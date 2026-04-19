SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
MU thắng "chung kết top 5", Carrick phấn khích nói về khả năng được giữ lại

Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Micheal Carrick đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Chelsea.

   

MU vừa giành trọn 3 điểm trước Chelsea ngay trên sân của đối thủ nhờ bàn thắng duy nhất của Cunha. Chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thầy trò Carrick khi họ vừa leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, vừa nới rộng khoảng cách với chính đối thủ cạnh tranh.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự vui mừng. “Trận đấu thật căng thẳng và đây là chiến thắng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Các cầu thủ của tôi đã phòng ngự tốt và kết quả là họ không ghi được bàn. Ayden và Nou đã chơi thực sự tuyệt vời. Đó cũng là kết quả của việc chuẩn bị kỹ càng từ ban huấn luyện”.

Khi được hỏi về bí quyết giành chiến thắng, Carrick thẳng thắn chia sẻ. “Việc của tôi là làm sao để cầu thủ thoải mái nhất có thể. Tuy nhiên, họ cần phải hiểu rõ bản thân đang chiến đấu vì ai. Các cầu thủ cần phải tạo ra được những tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa khi có sự bổ sung”.

Ngoài ra, HLV Carrick còn hết lời ca ngợi Bruno Fernandes. “Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đạt được kỷ lục đều xứng đáng. Kể từ khi tôi tới CLB, Fernandes vẫn luôn chơi xuất sắc như vậy. Cậu ấy đã chơi cực kỳ xuất sắc trong vai trò của một tiền vệ công. Không phải ngẫu nhiên tấm băng đội trưởng lại được trao cho Fernandes. Cậu ấy là tấm gương để toàn đội noi theo”.

Bên cạnh đó, Carrick cũng thừa nhận MU chưa có được phong độ tốt nhất. “Thực ra, tôi nghĩ các cầu thủ của tôi có thể thi đấu tốt hơn. Mặc dù vậy, đây là trận đấu quan trọng nên 3 điểm là trên hết. Trước khi tới đây, chúng tôi cũng có phong độ không tốt nên đó là động lực khi bước vào trận đấu là rất cao.

May mà chúng tôi vẫn giành chiến thắng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn nhưng điều đó không giữ chân chúng tôi lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên và cải thiện phong độ. Hãy nhìn vào bảng xếp hạng. Chúng tôi cần phải đứng ở vị trí cao hơn so với hiện tại”.

Khi được hỏi về tương lai, Carrick cũng thẳng thắn chia sẻ. “Thành thật mà nói, tôi rất muốn gắn bó với CLB. Tôi yêu đội bóng này. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ biết là tôi yêu đội bóng này và sẽ cống hiến hết mình”.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU tạo bước ngoặt đua top 5, Tottenham vẫn "cầm đèn đỏ"

Theo Nhật Anh

-19/04/2026 06:03 AM (GMT+7)

-19/04/2026 06:03 AM (GMT+7)
