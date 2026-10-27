Mbappe 9 năm chờ đợi, 9 lần vào top 10 vẫn lỡ hẹn tiếc nuối với Quả bóng Vàng

9 lần vào top 10, chưa một lần chiến thắng

Mbappe bắt đầu xuất hiện trong danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng từ năm 2017, khi mới 18 tuổi. Anh đứng thứ 7 sau mùa giải bùng nổ cùng Monaco, giúp đội bóng này vô địch Pháp và lọt vào bán kết Champions League. Cristiano Ronaldo là người chiến thắng năm đó.

Một năm sau, Mbappe cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và ghi bàn trong trận chung kết thắng Croatia 4-2. Tuy nhiên, anh chỉ xếp thứ 4, còn danh hiệu thuộc về Luka Modric.

Những năm tiếp theo, tiền đạo người Pháp lần lượt đứng thứ 6 năm 2019, thứ 9 năm 2021 và thứ 6 năm 2022. Đến năm 2023, Mbappe lần đầu lọt vào top 3 nhưng vẫn xếp sau Lionel Messi và Erling Haaland. Năm 2024, anh trở lại vị trí thứ 6 trước khi đứng thứ 7 ở cuộc bầu chọn năm 2025.

Quả bóng Vàng không được trao năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tính cả năm 2026, Mbappe đã có 9 lần liên tiếp lọt vào top 10 ở những kỳ trao giải được tổ chức, thành tích thể hiện sự ổn định hiếm có. Tuy nhiên, phải đến cuộc bầu chọn mới nhất, anh mới lần đầu giành vị trí á quân.

Vì sao Mbappe liên tục lỡ hẹn?

Mbappe từng có những mùa giải đủ sức cạnh tranh Quả bóng Vàng, nhưng các đối thủ lại sở hữu lợi thế lớn về danh hiệu tập thể hoặc những màn trình diễn quyết định.

Năm 2023 là một trong những lần đáng tiếc nhất. Mbappe vừa trải qua World Cup 2022 với 8 bàn thắng, giành Chiếc giày Vàng và lập hat-trick vào lưới Argentina trong trận chung kết. Dù vậy, Messi có chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina, còn Haaland ghi 52 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải 2022/23, góp công giúp Man City giành cú ăn 3.

Ở cấp CLB, Mbappe cũng gặp bất lợi khi PSG nhiều lần thất bại tại Champions League. Riêng mùa 2022/23, đội bóng Pháp bị Bayern Munich loại ngay vòng 1/8. Khả năng ghi bàn của Mbappe vẫn nổi bật, nhưng anh thiếu những trận đấu quyết định ở giai đoạn cuối giải để tạo lợi thế trước các đối thủ.

Gia nhập Real Madrid năm 2024, Mbappe được kỳ vọng sẽ tiến gần hơn đến Quả bóng Vàng. Mùa đầu tiên tại Tây Ban Nha, anh ghi 44 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn tại La Liga và giành Chiếc giày Vàng châu Âu.

Tuy nhiên, Real Madrid không vô địch La Liga hay Champions League. Trong khi đó, Ousmane Dembele cùng PSG đăng quang Champions League và đoạt Quả bóng Vàng 2025. Mbappe nhận 378 điểm bầu chọn, kém xa 1.380 điểm của người đồng hương.

Harry Kane khiến Mbappe thêm một lần thất vọng

Tại lễ trao giải ngày 26/10/2026, Mbappe tiến gần Quả bóng Vàng hơn bất kỳ lần nào trước đây nhưng tiếp tục thất bại.

Harry Kane giành chiến thắng sau mùa giải ghi 73 bàn trong 65 trận cho Bayern Munich và đội tuyển Anh, gồm 61 bàn ở cấp CLB và 12 bàn cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 33 tuổi cũng góp công giúp Bayern giành 2 danh hiệu tại Đức, đồng thời cùng tuyển Anh đứng thứ 3 tại World Cup 2026.

Kane vượt qua Mbappe và Lamine Yamal, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3, để trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Cuộc cạnh tranh năm nay càng khiến Mbappe tiếc nuối khi khoảng cách điểm bầu chọn giữa anh và Kane được mô tả là rất sít sao. Sau nhiều năm không thể lọt vào 2 vị trí đầu tiên, Mbappe cuối cùng cũng tiến sát danh hiệu nhưng vẫn phải nhìn một đối thủ khác được vinh danh.

Từ Messi, Ronaldo đến thế hệ Yamal

Mbappe trưởng thành trong giai đoạn Messi và Ronaldo thống trị bóng đá thế giới. Khi 2 siêu sao này dần rời khỏi cuộc đua, những đối thủ mới liên tục xuất hiện.

Benzema giành giải năm 2022, Rodri chiến thắng năm 2024, rồi Dembele và Kane lần lượt được vinh danh. Trong khi đó, Yamal đã 2 lần liên tiếp đứng trong top 3 vào năm 2025 và 2026, trở thành đối thủ trực tiếp của Mbappe dù kém đàn anh gần 9 tuổi.

Sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến hành trình chinh phục Quả bóng Vàng của Mbappe thêm khó khăn. Bên cạnh hiệu suất ghi bàn, anh cần những danh hiệu quan trọng cùng Real Madrid, đặc biệt là Champions League, và tiếp tục giữ vai trò quyết định trong đội tuyển Pháp.

Nếu cả sự nghiệp không có Quả bóng Vàng thì sao?

Ở tuổi 27, Mbappe vẫn còn nhiều thời gian để chinh phục danh hiệu này. Nhưng thử hình dung anh tiếp tục ghi bàn, giành thêm các chức vô địch lớn rồi kết thúc sự nghiệp mà không một lần đoạt Quả bóng Vàng. Đó sẽ là một trong những nghịch lý đáng bàn của bóng đá hiện đại.

Lịch sử từng chứng kiến Thierry Henry rơi vào hoàn cảnh tương tự. Huyền thoại người Pháp vô địch World Cup 1998, EURO 2000 và Champions League 2009, đồng thời ghi 228 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Henry ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng chỉ là vị trí thứ 2 năm 2003.

Robert Lewandowski cũng từng trải qua nỗi tiếc nuối lớn khi giải thưởng năm 2020 bị hủy, đúng thời điểm anh cùng Bayern Munich giành cú ăn 3 và ghi 55 bàn trên mọi đấu trường.

Nếu Mbappe đi theo con đường ấy, sự nghiệp của anh vẫn sẽ được đánh giá qua các danh hiệu, kỷ lục ghi bàn và những trận đấu lớn. Quả bóng Vàng là phần thưởng cao quý, nhưng không phải thước đo duy nhất quyết định tầm vóc của một cầu thủ.

Dù vậy, với tài năng và vị thế của Mbappe, việc chưa từng sở hữu danh hiệu này chắc chắn vẫn là một khoảng trống lớn. Anh đã bước qua 9 kỳ bầu chọn trong nhóm xuất sắc nhất thế giới, chứng kiến 7 cầu thủ khác nhau được vinh danh. Sau lần về nhì mới nhất, điều Mbappe còn thiếu không phải sự công nhận về đẳng cấp, mà là một mùa giải đủ vượt trội để đưa anh lên vị trí số 1.