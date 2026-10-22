Al Nassr nợ 200 triệu euro, Ronaldo có khả năng mua đứt CLB?

Trong khi câu chuyện Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha “phạt yêu” sau vụ lùm xùm rời ĐTQG hồi tháng trước vẫn đang nóng hổi, một thông tin khác liên quan đến CR7 cũng rất đáng chú ý. Đó là khả năng Al Nassr, CLB chủ quản của siêu sao 41 tuổi đang bị xem xét bán.

Ronaldo ngạo nghễ trong màu áo Al Nasrr

Al Nassr là một trong bốn đội bóng thuộc Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia. Mùa trước, họ vừa giành chức vô địch Saudi Pro League và đang thi đấu khá tốt trong mùa giải này. Tuy nhiên theo thống kê mới đây, Al Nassr đang có khoản nợ lên tới 800 triệu riyal (tương đương 190 triệu euro).

Nguyên nhân của khoản nợ này chủ yếu đến từ việc quản lý không tốt và chiêu mộ cầu thủ giá cao. Nguồn tin thân cận từ PIF cho biết, họ đang muốn bán Al Nassr nên bắt đầu dàn xếp một số hợp đồng thương mại giúp củng cố tình hình tài chính của đội.

Với việc Ronaldo có mặt trong đội hình, sức hút của Al Nassr không hề kém. Nguồn tin cho biết, Redbird Capital, công ty đang sở hữu AC Milan (Italia) đã tiến hành những cuộc đàm phán sơ bộ với PIF về khả năng mua lại Al Nassr. Redbird đang đề nghị bỏ ra 240 triệu euro để mua lại 70% cổ phần của CLB này.

Tất nhiên, một nhà đầu tư tiềm năng khác chính là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang nắm giữ 20% cổ phần đội bóng và chỉ cần thu mua thêm khoảng 30-40% cổ phần nữa là có quyền quyết định tại Al Nassr. Số tiền mà CR7 có thể phải bỏ ra cũng thấp hơn nhiều (khoảng hơn 100 triệu euro).

Con số này không phải quá khó đối với người có tổng tài sản lên tới 1 tỷ USD như Ronaldo. Vấn đề nằm ở chỗ Al Nassr có đáng để siêu sao 41 tuổi đầu tư vào hay không. Nên nhớ rằng CR7 đang nhận mức lương rơi vào khoảng 17 triệu euro/tuần. Nếu trở thành ông chủ thực sự của Al Nassr, Ronaldo sẽ mất một khoản thu và còn phải chi thêm ra. Đó sẽ không phải là thương vụ có lời.