Ronaldo xin giảm nhẹ hình phạt, thoát án treo giò 6 tháng ở ĐT Bồ Đào Nha

Án phạt như đùa của LĐBĐ Bồ Đào Nha

Sau khoảng thời gian điều tra, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã quyết định đưa ra án phạt cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có hành động tự ý rời ĐTQG trong khoảng thời gian tập trung trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua do mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ bị phạt cấm thi đấu cho ĐTQG trong 30 ngày và bị phạt 255 euro.

Đây có thể nói là án phạt “giơ cao đánh khẽ” của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Nguyên nhân là bởi án phạt tính từ lúc ngày 1/10 nên siêu sao 41 tuổi đã thực hiện án phạt được… 19 ngày ở thời điểm đưa ra án phạt. Điều đó đồng nghĩa với việc CR7 hoàn toàn có thể xuất hiện ở đợt tập trung ĐTQG tháng 11 nếu như muốn.

Thêm vào đó, 255 euro có thể nói là con số quá nhỏ so với thu nhập của siêu sao người Bồ Đào Nha. Câu hỏi được đặt ra lúc này là vì sao án phạt lại đưa ra hai con số kể trên? LĐBĐ Bồ Đào Nha liệu có ưu ái cho Ronaldo hay không?

Vì sao án phạt của Ronaldo lại nhẹ đến thế?

Theo Điều 160, khoản 1 của bộ luật do LĐBĐ Bồ Đào Nha ban hành về án kỷ luật cho cầu thủ nêu rõ: “Một cầu thủ đã được triệu tập hợp lệ nhưng tự ý rời bỏ hoặc không có mặt mà không có lý do chính đáng tại một buổi tập luyện, trận đấu, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các đội tuyển quốc gia hoặc liên quan đến việc đại diện thể thao cho FPF (Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha) hay quốc gia Bồ Đào Nha, sẽ phải chịu hình thức kỷ luật đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng; ngoài ra, nếu cá nhân đó là cầu thủ chuyên nghiệp, họ sẽ phải chịu thêm mức phạt tiền từ 5 đến 10 UC (đơn vị tính toán).

Ronaldo làm đơn xin giảm nhẹ án phạt

Như vậy trong trường hợp của Ronaldo, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã giảm một nửa án phạt tiền ở mức thấp nhất (2,5 UC) và giữ án phạt treo giò cũng ở mức thấp nhất. Nguyên nhân cũng được LĐBĐ Bồ Đào Nha nêu rõ. Đó là bởi Ronaldo đã nộp đơn xin giảm nhẹ án phạt với 3 lý do được đưa ra.

Đó là không có tiền sử kỷ luật trong mùa giải hiện tại hoặc ba mùa giải trước đó, có những đóng góp đáng kể cho môn bóng đá, được ghi nhận vì những thành tích thể thao, và hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật khách quan. CR7 nộp lên hồ sơ thể thao của bản thân với hơn hai trang những danh hiệu đã đạt được trong sự nghiệp.

LĐBĐ Bồ Đào Nha buộc phải xem xét và đưa ra quyết định là giảm nhẹ mọi án phạt xuống còn một nửa căn cứ Điều 44, khoản 1 trong bộ luật của LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Khá nhiều người chê cười CR7 với hành động nộp đơn xin giảm nhẹ án phạt này. Trước đó, siêu sao 41 tuổi từng tự tin tuyên bố “Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ án phạt nào và không xin giảm nhẹ”.