225 triệu bảng - Ronaldo kiếm thu nhập gấp đôi Messi

💰 Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế số một về khả năng kiếm tiền trong làng bóng đá. Theo bảng xếp hạng mới nhất do Forbes công bố, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng đầu danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới, với khoản tiền ước tính 225 triệu bảng (300 triệu USD) ở mùa giải 2026/27.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới theo Forbes

Trong đó, Ronaldo nhận khoảng 187 triệu bảng (250 triệu USD) từ Al Nassr, còn các hợp đồng thương mại mang về cho anh thêm 37 triệu bảng (50 triệu USD). Tính trung bình, CR7 bỏ túi khoảng 488.000 bảng mỗi ngày nhờ bản hợp đồng khổng lồ với đội bóng Saudi Arabia.

Đáng chú ý, thu nhập của Ronaldo cao hơn gấp đôi Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đứng thứ hai với khoảng 109 triệu bảng (145 triệu USD) mỗi năm. Hợp đồng với Inter Miami tại giải MLS giúp Messi kiếm khoảng 52 triệu bảng (70 triệu USD), bên cạnh 56 triệu bảng (75 triệu USD) từ các thỏa thuận tài trợ và thương mại.

Ronaldo và Messi từng cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỷ. Hiện tại, hai huyền thoại này tiếp tục tạo ra khoảng cách lớn so với phần còn lại về khả năng kiếm tiền, khi tổng thu nhập của họ chiếm gần một nửa trong tổng số 706 triệu bảng mà 10 cầu thủ đứng đầu bảng xếp hạng kiếm được.

⚽ Mbappe, Haaland và Vinicius góp mặt trong top 5

Xếp thứ ba là Kylian Mbappe của Real Madrid với thu nhập ước tính 75 triệu bảng mỗi năm. Con số này được ghi nhận sau khi tiền đạo người Pháp chấm dứt hợp đồng trị giá 15 triệu bảng (20 triệu USD) mỗi năm với Nike.

Đứng ngay sau Mbappe là Erling Haaland. Tiền đạo Man City kiếm khoảng 64 triệu bảng (84 triệu USD) mỗi năm, trong đó có nguồn thu bổ sung từ các thỏa thuận hợp tác với những thương hiệu như Revolut và Nike.

Khép lại top 5 là Vinicius, đồng đội của Mbappe tại Real. Ngôi sao người Brazil thu về khoảng 57 triệu bảng (76 triệu USD) mỗi năm sau khi ký hợp đồng mới với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trị giá 25 triệu bảng (33 triệu USD) mỗi mùa giải.

Đáng chú ý, Haaland là đại diện duy nhất của Premier League góp mặt trong top 10. Điều này diễn ra sau khi Mohamed Salah rời Liverpool vào mùa hè.

🌟 Yamal thăng tiến, Bellingham và Kane cũng góp mặt

Lamine Yamal đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng sau khi ký hợp đồng mới có giá trị lớn với Barcelona vào năm ngoái. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha kiếm khoảng 42 triệu bảng (55 triệu USD) mỗi năm, trong đó hợp đồng với đội bóng xứ Catalan trị giá 33,5 triệu bảng (45 triệu USD) mỗi mùa giải.

Yamal đứng thứ sáu trong danh sách sau khi ký hợp đồng mới có giá trị lớn với Barca

Dù chỉ ghi một bàn tại World Cup, Yamal vẫn cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch giải đấu. Sức hút ngày càng lớn cũng giúp cầu thủ này ký hợp đồng hợp tác với thương hiệu thời trang American Eagle.

Xếp thứ bảy là Sadio Mane, cựu ngôi sao Liverpool hiện khoác áo Al Nassr, với thu nhập khoảng 41 triệu bảng (54 triệu USD) mỗi năm. Ngay phía sau là Jude Bellingham, người kiếm được khoảng 34 triệu bảng (45 triệu USD).

Bellingham đang dần trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của bóng đá thế giới, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, sau những màn trình diễn cùng đội tuyển Anh tại World Cup. Tiền vệ Real Madrid còn gia tăng thu nhập nhờ các hợp đồng với Adidas và những thương hiệu thời trang như Louis Vuitton, Skims.

Ở vị trí thứ chín, Harry Kane lần đầu tiên góp mặt trong danh sách. Đội trưởng tuyển Anh, hiện thi đấu cho Bayern Munich, kiếm khoảng 32 triệu bảng mỗi năm nhờ hợp đồng trị giá 400.000 bảng mỗi tuần với đội bóng Đức cùng các thỏa thuận thương mại với Skechers và Google Gemini.

Khép lại top 10 là Mohamed Salah với thu nhập ước tính 30 triệu bảng mỗi năm. Ngôi sao người Ai Cập được cho là đã ký hợp đồng hai năm trị giá 363.000 bảng mỗi tuần với Trabzonspor, qua đó tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm những cầu thủ kiếm tiền hàng đầu thế giới.

Sự góp mặt của Bellingham và Kane cũng giúp bóng đá Anh có hai đại diện trong top 10 lần đầu tiên kể từ năm 2013, thời điểm Wayne Rooney và David Beckham cùng xuất hiện trong danh sách.

📉 Benzema vắng mặt sau khi rời Al Hilal

Cái tên đáng chú ý nhất không xuất hiện trong bảng xếp hạng là Karim Benzema, cựu tiền đạo Real Madrid.

Ở mùa giải trước, chân sút huyền thoại người Pháp kiếm được khoảng 78 triệu bảng (104 triệu USD). Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp đồng với Al Hilal, Benzema hiện đang là cầu thủ tự do.

Việc Benzema vắng mặt khiến danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới có những thay đổi đáng chú ý. Trong khi Ronaldo tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách lớn so với Messi, sự xuất hiện của Yamal, Bellingham và Kane cho thấy những gương mặt nổi bật của bóng đá thế hệ mới cũng đang gia tăng đáng kể sức hút thương mại.