Trực tiếp tennis Cobolli - Zverev: Thiên đường gọi tên ai? (CK Roland Garros)

Xét trên mọi khía cạnh chuyên môn, Zverev vẫn là người nắm lợi thế. Anh đã ba lần góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam trước đây, trong khi Cobolli lần đầu tiên trải nghiệm bầu không khí của một trận đấu tranh danh hiệu lớn nhất làng quần vợt.

Zverev cũng thắng 18 trong 20 trận sân đất nện gần nhất, sở hữu một trong những cú giao bóng hiệu quả nhất giải đấu và đang đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai thuộc nhóm dẫn đầu Roland Garros năm nay.

Các chuyên gia của ATP, ESPN và Tennis.com đều nghiêng về khả năng Zverev đăng quang. Điểm chung trong các nhận định là tay vợt người Đức đang chơi thứ tennis ổn định nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, cộng với kinh nghiệm ở những sân khấu lớn, giúp anh được đánh giá cao hơn đáng kể.