HLV Ten Hag phỏng vấn chấn động, tố ngược Ronaldo bỏ tập & lười biếng ở MU

Ten Hag tố Ronaldo bỏ tập

Erik Ten Hag có cuộc phỏng vấn đặc biệt cho tờ The Athletic và ông đã chia sẻ nhiều điều về quãng thời gian tại MU của mình. Trong đó ông nói về những lời hứa hão của ban lãnh đạo, chiến thắng của đội ở FA Cup lẫn bối cảnh mình mất chức.

Ten Hag đang là giám đốc kỹ thuật tại FC Twente của giải Hà Lan

Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Ten Hag nói về Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã dành nửa đầu mùa 2022/23 "mặt nặng mày nhẹ" với Ten Hag và cả CLB. HLV người Hà Lan giờ không cần giấu giếm khi bóc mẽ những gì CR7 đã làm ở MU.

“Anh ta đã làm cả đội thất vọng, và làm cá nhân tôi thất vọng, vì chúng tôi đã có kế hoạch cho CR7”, Ten Hag nói. “Tôi đã bay sang Bồ Đào Nha nói chuyện với Cristiano để nói về điều tôi hướng tới ở MU. Dĩ nhiên anh ta là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử và tôi tôn trọng điều đó, nhưng cương vị HLV trưởng cũng yêu cầu tôi phải ra quyết định vì lợi ích tập thể”.

Ten Hag cho biết trái ngược với hình ảnh tập luyện luôn quy củ và chăm chỉ mình tạo ra trên mạng xã hội, Ronaldo đã tự ý bỏ tập tại MU và thậm chí ăn gian nội dung tập mà ban huấn luyện yêu cầu, không đạt được mức nhịp tim đề ra khi tập. Một trong những trò ăn gian đó là sau trận thua 0-4 của MU trước Brentford hồi tháng 8/2022, Ten Hag yêu cầu các cầu thủ chạy 3 vòng quanh sân nhưng Ronaldo chạy 2 vòng rồi nghỉ.

Ten Hag không hài lòng với cung cách tập luyện của Ronaldo, lẫn việc Ronaldo xui đồng đội không tập hết sức

“Tôi đã chất vấn anh ta về chuyện này. Rất nhiều lần tôi phải nhấn mạnh rằng 'Ronnie à, ai cũng muốn giúp cậu vào vị trí phù hợp để ghi bàn, nhưng nếu cậu không di chuyển kịp vào vòng cấm thì sẽ chẳng có cơ hội nào hết'. Không có chuyện tôi bắt anh ta pressing vì tôi biết anh ta bao nhiêu tuổi, anh ta đơn giản là không chạy kịp khi có bóng và khi không có bóng cũng không chạy, vì anh ta không có sự chuẩn bị”, Ten Hag chia sẻ thẳng thắn.

“Tất cả các đội bóng đều có cầu thủ giỏi nhất và tạo điều kiện cho cầu thủ đó chơi tốt. Tôi không có vấn đề gì với việc đưa Ronaldo vào sân, nhưng anh ta mặt khác cũng phải chơi vì tập thể. Thậm chí tôi rất không hài lòng khi anh ta nói với các cầu thủ khác rằng hãy giữ chân khi tập. Được, tôi cho phép giữ chân nếu các cầu thủ đã ở trạng thái thể lực tối đa. Nhưng các cầu thủ phải vào trạng thái thể lực tốt nhất trước đã”.

Ten Hag: "Đây không phải lúc MU để cầu thủ tự tung tự tác"

Đáng nói là cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ten Hag đã chỉ trích việc MU để một bộ phận cầu thủ gây ảnh hưởng lên cách chơi của đội. Ông cho rằng với một đội bóng đã lâu không có thành công và chưa định hình được công thức để thành công, để cho quyền lực cầu thủ tự tung tự tác là một sai lầm.

Ten Hag cho rằng MU đang ở giai đoạn chưa thể để những cầu thủ lớn như Casemiro gây ảnh hưởng lên lối chơi của đội

“Tôi có thể nói rằng đó là điều mà mối liên kết Madrid mang tới ở đội bóng này ở thời điểm tôi làm việc tại đó. Có những cầu thủ rất tiếng tăm, rất thành công và họ muốn tự quyết định. Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không hợp trạng thái hiện tại của MU. Ban lãnh đạo đang muốn thứ bóng đá tấn công và năng động, trong khi các cầu thủ lại muốn lối đá hợp nhất cho họ”, ông bình luận.

‘Mối liên kết Madrid’ chính là chỉ những Ronaldo, Casemiro hay Varane đã về MU sau khi từng đá cho Real Madrid. Ten Hag nói riêng về Casemiro: “Cậu ấy đến Manchester với năng lực như một nhạc trưởng tuyến giữa, giống cầu thủ chuyền bóng trong môn bóng bầu dục. Nhưng sau đó cậu ấy có dấu hiệu mất động lực thi đấu. Tôi không biết ban lãnh đạo đội bóng đã nói gì với Casemiro”.

Fred gần đây đã khen Ten Hag giỏi chiến thuật, nhưng kém trong đối xử với cầu thủ

Ten Hag, người từng tỏ ra rất cứng rắn khi ứng xử với cầu thủ tại Ajax, cho biết ông vẫn giữ cung cách của mình tại MU. Điều này có vẻ không làm hài lòng một số cầu thủ, trong đó Fred gần đây đã nói Ten Hag là một người giỏi chiến thuật nhưng quản người kém.

Ten Hag đã được cho xem phát biểu của Fred, ông cười đáp: “Tôi không giận cậu ấy, tôi hiểu ý cậu ấy ra sao. Nhưng tôi sẽ cãi nhau hay thậm chí đánh nhau với những cầu thủ nào không thể hiện đạt tiêu chuẩn. Tôi tôn trọng họ và muốn thúc đẩy họ đạt tới phiên bản tốt nhất của bản thân”.