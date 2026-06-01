HLV Popov tố bị "cướp trắng" điểm, tuyên bố sẽ rời V-League mãi mãi

Tuột chiến thắng đầy tiếc nuối vì Tiến Linh

Tối ngày 31/5, Thể Công Viettel bước vào trận đấu áp chót của mùa giải với quyết tâm giành vị trí Á quân trước một vòng đấu. Kịch bản tưởng như đã hoàn hảo cho đội khách khi Nhâm Mạnh Dũng tỏa sáng ở phút 34 bằng pha khống chế và sút đẹp trong vòng cấm địa, khai thông thế bế tắc.

Tiến Linh ghi bàn giúp Công an TP.HCM cầm hoà Thể Công Viettel 1-1.

Thế nhưng, tinh thần thi đấu nỗ lực của các cầu thủ Công an TP.HCM cùng sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Tiến Linh đã phá hỏng kế hoạch của đội khách. Cú đệm bóng cận thành ở những phút cuối của Tiến Linh đã giữ lại trận hòa 1-1 đầy kịch tính trên sân Bình Dương.

Dù bị cầm chân đầy đáng tiếc, ngôi Á quân trên thực tế vẫn nằm trong tầm tay của Thể Công Viettel. Lúc này họ đang có 51 điểm, vẫn hơn đội xếp thứ 3 là Ninh Bình 3 điểm. V-League vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới hạ màn. Nếu hai đội bằng điểm ở lượt cuối, họ bằng cả thành tích đối đầu nên sẽ phải so hiệu số bàn thắng bại để định đoạt vị trí.

Tuy nhiên, áp lực quá lớn cùng những ức chế tích tụ trong trận đấu đã khiến HLV Popov không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Trong suốt trận đấu, người ta liên tục chứng kiến nhà cầm quân này bực dọc và liên tục quát tháo bên ngoài sân mỗi khi trọng tài Izzul Fikri Kamaruzaman thổi phạt.

HLV Popov tuyên bố ra đi mãi mãi và tố bị "cướp điểm"

Sự bùng nổ thực sự chỉ đến ở phòng họp báo sau trận đấu. Thay vì phân tích các diễn biến chuyên môn, chiến lược gia cá tính này đã công khai chĩa mũi dùi vào hệ thống điều hành giải đấu bằng những lời lẽ vô cùng đanh thép.

HLV Popov một lần nữa có phát biểu "gây sốc" về V-League.

Mở đầu phần phát biểu, HLV Popov bất bình cho biết: "Mỗi điểm chúng tôi giành được ở giải đấu này đều là một thành công trước hệ thống thi đấu này. Trật tự hay mệnh lệnh đến từ đâu thì chúng ta đều biết. Tôi không thể chống lại hệ thống".

Vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel thẳng thừng cáo buộc giải đấu đang chèn ép đội bóng của ông qua từng vòng: "Hệ thống đó chống lại chúng tôi mỗi tuần thi đấu. Tôi không thể đếm nổi người ta đã "cướp" của chúng tôi bao nhiêu điểm số. Tôi không đếm nữa. Tôi thấy khủng khiếp mọi thứ. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại lần nào nữa".

Đỉnh điểm của sự thất vọng, chiến lược gia này đưa ra quyết định dứt áo ra đi vì giới hạn chịu đựng đã vượt ngưỡng: "Tôi không muốn trở thành một phần của nơi này. Quá đủ với tôi rồi". Để khép lại màn trút giận, vị thuyền trưởng Thể Công Viettel khẳng định kết quả trận đấu ngày hôm nay đã nằm trong sự sắp đặt, đồng thời không ngần ngại nhắc lại nỗi ấm ức từ các vòng đấu trước.

"Đó là lý do vì sao hôm nay người ta không muốn chúng tôi thắng. Quá đơn giản. Giờ ai trả lại cho chúng tôi 2 điểm ở trận hòa PVF-CAND. Trọng tài đã làm tốt việc và nhận thưởng rồi", HLV trưởng của Thể Công Viettel bực tức nói.

Lời tuyên bố nảy lửa và quyết định đoạn tuyệt với giải đấu của HLV Popov chắc chắn sẽ là tâm điểm gây tranh cãi dữ dội trong những ngày tới. Điều này vô hình trung lại đổ thêm sức nóng cho loạt trận hạ màn V-League, nơi Thể Công Viettel sẽ phải chạm trán nhà tân vô địch Công an Hà Nội.