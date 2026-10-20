Ronaldo được "giơ cao đánh khẽ" & trò đùa trị giá 7,4 triệu đồng

Cái giá của sự thỏa hiệp hay trò đùa 7,4 triệu đồng?

Sau những rạn nứt công khai với ban huấn luyện ĐT Bồ Đào Nha và quyết định tự ý rời khỏi đợt tập trung của Cristiano Ronaldo, dư luận đã chờ đợi tuyên bố đanh thép từ Hội đồng Kỷ luật thuộc LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF). Tất cả kỳ vọng CR7 sẽ nhận hình phạt đủ sức nặng để khẳng định không cá nhân nào, kể cả huyền thoại vĩ đại nhất, được phép đặt bản thân lên trên màu cờ sắc áo.

Thế nhưng, quyết định cuối cùng được đưa ra lại khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngao cáo: Treo giò 30 ngày và phạt tiền 255 euro (khoảng 7,4 triệu đồng).

Ronaldo nhận án phạt quá nhẹ so với những rắc rối gây ra cho ĐT Bồ Đào Nha

Hãy làm một phép tính đơn giản để thấy sự lố bịch của con số này. Mức thu nhập ước tính hiện tại của CR7 rơi vào khoảng 208 triệu euro mỗi năm (chưa tính các hợp đồng quảng cáo béo bở).

Đồng nghĩa, siêu sao 41 tuổi chỉ mất khoảng 39 giây thở trên sân hoặc xuất hiện trên truyền thông là kiếm đủ số tiền nộp phạt cho FPF. Khoản tiền 255 euro ấy chưa chiếm nổi 0,0002% thu nhập năm của anh — con số thậm chí không đủ để thanh toán bữa ăn sáng xa xỉ hay chiếc vé đỗ xe của siêu xe mà CR7 sở hữu.

Án phạt tài chính này không chỉ vô nghĩa về mặt răn đe, mà nó còn tự biến quy định kỷ luật của FPF thành một trò hề mang tính tượng trưng.

Án treo giò 30 ngày: Một "kỳ nghỉ" được hợp thức hóa

Ngay cả án cấm thi đấu 30 ngày cũng không mang lại cảm giác của sự trừng phạt. Khung thời gian 1 tháng này thực chất trùng khớp với khoảng nghỉ giữa hai đợt tập trung FIFA Days. FPF phạt Ronaldo cấm thi đấu đúng vào thời điểm đội tuyển quốc gia... không có trận đấu chính thức nào diễn ra, và kỳ vọng anh sẽ "vui vẻ trở lại" vào đợt tập trung tháng 11!

Đây rõ ràng là kịch bản "giơ cao đánh khẽ" được dàn xếp vụng về. FPF muốn xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng về hành vi vô kỷ luật của thủ quân đội tuyển, nhưng đồng thời lại quá khiếp sợ việc làm mất lòng ngôi sao lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Họ trao cho anh một "kỳ nghỉ phép bắt buộc" thay vì một án cấm thực sự có trọng lượng.

Khi cái tôi đè cái chung

Trong thể thao tập thể, nguyên tắc tối thượng luôn là: Không một cá nhân nào được phép lớn hơn đội bóng. Tuy nhiên, phản ứng nhu mỳ từ phía liên đoàn đã vô tình gửi đi một thông điệp nguy hiểm tới các cầu thủ trẻ: Kỷ luật chỉ dành cho kẻ yếu, còn với các siêu sao, luật lệ có thể bẻ cong.

Việc Ronaldo công khai bật lại chiến thuật, tỏ thái độ bất mãn với ban huấn luyện rồi tự ý bỏ về không phải là lần đầu tiên xảy ra trong sự nghiệp của anh. Nhưng thay vì thiết lập lại trật tự và hậu thuẫn tuyệt đối cho HLV trưởng, FPF lại chọn cách vuốt ve cái tôi của CR7. Làm sao một chiến lược gia có thể duy trì cái uy và sự tôn nghiêm trong phòng thay đồ khi cầu thủ vi phạm nghiêm trọng nhất chỉ nhận về một cái "phát tay" nhẹ hều?

Không ai phủ nhận những đóng góp vĩ đại của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha với 234 lần khoác áo và 146 bàn thắng. Nhưng chính sự nuông chiều quá mức và nỗi sợ mất đi biểu tượng ấy đã biến những năm tháng cuối sự nghiệp của CR7 trở thành một chuỗi những tranh cãi không hồi kết.

Án phạt 255 euro cùng 30 ngày treo giò không giúp Ronaldo nhận ra sai lầm. Trái lại, nó chỉ củng cố thêm niềm tin rằng anh đứng trên tất cả, rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chấp nhận nhún nhường để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.