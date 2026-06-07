Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Hong Kong (TQ): Sức mạnh khó cản (AVC Nations Cup)

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu trước Hong Kong (Trung Quốc) khá thuận lợi. Bất chấp đối thủ nỗ lực chống trả, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tạo ra khoảng cách 6 điểm ở đầu set 1.

Dần dần, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gia tăng cách biệt về mặt điểm số, qua đó khép lại set 1 với chiến thắng 25-9.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi xuất sắc (Ảnh: Vietcontent)

Sang set 2, tình hình diễn ra có phần khó khăn hơn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hong Kong (Trung Quốc) có những lúc vùng lên quyết liệt, tạo ra những khoảng rượt đuổi hấp dẫn. Nhưng với bản lĩnh thượng thừa, các cô gái Việt Nam đã thắng 25-18 ở set đấu này.

Tiến tới set 3, tinh thần của Hong Kong (Trung Quốc) đi xuống nghiêm trọng. Do vậy, họ thua chóng vánh với tỷ số 11-25 trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chiến thắng sau 3 set trước Hong Kong (Trung Quốc) giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng B giải AVC Nations Cup 2026. Trận tới, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán Indonesia (17h, 8/6).