Báo Philippines thừa nhận ĐT nữ Việt Nam mất oan HCV SEA Games, trọng tài bị chỉ trích

Sai sót nghiêm trọng đã xảy ra ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Phút 29, Vạn Sự tạt bóng chính xác để Bích Thùy băng tới đánh đầu tung lưới Philippines. Nhưng ĐT nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng khi trọng tài biên Chanthavong Phutsavan ra dấu Bích Thùy việt vị.

Trên thực tế, Bích Thùy không việt vị. Những góc máy quay chậm của truyền hình cho thấy rõ điều đó, nhưng trọng tài biên lại có quyết định ngược lại, gây ra sự bức xúc.

Bích Thùy bực mình

Ngay cả truyền thông Philippines cũng phải công nhận bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam. Tờ Inquirer viết: "Tưởng chừng Philippines chỉ có thể giành HCB, khi Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines trong hiệp một. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, dù băng hình quay chậm cho thấy rõ ràng Bích Thùy không việt vị. Đây là vận may đối với Philippines bởi ĐT nữ Việt Nam không có nhiều cơ hội ngon ăn trong phần còn lại của trận đấu".

Tờ ABS-CBN cũng có quan điểm tương tự: "Bích Thùy đánh bại thủ môn McDaniel, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối theo cách đầy tranh cãi vì lỗi việt vị".

Rhysh Roshan Rai, chuyên gia phân tích bóng đá người Singapore thẳng thắn nói việc ĐT nữ Việt Nam mất bàn thắng là do sai lầm của trọng tài: "ĐT nữ Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp một. Bích Thùy tưởng chừng giúp toàn đội mở tỷ số, nhưng bàn thắng lại bị từ chối vì sai lầm của trọng tài.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam thi đấu với tâm lý căng cứng. Những quyết định khó hiểu của trọng tài đã ảnh hưởng tới tâm lý của họ. Có không ít lần ĐT nữ Việt Nam phàn nàn trọng tài".

Nếu Bích Thùy được công nhận bàn thắng, ĐT nữ Việt Nam có lẽ không bị mất chức vô địch SEA Games 33. Hai đội hòa nhau sau 120 phút và ĐT Việt Nam thua Philippines ở loạt luân lưu cân não.

