Bóng đá Thái Lan thua bẽ bàng ở SEA Games, truyền thông đòi Madam Pang xin lỗi

Thể thao Thái Lan thành công rực rỡ ở SEA Games 33 với vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và kỷ lục 233 huy chương vàng. Tuy nhiên, ở môn thể thao quan trọng bậc nhất là bóng đá, các đội tuyển chủ nhà lại thất bại toàn tập. Madam Pang đặt mục tiêu thâu tóm hết huy chương vàng bóng đá nhưng thực tế là số 0.

Tờ Matichon nhấn mạnh bóng đá Thái Lan không giành được HCV nào: “Kỳ đại hội này mang đến nhiều bài học quan trọng cho các VĐV Thái Lan ở nhiều môn, đặc biệt là bóng đá nam và cầu mây nam – những môn được kỳ vọng rất lớn nhưng lại không giành được bất kỳ HCV nào”.

“Đây là trách nhiệm của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) trong việc phân tích những trải nghiệm này để cải thiện công tác chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026", tờ Matichon viết tiếp.

Theo Matichon, Madam Pang cần phải xin lỗi vì đội U22 Thái Lan, đội tuyển nữ Thái Lan và 2 đội futsal nam và nữ Thái Lan đều không giành được HCV nào ở SEA Games 33.

“Các đội bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ của Thái Lan đều thất bại hoàn toàn. Tấm HCV gần như chắc chắn của đội futsal nam đã biến thành thất bại nặng nề 1–6 trước Indonesia, khiến họ chỉ giành HCB. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn: ông Adisak Benjasiriwan – Chủ tịch phụ trách phát triển futsal của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan – vô cùng không hài lòng”, tờ Matichon viết.

Cả 4 đội bóng của Thái Lan đều không giành được HCV tại SEA Games 33

Theo Matichon, Madam Pang chưa đưa ra xin lỗi trong những ngày qua và thực tế, nữ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hầu như không có bất cứ hành động nào sau các thất bại của bóng đá Thái Lan tại SEA Games.

“Việc không giành được bất kỳ HCV nào cũng khiến bà Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, rơi vào trạng thái im lặng. Thực tế, điều bà cần làm chỉ là gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ – những người đang trải qua nhiều kịch tính – rồi bắt đầu lại từ đầu: cải tổ hệ thống, suy nghĩ lại và làm lại. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn đang chờ đợi thành công. Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn khó khăn, nhưng đừng để sự im lặng trở thành một con sóng khác vỗ vào bờ”, tờ Matichon viết.

Sau khi U22 Thái Lan thua 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 hôm 18/12, Madam Pang nói 2 từ “đau lòng” với các phóng viên, sau đó không tổ chức họp báo. Vị tỷ phú Thái Lan chỉ đăng lên Facebook đoạn video bà đứng cạnh ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kèm lời chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.