Mỹ nhân Eala sẽ hóa thành "Sharapova châu Á" nếu hoàn thiện kĩ thuật này

Ngôi sao thương mại mới của làng banh nỉ

Mùa giải 2026 chứng kiến bước nhảy vọt ngoạn mục của Alex Eala khi cô chính thức ra mắt trong top 20 thế giới, giành danh hiệu WTA đầu tay tại Washington và lần đầu tiên ghi danh vào vòng 4 một giải Grand Slam.

Eala (ảnh lớn) cần cải thiện cú giao bóng để mong ngày nào đó đạt tầm vóc như Sharapova (ảnh nhỏ)

Không dừng lại ở những cột mốc lịch sử, tay vợt 21 tuổi người Philippines còn chứng minh năng lực chuyên môn thượng thừa với 7 chiến thắng trước các đối thủ thuộc top 10 thế giới, bao gồm những tên tuổi hàng đầu như Iga Swiatek, Elena Rybakina hay Jessica Pegula.

Chính chuỗi thành tích ấn tượng này đã khiến cựu á quân US Open, chuyên gia Greg Rusedski, không tiếc lời ngợi khen và khẳng định Eala chính là gương mặt có giá trị thương mại số một của WTA Tour hiện tại.

Chuyên gia Rusedski nhận định cách ứng xử và bản lĩnh của Eala mang hình bóng rõ nét của huyền thoại Maria Sharapova. Bản lĩnh đó nằm ở khả năng cân bằng hoàn hảo giữa sức hút truyền thông và chuyên môn.

Tương tự như búp bê Nga trước đây, Eala có thể bận rộn với các sự kiện xã hội, hoạt động tài trợ hay quảng cáo doanh nghiệp, nhưng khi bước ra sân, tennis luôn là ưu tiên tối thượng. Sự tập trung tuyệt đối vào sự nghiệp chính là bệ phóng giúp cô đứng vững trước áp lực khổng lồ từ dư luận.

Cú giao bóng, chìa khóa mở cánh cửa top 10

Dù sở hữu bộ kỹ năng tốt và tư duy chiến thuật sắc bén, điểm giới hạn lớn nhất ngăn cản mỹ nhân người Philippines vươn đến đẳng cấp của Sharapova nằm ở cú giao bóng.

Theo phân tích chuyên môn của Rusedski, những cú giao bóng của Eala đôi khi còn thiếu độ ổn định để cô có thể áp đặt lối chơi ngay từ loạt đánh đầu tiên. Nếu muốn có những kết quả ổn định tuần này qua tuần khác và cạnh tranh sòng phẳng ở các vòng đấu muộn Grand Slam, đây là bộ kỹ thuật bắt buộc phải nâng cấp.

Phép tính chuyên môn chỉ ra rằng, nếu Eala có thể cải thiện hiệu suất giao bóng thêm 20%, cô chắc chắn sẽ gõ cửa top 10 thế giới.

Việc nâng cấp vũ khí này không chỉ giúp cô bảo vệ tối đa các game cầm giao bóng, mà còn giảm tải áp lực thể lực trong các loạt phản công. Cơ hội để kiểm chứng sự tiến hóa này sẽ đến rất sớm tại mùa giải tới, khi cô bắt đầu chiến dịch tại ASB Classic và hướng tới Australian Open.