SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
5 lí do Arsenal không lo bị Man City "lật kèo", hướng tới ngôi vương sau 1/4 thế kỷ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Dù vừa trải qua cuối tuần đáng thất vọng và để Man City thu hẹp khoảng cách, Arsenal vẫn còn nhiều cơ sở để lạc quan trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

   

Arsenal vừa trải qua vòng đấu ác mộng tại Ngoại hạng Anh khi nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Bournemouth. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City đánh bại Chelsea 3-0 để thu hẹp khoảng cách với "Pháo thủ" xuống 6 điểm.

Đáng nói hơn, thầy trò Pep Guardiola còn 1 trận chưa đấu, bên cạnh màn chạm trán trực tiếp Arsenal (22h30, 19/4). Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu Man City thắng Arsenal và giành trọn điểm số ở trận đấu bù, chức vô địch gần như sẽ nằm trong tay họ. Tuy nhiên, nhận định này chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Dưới đây là những lý do để Arsenal vẫn có thể tin tưởng vào cơ hội của mình.

Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Không dễ để thắng liên tiếp 7 trận

Quan điểm cho rằng “nếu Man City thắng tất cả các trận còn lại, họ sẽ vô địch” được nhắc lại rất nhiều. Nhưng trên thực tế, đây không phải nhiệm vụ đơn giản, kể cả với một đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Trong 2 mùa giải gần nhất, chuỗi thắng dài nhất của Man City tại Ngoại hạng Anh chỉ là 6 trận (từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái). Ngoài ra, họ chỉ có thêm 2 lần đạt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Điều này cho thấy Man City vẫn rất mạnh, nhưng không phải là đội bóng “bất khả chiến bại”. Việc mặc định họ sẽ toàn thắng từ nay đến cuối mùa là quá sớm.

Arsenal chơi tốt trong các trận cầu lớn

Trận đấu với Man City sắp tới mang ý nghĩa quan trọng, nhưng Arsenal có thể xem đây là cơ hội thay vì mối đe dọa. Một chiến thắng tại Etihad sẽ giúp họ tiến rất gần chức vô địch.

Thành tích đối đầu gần đây của Arsenal trước Man City tại Ngoại hạng Anh là khá tích cực: bất bại trong 5 trận gần nhất (thắng 2, hòa 3), sau chuỗi thua liên tiếp 12 trận trước đó.

Xét rộng hơn, dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal có thành tích ấn tượng khi đối đầu với các đội thuộc top 6. Trong 3,5 mùa giải gần đây, họ thua ít trận hơn bất kỳ đối thủ nào (8/39 trận) và giành nhiều điểm nhất.

Điểm đáng chú ý là Arsenal thường đánh rơi điểm ở những trận “dễ” hơn là khi gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lịch thi đấu còn lại vẫn có lợi cho Arsenal

Dù thất bại trước Bournemouth cho thấy không thể chủ quan, nhưng xét tổng thể, lịch thi đấu còn lại vẫn đang nghiêng về Arsenal.

Theo bảng xếp hạng sức mạnh của The Analyst, các đối thủ còn lại của Arsenal có chỉ số trung bình 90,4 – thấp hơn so với 92,0 của Man City. Xét trên toàn giải, Arsenal có lịch thi đấu dễ thứ 4 từ nay đến cuối mùa.

Nếu tránh được thất bại tại Etihad, họ hoàn toàn có thể giữ quyền tự quyết, đặc biệt khi còn 3 trận sân nhà phía trước.

Các chỉ số chuyên môn vẫn rất tích cực

Một trong những chỉ trích lớn dành cho Arsenal là khả năng sáng tạo trong các tình huống bóng sống. Trận gặp Bournemouth, họ chỉ tạo ra 0,19 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng sống – thấp nhất trên sân nhà kể từ tháng 10/2025.

Tuy nhiên, tổng xG của họ ở trận này vẫn đạt 2,32, trong đó 2,13 đến từ các tình huống cố định. Dù quả phạt đền (0,79 xG) có phần “đẩy” con số này lên, nhưng khả năng tận dụng bóng chết vẫn là điểm mạnh rõ rệt.

Xét tổng thể, Arsenal vẫn sở hữu nền tảng thống kê rất vững chắc. Họ đang có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Tính riêng năm 2026, Arsenal là đội duy nhất có số bàn thua kỳ vọng trung bình dưới 1 mỗi trận (0,76). Ngay cả trong giai đoạn sa sút gần đây, họ cũng không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Ở mặt trận tấn công, Arsenal “thắng” về chỉ số xG trong 11/13 trận gần nhất tại giải. Những con số này cho thấy họ vẫn đủ khả năng giành chiến thắng trong phần lớn các trận đấu.

Siêu máy tính vẫn đánh giá cao Arsenal

Dù cảm xúc sau vòng đấu vừa qua là tiêu cực, các mô hình dự đoán vẫn đưa ra góc nhìn lạc quan hơn. Theo 10.000 mô phỏng từ siêu máy tính The Analyst, Arsenal vô địch trong 87% trường hợp. Họ cũng vẫn là ứng viên số 1 theo đánh giá của các nhà cái.

Sau những gì diễn ra, rõ ràng Man City đang có lợi thế về tâm lý và đà phong độ. Nhiều người bắt đầu chờ đợi một cú sảy chân của Arsenal. Tuy nhiên, xét trên các yếu tố nền tảng, đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ, và Arsenal vẫn còn quyền quyết định số phận của mình.

Arsenal tìm HLV mới nếu đuổi Arteta, Fabregas có thể trở lại
Tương lai của HLV Arteta bỗng trở nên mơ hồ ở Arsenal do phong độ gần đây lẫn hợp đồng sắp hết hạn.

-19/04/2026 09:23 AM (GMT+7)
