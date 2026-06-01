U19 Việt Nam loại 2 cầu thủ trước giờ đấu U19 Timor Leste: Bất ngờ đến từ V-League

Sáng 1/6, VFF đã công bố danh sách rút gọn của U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Từ 25 cái tên ban đầu, HLV Yutaka Ikeuchi đã chốt danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ.

Hai cầu thủ phải nói lời chia tay là tiền vệ Bạch Trọng Dương và tiền đạo Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng. Đây đều là những gương mặt trẻ giàu tiềm năng, từng góp mặt trong hành trình của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2025.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự U19 Đông Nam Á 2026

Việc loại hai cầu thủ ở tuyến trên cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. HLV Ikeuchi giữ nguyên lực lượng ở hàng thủ nhằm đảm bảo sự cân bằng và ổn định trước giải đấu.

Đáng chú ý, đội hình U19 Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ đang được đăng ký thi đấu tại V-League 2025/2026 như Bảo Ngọc, Minh Hợi, Tấn Minh (SLNA) hay Xuân Khải (CLB Nam Định). Bên cạnh đó, tiền vệ Văn Khánh cũng từng có cơ hội ra sân tại V-League trong màu áo CLB Hà Tĩnh.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U19 Timor Leste vào lúc 16h00 hôm nay (1/6) tại Indonesia. Ở bảng A, thầy trò HLV Ikeuchi còn phải cạnh tranh với chủ nhà Indonesia và Myanmar.

Trong đó, cuộc đối đầu với U19 Indonesia được đánh giá là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Tuy vậy, mục tiêu trước mắt của U19 Việt Nam vẫn là giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân để tạo đà thuận lợi.