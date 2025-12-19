'Người hùng phút 96' giúp U22 Việt Nam hạ Thái Lan

Phút 96 trên sân vận động Rajamangala, Thái Lan, chật kín khán giả, tỷ số đang là 2-2 và thế trận giằng co, cú sút của Văn Thuận buộc thủ môn đội chủ nhà đẩy bóng ra, và Thanh Nhàn nhanh như chớp ập vào đá bồi cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.

Ngay sau pha lập công, Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng, khoe thân hình săn chắc và chạy về góc khán đài nơi các đồng đội, ban huấn luyện và hàng chục nghìn cổ động viên đang vỡ òa trong cảm xúc.

Trước trận chung kết, Thanh Nhàn không phải là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong đội hình U22 Việt Nam, nhưng anh kiên nhẫn chờ cơ hội và tận dụng tốt từng phút có mặt trên sân. Tại bán kết với U22 Philippines, tiền đạo sinh năm 2003 là người ghi bàn đầu tiên, góp phần quan trọng giúp U22 Việt Nam thắng 2-0 để vào chung kết.

Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003 tại Tây Ninh, trưởng thành từ lò đào tạo PVF trước khi khoác áo CLB PVF-CAND và dần được biết đến như một trong những tiền đạo trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Anh từng hai lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Giải hạng Nhất quốc gia (2022, 2023), rồi được triệu tập lên U20, U22 và sau đó là đội tuyển quốc gia, nơi anh có trận ra mắt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Ngoài sân cỏ, Thanh Nhàn gây chú ý nhờ gương mặt sáng, sống mũi cao, nụ cười hiền và vóc dáng săn chắc, được người hâm mộ gọi là "hotboy", "nam thần" của U22 Việt Nam. Những bức ảnh anh cởi áo ăn mừng sau bàn thắng vào lưới U22 Thái Lan phủ kín các trang mạng và diễn đàn bóng đá, cho thấy vẻ ngoài cuốn hút, cá tính mạnh mẽ và tự tin của cầu thủ trẻ.

Ở tuổi 22, Thanh Nhàn không chỉ sớm khẳng định tên tuổi trên sân cỏ mà còn đã yên bề gia thất. Vợ anh là Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 2004, quê Tây Ninh, từng là nữ sinh có ngoại hình xinh xắn, được chú ý trên mạng xã hội vì chuyện tình yêu xa hơn 1.700 km với cầu thủ trẻ.

Cả hai quen nhau qua mạng xã hội, bắt đầu trò chuyện rồi nảy sinh tình cảm dù chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Sau khoảng một tháng, Thanh Nhàn đã gọi điện tỏ tình đúng ngày sinh nhật của Lan và nhận được lời đồng ý. Sau giai đoạn yêu xa, họ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10/2024 và hiện đã có một con gái đầu lòng, bé Sunny, chỗ dựa tinh thần lớn cho tiền đạo U22 Việt Nam.

Gia đình nhỏ của Thanh Nhàn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Vợ của nam tiền đạo gây thiện cảm với vẻ ngoài ngọt ngào, xinh đẹp và hiện làm mẫu ảnh, đồng thời kinh doanh online.