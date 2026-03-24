Arsenal nhận thêm tin dữ sau khi thua Man City, 6 sao Arsenal rút khỏi ĐTQG

Hiệu ứng domino chấn thương sau chung kết League Cup

Trung vệ Gabriel Magalhaes là cái tên mới nhất gia nhập danh sách sáu cầu thủ Arsenal rút lui khỏi đợt tập trung ĐTQG tháng 3 này vì lo ngại chấn thương. Trước đó, các đồng đội như William Saliba, Leandro Trossard, Jurrien Timber và Eberechi Eze cũng đã lần lượt nói lời chia tay đội tuyển trong đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, đội trưởng Martin Odegaard thậm chí không được triệu tập vào danh sách Na Uy do vẫn đang hồi phục chấn thương đầu gối.

Mức độ nghiêm trọng của các ca chấn thương chưa được công bố cụ thể, song với Gabriel, Saliba và Trossard, quyết định rút lui được cho là mang tính phòng ngừa. Họ muốn duy trì phong độ cao nhất ở chặng nước rút cuối mùa, đảm bảo thể trạng tốt để phục vụ mục tiêu cú ăn ba cùng HLV Mikel Arteta.

Gabriel đã xin rút khỏi danh sách Brazil do HLV Carlo Ancelotti triệu tập, sau khi gặp vấn đề ở đầu gối phải trong trận chung kết League Cup. Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận anh không đủ thể trạng để thi đấu trong loạt trận giao hữu với Pháp và Croatia.

Bên cạnh đó, Saliba cũng không thể hội quân cùng tuyển Pháp vì cơn đau tái phát ở mắt cá chân trái. Trung vệ của Arsenal dự kiến cần tối thiểu 10 ngày nghỉ ngơi và điều trị. Người được gọi thay anh là Maxence Lacroix.

Trong khi đó, Trossard rút khỏi tuyển Bỉ sau khi gặp vấn đề ở hông, còn Eze và Timber đều vắng mặt từ trước vì chấn thương, thậm chí Eze sẽ phải chụp chi tiết để xác định mức độ tổn thương bắp chân.

Giữa bối cảnh lực lượng sứt mẻ, HLV Mikel Arteta vẫn phải chuẩn bị cho chuỗi trận mang tính quyết định của mùa giải. Arsenal sẽ đối đầu Southampton tại tứ kết FA Cup vào ngày 4/4, trước khi chạm trán Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League chỉ ba ngày sau đó.

Tiếp đến là cuộc đối đầu Bournemouth tại Premier League (11/4), rồi trận tứ kết lượt về Champions League (15/4), và đặc biệt là màn đại chiến với Manchester City vào ngày 19/4 – trận đấu có thể định đoạt cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang hơn Man City 9 điểm trên bảng xếp hạng, dù đối thủ còn một trận chưa đấu.

Ở chiều tích cực hiếm hoi, Ben White đã trở lại đội tuyển Anh lần đầu kể từ World Cup 2022, khép lại quãng thời gian “tự lưu đày” vì mâu thuẫn nội bộ trước đây.