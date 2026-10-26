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17 cú sút, chỉ 3 trúng đích: MU nhớ những đường chuyền mạo hiểm của Fernandes?

Sự kiện: Manchester United Một con số - Một câu chuyện bóng đá Bruno Fernandes

MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị suốt 90 phút, khiến quyết định của HLV Michael Carrick tiếp tục gây tranh cãi sau chuỗi 8 trận không thắng.

     

MU thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân Old Trafford trong trận đấu Bruno Fernandes ngồi dự bị suốt 90 phút. Michael Carrick thay đổi hàng tiền vệ nhưng MU vẫn tấn công bế tắc và phòng ngự lỏng lẻo. Quyết định để đội trưởng ngồi ngoài càng gây tranh cãi khi đội bóng đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

17 cú sút, chỉ 3 trúng đích: MU nhớ những đường chuyền mạo hiểm của Fernandes? - 1

MU cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu sắc bén

MU kiểm soát bóng 63%, tung ra 17 cú sút nhưng chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích. Đội chủ nhà đạt 1,18 bàn thắng kỳ vọng (xG) và không tạo được cơ hội rõ rệt nào. Trong khi đó, Bournemouth chỉ cần 10 cú sút để tạo ra 6 cơ hội rõ rệt, với chỉ số xG lên tới 2,18.

Carrick bố trí Youri Tielemans và Mason Mount phụ trách tổ chức tấn công, phía sau là Andrey Santos cùng Carlos Baleba. MU vẫn triển khai bóng khá dễ dàng nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận vòng cấm. Các tiền vệ thiếu những đường chuyền xuyên qua hàng thủ đối phương, khiến phần lớn các đợt lên bóng kết thúc bằng những cú sút trong tư thế không thuận lợi. Tielemans bị thay sau hiệp 1, còn Bruno tiếp tục ngồi ngoài.

Bruno mất bóng nhiều nhưng vẫn là người tạo cơ hội tốt nhất

Bruno thường bị chỉ trích vì chuyền bóng mạo hiểm, với trung bình khoảng 16,8 lần mất quyền kiểm soát bóng mỗi trận ở mùa trước. Đổi lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 136 cơ hội và lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với 21 kiến tạo.

Bruno bỏ xa Dominik Szoboszlai, người xếp thứ 2 về số cơ hội tạo ra với 78 lần. Anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến, tìm đồng đội di chuyển vào khoảng trống giữa các hậu vệ hoặc phía sau hàng thủ đối phương. Những pha xử lý như vậy dễ dẫn đến mất bóng nhưng cũng giúp MU tạo ra cơ hội dứt điểm khi đối thủ phòng ngự đông người.

Mức độ nguy hiểm còn phụ thuộc vào vị trí mất bóng. Một đường chuyền hỏng gần vòng cấm đối phương thường ít rủi ro hơn pha xử lý lỗi ngay trước hàng phòng ngự MU. Đây là khác biệt quan trọng khi đánh giá lối chơi của Bruno.

17 cú sút, chỉ 3 trúng đích: MU nhớ những đường chuyền mạo hiểm của Fernandes? - 2

Carrick nên điều chỉnh vai trò của Bruno

Bruno từng đá chính trong trận thua Como 1-4, khi MU cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, việc để anh dự bị khiến Carrick mất đi cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền quyết định.

Một phương án là sử dụng Bruno ở vị trí tiền vệ tấn công, với 2 tiền vệ hỗ trợ phía sau. Anh sẽ được hoạt động gần vòng cấm đối phương hơn, tập trung vào những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Đồng thời, MU có thêm người bảo vệ khu vực giữa sân khi mất bóng.

Carrick có quyền thay đổi nhân sự sau chuỗi kết quả thất vọng. Nhưng trong hoàn cảnh MU đang thiếu những đường chuyền sắc bén ở 1/3 cuối sân, để Bruno ngồi ngoài có nguy cơ khiến hàng công càng khó tìm đường đến khung thành đối phương.

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Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/17-cu-sut-chi-3-trung-dich-mu-nho-nhung-duong-chuyen...

-26/10/2026 14:33 PM (GMT+7)
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