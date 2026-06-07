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Trực tiếp tennis Cobolli - Zverev: Thiên đường gọi tên ai? (CK Roland Garros)

Sự kiện: Roland Garros 2026 Trực tiếp + video tennis hôm nay Alexander Zverev

(20h, 7/6, chung kết) Lịch sử chỉ còn cách Cobolli và Zverev đúng 1 trận đấu. Nhưng vinh quang chỉ gọi tên một người, và đó sẽ là ai?

  

Trực tiếp tennis Cobolli - Zverev: Thiên đường gọi tên ai? (CK Roland Garros) - 1
Set 1
Cobolli 0(0)
Zverev 0(0)
Trực tiếp tennis Cobolli - Zverev: Thiên đường gọi tên ai? (CK Roland Garros) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Xét trên mọi khía cạnh chuyên môn, Zverev vẫn là người nắm lợi thế. Anh đã ba lần góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam trước đây, trong khi Cobolli lần đầu tiên trải nghiệm bầu không khí của một trận đấu tranh danh hiệu lớn nhất làng quần vợt.

Zverev cũng thắng 18 trong 20 trận sân đất nện gần nhất, sở hữu một trong những cú giao bóng hiệu quả nhất giải đấu và đang đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai thuộc nhóm dẫn đầu Roland Garros năm nay.

Các chuyên gia của ATP, ESPN và Tennis.com đều nghiêng về khả năng Zverev đăng quang. Điểm chung trong các nhận định là tay vợt người Đức đang chơi thứ tennis ổn định nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, cộng với kinh nghiệm ở những sân khấu lớn, giúp anh được đánh giá cao hơn đáng kể.

Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch Roland Garros 2026?

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Nóng nhất thể thao chiều 7/6: Andreeva lập kỷ lục đáng nể ở Roland Garros
Nóng nhất thể thao chiều 7/6: Andreeva lập kỷ lục đáng nể ở Roland Garros

(Tin thể thao) Mirra Andreeva đã trở thành nhà vô địch nữ trẻ nhất ở Roland Garros 2026, kể từ sau Monica Seles vào năm 1992.

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Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/06/2026 12:20 PM (GMT+7)
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