuador còn phải học hỏi dài dài.

Thậm chí, nói không ngoa, khả năng thực hiện các tình huống cố định của cựu sao “Búa tạ” thực sự đang bá đạo tại Anh và cả châu Âu, qua đó trở thành thứ vũ khí sắc lẹm cho Arsenal.

Đây là một sự sắp xếp chiến thuật được chuyên gia cố định Nicolas Jover và Arteta phát hiện một cách tình cờ. Từ chỗ không hề được mua về để đá phạt, Rice, với kỹ năng chuyền bóng cùng tầm nhìn chiến thuật phi thường, đã nhanh chóng trở thành "máy thả bóng" hàng đầu.

Kể từ tháng 1/2024, khi Rice bắt đầu đá phạt góc và đá phạt thường xuyên, anh đã tạo ra 10 bàn thắng từ các tình huống cố định tại Premier League – con số gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải (người gần nhất là 5 bàn).

Bên cạnh đó, Rice cũng dẫn đầu 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số bàn thắng tạo ra từ các tình huống cố định. Đi sâu hơn, khả năng "whip" (quật bóng) mạnh mẽ của anh, còn được ví như David Beckham - ông hoàng đá phạt tại Premier League một thời, tạo ra tốc độ bóng khủng khiếp và duy trì quỹ đạo căng, thấp, là ác mộng với mọi hàng thủ.

Đóng góp của Rice cùng sự đa dạng từ Bukayo Saka (đá góc phải) và Odegaard đã giúp Arsenal thiết lập kỷ lục ghi 8 bàn thắng từ phạt góc sau 10 trận Premier League mùa này.

Rice dẫn đầu về số pha kiến tạo ở các tình huống cố định tại Premier League từ tháng 1/2024. Nguồn: Opta

Rice cũng bá đạo về số đường kiến tạo ở các tình huống cố định từ tháng 1/2024 trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nguồn: Opta

Chung quy, với sự toàn diện từ khả năng điều tiết, phòng ngự, xâm nhập vòng cấm, cho đến việc là ngôi sao tận dụng các tình huống “bóng chết” hiệu quả hàng đầu châu Âu, Rice không chỉ vượt qua phép so sánh với Caicedo mà có lẽ ngay cả Rodri – cái tên cũng từng được đặt lên bàn cân với Rice vài năm qua – cũng vị nể.

Giờ có thể khẳng định Rice quá toàn diện, là hình mẫu của tiền vệ trung tâm kỷ nguyên mới và chắc chắn là mảnh ghép không thể thay thế nếu Arsenal muốn vươn lên các đỉnh cao lớn hơn trong tương lai.