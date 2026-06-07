Chung kết tennis Roland Garros: Zverev trước cơ hội đổi đời, Cobolli mơ viết tiếp cổ tích

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Con đường đã mở ra cho Zverev

Roland Garros 2026 khởi đầu bằng những dự báo quen thuộc về cuộc đua giữa Jannik Sinner và Novak Djokovic. Thế nhưng chỉ sau hai tuần, mọi kịch bản đều bị xé bỏ. Sinner gục ngã từ rất sớm, Djokovic bất ngờ rời cuộc chơi tại vòng 3. Khi những ứng viên lớn nhất lần lượt biến mất, Zverev trở thành ngôi sao cuối cùng còn đứng vững giữa cơn bão.

Zverev cần chiếc cúp Roland Garros để thực sự bước vào ngôi đền của những huyền thoại quần vợt

Tay vợt người Đức đã tận dụng cơ hội đó gần như hoàn hảo. Anh chỉ đánh rơi hai set trên hành trình vào chung kết, lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu như Rafael Jodar hay Jakub Mensik bằng thứ tennis lạnh lùng và hiệu quả.

Điều đáng nói hơn cả không nằm ở những chiến thắng, mà nằm ở cách Zverev giành được chúng. Không còn hình ảnh một tay vợt dễ dao động khi bị dồn vào áp lực, Zverev của Paris năm nay điềm tĩnh hơn, thực dụng hơn và dường như đã tìm được sự cân bằng mà anh theo đuổi suốt nhiều năm.

Sau trận bán kết, khi được hỏi về cảm xúc của mình, Zverev chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng". Một câu trả lời tưởng như vô cảm nhưng lại phản ánh rất nhiều điều. Sau hàng loạt thất bại đau đớn ở những trận đấu lớn nhất sự nghiệp, có lẽ anh không còn muốn để cảm xúc chi phối mình thêm một lần nào nữa.

Cobolli và tâm thế của kẻ không có gì để mất

Nếu Zverev mang theo sức nặng của quá khứ, Flavio Cobolli lại bước vào trận đấu với sự tự do tuyệt đối.

Ít ai nghĩ tay vợt người Ý sẽ xuất hiện ở trận đấu cuối cùng khi giải khởi tranh. Trước Roland Garros 2026, thành tích tốt nhất của anh tại các giải Grand Slam mới chỉ là một lần vào tứ kết. Nhưng Paris đã chứng kiến phiên bản trưởng thành nhất của Cobolli. Anh vượt qua hàng loạt thử thách bằng lối chơi giàu năng lượng, những cú thuận tay bùng nổ và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Tấm vé vào chung kết đến theo cách đặc biệt khi Matteo Arnaldi rút lui vì bệnh trước trận bán kết, nhưng điều đó không làm lu mờ những gì Cobolli đã thể hiện. Chiến thắng ngược dòng trước Felix Auger-Aliassime ở tứ kết mới là trận đấu cho thấy rõ nhất bản lĩnh của tay vợt 24 tuổi. Trong thời điểm khó khăn nhất, anh không hề hoảng loạn mà kiên nhẫn kéo đối thủ vào cuộc chiến thể lực để rồi lật ngược tình thế.

Cobolli hiểu rằng áp lực không nằm ở phía mình. Chính anh cũng thừa nhận điều đó trong buổi họp báo trước trận chung kết khi khẳng định: "Áp lực vô địch thuộc về Zverev chứ không phải tôi". Đó không chỉ là một phát biểu mang tính tâm lý chiến, mà còn là sự thật của trận đấu này.

Những con số đang đứng về phía tay vợt Đức

Xét trên mọi khía cạnh chuyên môn, Zverev vẫn là người nắm lợi thế.

Anh đã ba lần góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam trước đây, trong khi Cobolli lần đầu tiên trải nghiệm bầu không khí của một trận đấu tranh danh hiệu lớn nhất làng quần vợt. Zverev cũng thắng 18 trong 20 trận sân đất nện gần nhất, sở hữu một trong những cú giao bóng hiệu quả nhất giải đấu và đang đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai thuộc nhóm dẫn đầu Roland Garros năm nay.

Những con số thống kê ủng hộ Zverev (bên phải) nhưng Cobolli (bên trái) có lợi thế hơn 1 ngày nghỉ và không phải thi đấu bán kết

Các chuyên gia của ATP, ESPN và Tennis.com đều nghiêng về khả năng Zverev đăng quang. Điểm chung trong các nhận định là tay vợt người Đức đang chơi thứ tennis ổn định nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, cộng với kinh nghiệm ở những sân khấu lớn, giúp anh được đánh giá cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra một chi tiết đáng chú ý. Trong năm 2026, Cobolli và Zverev đã gặp nhau hai lần trên sân đất nện và mỗi người thắng một trận. Điều đó chứng minh tay vợt người Ý không hề bước vào chung kết với tâm thế của một kẻ yếu thế hoàn toàn.

Trận đấu của áp lực và sự giải thoát

Có lẽ yếu tố quyết định trận chung kết này sẽ không nằm ở những cú giao bóng hay các pha đôi công cuối sân, mà nằm trong cuộc chiến tâm lý.

Zverev hiểu quá rõ cảm giác thất bại ở ngưỡng cửa thiên đường. Anh từng dẫn Dominic Thiem hai set tại chung kết US Open 2020 rồi thua ngược. Anh từng ở rất gần chiếc cúp Roland Garros 2024 trước khi bị Carlos Alcaraz lật ngược thế cờ. Anh cũng bất lực trước Jannik Sinner ở Australian Open 2025. Ba trận chung kết, ba nỗi đau khác nhau.

Trong khi đó, Cobolli bước vào sân với tâm thế hoàn toàn đối lập. Anh không có lịch sử phải bảo vệ, không có những vết sẹo cũ phải đối mặt. Điều duy nhất anh cần làm là chơi thứ tennis đã đưa mình đến đây.

Đôi khi trong thể thao đỉnh cao, chính sự tự do ấy lại trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Nếu không phải bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ

Có cảm giác Roland Garros 2026 đang trao cho Zverev cơ hội mà anh đã chờ đợi suốt cả sự nghiệp.

Lần đầu tiên trong một trận chung kết Grand Slam, anh không phải đối đầu với một nhà vô địch lớn như Alcaraz, Sinner hay Djokovic. Lần đầu tiên, anh bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách người sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn, đẳng cấp cao hơn và được đánh giá cao hơn.

Điều đó không đảm bảo chiến thắng. Nhưng nếu ngay cả cơ hội như thế này cũng không thể giúp Zverev hoàn tất giấc mơ Grand Slam, rất khó để tưởng tượng thời điểm nào sẽ thuận lợi hơn.

Cobolli đủ sức khiến trận đấu trở nên phức tạp. Thậm chí anh hoàn toàn có thể kéo đối thủ vào một cuộc chiến 4 hoặc 5 set. Nhưng xét trên tổng thể, sự khác biệt về kinh nghiệm, khả năng giao bóng và bản lĩnh ở những thời khắc then chốt vẫn đang nghiêng về phía tay vợt người Đức.

Cobolli sẽ chiến đấu bằng tất cả sự hưng phấn của lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi, đây có lẽ là thời khắc mà Zverev không được phép bỏ lỡ.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng Cobolli 3-1 và giành chức vô địch Roland Garros 2026.