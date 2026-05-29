Argentina chính thức gọi Messi tham dự World Cup, loại sao Real Madrid

Messi chính thức tham dự kỳ World Cup lần thứ 6

Nhà đương kim vô địch thế giới đã công bố danh sách 26 cầu thủ vào rạng sáng 29/5 (giờ Việt Nam), hơn hai tuần trước trận mở màn vòng bảng gặp Algeria. Đúng như kỳ vọng, đội trưởng huyền thoại Messi vẫn có tên trong danh sách cuối cùng của HLV Scaloni, chưa đầy một tuần sau khi anh khiến người hâm mộ lo lắng vì tập tễnh rời sân trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami trước quãng nghỉ dành cho World Cup.

Siêu sao 38 tuổi phải kết thúc sớm trận đấu khi rời sân ở phút 73 trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union. Messi đóng góp 2 pha kiến tạo, trong khi German Berterame lập cú đúp ở hiệp một bùng nổ của đội bóng thuộc sở hữu của David Beckham. Tuy nhiên, ở phút 71, siêu sao người Argentina gần như chủ động xin ra sân sau khi có dấu hiệu đau gân kheo trái.

Khi được thay ra để nhường chỗ cho Mateo Silvetti, Messi không tiến về khu vực băng ghế huấn luyện của Inter Miami mà đi thẳng vào đường hầm để trở lại phòng thay đồ. Dù vậy, Scaloni rõ ràng tin tưởng cậu học trò sẽ kịp bình phục cho trận ra quân gặp Algeria trên sân Arrowhead Stadium ở Kansas City vào ngày 17/6. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 và nhiều khả năng là kỳ cuối cùng của Messi trong sự nghiệp lẫy lừng.

Ở danh sách rút gọn dự World Cup, Scaloni cũng đưa ra một số quyết định gây tranh cãi. Bộ đôi đang chơi tại Ngoại hạng Anh là Emiliano Buendia và Marcos Senesi bị loại dù vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Aston Villa và Bournemouth.

Tài năng chạy cánh của Real Madrid là Franco Mastantuono cũng không được lựa chọn, tương tự tiền đạo Gianluca Prestianni của Benfica.

Trong khung gỗ, thủ thành số 1 Emiliano Martinez tiếp tục góp mặt cùng hai phương án dự phòng là Juan Musso và Geronimo Rulli.

Hàng thủ của Argentina quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico và Nicolas Otamendi.

Ở tuyến giữa, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister là ba trong số bảy tiền vệ được triệu tập.

Trên hàng công, ngoài Messi còn có những cái tên nổi bật như Julian Alvarez và Lautaro Martinez trong danh sách cuối cùng của Scaloni.