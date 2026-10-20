Động thái mới của Ronaldo sau án phạt 7,4 triệu đồng vì bỏ ĐT Bồ Đào Nha

Động thái mới của Ronaldo sau án phạt

Theo thông tin được Fox Sports đăng tải ngày 20/10, Ronaldo không trực tiếp đưa ra phản ứng về quyết định kỷ luật mới nhất trên Instagram. Thay vào đó, chân sút đang khoác áo Al Nassr chia sẻ hình ảnh chuẩn bị tập luyện cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Tập trung vào công việc”.

Thông điệp này cho thấy Ronaldo tiếp tục hướng sự chú ý vào câu lạc bộ chủ quản Al Nassr, thay vì công khai tranh luận về án phạt. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định bài đăng là lời đáp trực tiếp của cầu thủ này đối với quyết định từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan bóng đá Bồ Đào Nha công bố án kỷ luật. Theo Reuters, Ronaldo bị đình chỉ thi đấu 30 ngày và phải nộp phạt 255 euro vì tự ý rời địa điểm tập trung của đội tuyển quốc gia trong đợt thi đấu UEFA Nations League.

Án phạt xuất phát từ bất đồng với HLV Jorge Jesus

Sự việc bắt nguồn từ những bất đồng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus về vai trò của tiền đạo này trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển tại Copenhagen ngày 30/9, trước trận gặp Đan Mạch. Trước đó, anh không được tung vào sân trong trận đấu với Na Uy dù đã khởi động ở khu vực kỹ thuật. Ronaldo cho rằng HLV Jesus không thực hiện những thỏa thuận liên quan đến thời lượng thi đấu và cách giải thích công khai về quyết định sử dụng nhân sự.

HLV Jesus phủ nhận việc đã có thỏa thuận như Ronaldo đề cập, nhưng vẫn để ngỏ khả năng triệu tập lại tiền đạo kỳ cựu nếu anh duy trì phong độ tại Al Nassr và muốn trở lại đội tuyển.

Trong tuyên bố ngày 6/10, Ronaldo thừa nhận sai lầm khi rời đội tuyển, xin lỗi người hâm mộ và khẳng định sẵn sàng chấp hành hình thức kỷ luật. FPF cho biết sự hối lỗi được thể hiện trong tuyên bố này là một trong những yếu tố được xem xét khi quyết định mức phạt.

Dư luận chú ý, tương lai ở tuyển Bồ Đào Nha vẫn bỏ ngỏ

Bài đăng mới của Ronaldo nhanh chóng được truyền thông quốc tế chú ý. Theo AFP, thay vì trực tiếp đề cập đến án phạt, cầu thủ này lựa chọn chia sẻ hình ảnh tập luyện cùng Al Nassr. Cách phản ứng ngắn gọn khiến sự chú ý tiếp tục tập trung vào thái độ của Ronaldo sau quyết định kỷ luật.

Tranh luận xoay quanh vụ việc vẫn có hai khía cạnh đáng chú ý. Một mặt, Ronaldo là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, với đóng góp lớn trong nhiều năm. Mặt khác, việc rời địa điểm tập trung khi đội tuyển chuẩn bị thi đấu đặt ra vấn đề về kỷ luật và trách nhiệm của một cầu thủ mang băng đội trưởng.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng trong các trận đấu Nations League khi không có Ronaldo và sớm giành quyền vào tứ kết. Điều này khiến cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh cá nhân siêu sao 41 tuổi, mà còn liên quan đến cách đội tuyển vận hành khi thiếu vắng cầu thủ chủ chốt.

Theo các thông tin được Reuters và AFP công bố, án treo giò được tính từ ngày 1/10, thời điểm diễn ra trận đấu với Đan Mạch. Ronaldo đã chấp hành một phần thời hạn đình chỉ và dự kiến đủ điều kiện trở lại trước hai trận Nations League của Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch ngày 14/11 và Xứ Wales ngày 17/11, nếu được triệu tập.

Chủ tịch FPF Pedro Proença cũng bày tỏ mong muốn Ronaldo trở lại đội tuyển sau khi vụ việc được giải quyết. Tuy nhiên, quyết định triệu tập vẫn phụ thuộc vào ban huấn luyện.

Trước mắt, bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Ronaldo tiếp tục duy trì hoạt động tập luyện tại Al Nassr. Dù vậy, đây chưa phải tuyên bố chính thức về việc khép lại tranh cãi với HLV Jorge Jesus. Khả năng tái hòa nhập của Ronaldo với đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11 sẽ là diễn biến được giới truyền thông và người hâm mộ tiếp tục theo dõi.