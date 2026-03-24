Bất ngờ tốp 10 CLB nhiều danh hiệu nhất bóng đá Anh

Arsenal lỡ cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm sau thất bại 0-2 trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh hôm 23-3 (giờ Hà Nội).

Dù vậy, lúc này "Pháo thủ London" vẫn đứng trên một chút so với đội bóng nửa xanh thành Manchester khi xét về số danh hiệu từng đoạt được trong lịch sử.

Man City hạ Arsenal 2-0 trên sân Wembley để vô địch Cúp liên đoàn Anh hôm 23-3.

Man City hiện đã giành Cúp Liên đoàn Anh thứ 9 trong lịch sử và lần thứ 6 dưới thời chiến lược gia Pep Guardiola đều trên sân vận động Wembley.

"Cảm giác không thể tin nổi" - ngôi sao trẻ Nico O’Reilly nói với Sky Sports sau khi ghi cả 2 bàn thắng giúp Man City hạ đẹp Arsenal.

"Đánh bại đối thủ mạnh như Arsenal trong trận chung kết là điều rất đặc biệt. Chúng tôi hiểu rõ họ khó chơi ra sao, vì vậy chiến thắng này sẽ tạo thêm động lực lớn cho toàn đội ở chặng đường tiếp theo" - tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Man City nói thêm - "Khi ghi bàn và nghe các cổ động viên vỡ òa trên khán đài, tôi vẫn còn cảm giác như chưa thể tin đó là sự thật. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời, càng ý nghĩa hơn khi nó đến đúng vào dịp sinh nhật của tôi".

Tuy thua trận nhưng đội bóng dưới trướng HLV Mikel Arteta vẫn có cơ hội đoạt "cú ăn 3" mùa này. Họ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời nằm trong nhóm ứng viên sáng giá ở Champions League và Cúp FA.

Xếp trên Arsenal và Man City, có 2 CLB tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại. Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh nếu tính số danh hiệu giành được, Man Utd cũng không kém quá xa.

Chelsea là CLB thành công thứ 5 của bóng đá Anh, với phần lớn danh hiệu đến trong giai đoạn tỉ phú Nga Roman Abramovich sở hữu đội bóng. Aston Villa, Tottenham, Everton, Newcastle United và Blackburn Rovers là những cái tên còn lại trong top 10.

Dưới đây là 10 CLB đã giành nhiều danh hiệu lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.

10. Blackburn Rovers - 10 danh hiệu

3 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

6 danh hiệu Cúp FA

1 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

9. Newcastle United - 11 danh hiệu

4 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

6 danh hiệu Cúp FA

1 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

8. Everton - 15 danh hiệu

9 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

5 danh hiệu Cúp FA

1 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

7. Tottenham - 18 danh hiệu

2 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

8 danh hiệu Cúp FA

4 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

3 danh hiệu Cúp UEFA/Europa League

1 danh hiệu Cúp C2 châu Âu

6. Aston Villa - 20 danh hiệu

7 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

7 danh hiệu Cúp FA

5 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

1 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League

5. Chelsea - 26 danh hiệu

6 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

8 danh hiệu Cúp FA

5 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

2 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League

2 danh hiệu Cúp UEFA/Europa League

2 danh hiệu Cúp C2 châu Âu

2 danh hiệu UEFA Conference League

4. Man City - 28 danh hiệu

10 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

7 danh hiệu Cúp FA

9 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

1 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League

1 danh hiệu Cúp C2 châu Âu

3. Arsenal - 30 danh hiệu

13 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

14 danh hiệu Cúp FA

2 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

1 danh hiệu Cúp C2 châu Âu

2. Man Utd - 44 danh hiệu

20 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

13 danh hiệu Cúp FA

6 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

3 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League

1 danh hiệu Cúp UEFA/Europa League

1 danh hiệu Cúp C2 châu Âu

1. Liverpool - 47 danh hiệu

20 danh hiệu giải hạng Nhất Anh/Ngoại hạng Anh

8 danh hiệu Cúp FA

10 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh

6 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League

3 danh hiệu Cúp UEFA/Europa League