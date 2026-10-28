Đỉnh cao tennis ATP 500: Djokovic đối mặt hiểm họa, Medvedev gặp thách thức

Trận đấu của Djokovic sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Novak Djokovic - Ugo Humbert: Khoảng 21h30, 28/10 (Vòng 1 đơn nam Basel Open)

Tay vợt Serbia nhận suất đặc cách tham dự giải ATP 500 tại Thụy Sĩ, với mục tiêu tích lũy điểm số để cạnh tranh suất dự ATP Finals. Tuy nhiên, trận mở màn được dự báo không dễ dàng khi Humbert sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và khả năng giao bóng tốt trên mặt sân cứng trong nhà.

Djokovic (bên phải) cần vượt qua Humbert (bên trái) để khởi đầu thuận lợi tại Basel và nuôi hy vọng dự ATP Finals

Djokovic, 39 tuổi, vừa trải qua thất bại sớm tại Shanghai Masters và cần tìm lại sự ổn định. Dù không còn duy trì sức ép tâm lý như giai đoạn đỉnh cao, anh vẫn có lợi thế nhờ khả năng trả giao bóng, di chuyển và kiểm soát những loạt bóng bền. Trong lần đối đầu duy nhất trước đây, tại Wimbledon 2019, Djokovic đã đánh bại Humbert sau ba set.

Ở phía đối diện, tay vợt Pháp từng có những màn trình diễn tích cực trên mặt sân cỏ tại Queen’s và Eastbourne, nhưng phong độ trong giai đoạn gần đây của mùa giải 2026 chưa thực sự thuyết phục. Muốn tạo bất ngờ, Humbert cần phát huy hiệu quả giao bóng, chủ động tấn công và hạn chế những lỗi tự đánh hỏng trước khả năng phòng thủ bền bỉ của Djokovic.

Djokovic vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng điều tiết trận đấu, nhưng Humbert đủ sức kéo dài cuộc so tài nếu giao bóng hiệu quả.

Dự đoán kết quả: Djokovic được kỳ vọng giành chiến thắng sau ba set.

Daniil Medvedev - Daniel Merida: Khoảng 19h30, 28/10 (Vòng 1 đơn nam Vienna Open)

Tay vợt Nga được đánh giá vượt trội nhờ thứ hạng, kinh nghiệm và phong độ ấn tượng sau chức vô địch Almaty Open.

Medvedev hướng đến chiến thắng trước Daniel Merida sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Almaty Open

Merida bước vào giải đấu với chuỗi ba thất bại liên tiếp, gần nhất là trận thua Botic van de Zandschulp ở vòng một Shanghai Masters. Dù vậy, tay vợt Tây Ban Nha đã có mùa giải đột phá khi giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Umag và vươn lên thứ hạng cao nhất sự nghiệp, vị trí 39 thế giới vào tháng 8. Tuy nhiên, đối đầu Medvedev trên mặt sân cứng trong nhà là thử thách lớn, đặc biệt khi Merida chưa tìm lại được sự ổn định.

Ở phía đối diện, Medvedev đang trở lại mạnh mẽ sau mùa giải 2025 không như kỳ vọng. Anh vừa bảo vệ thành công chức vô địch Almaty Open, ngược dòng đánh bại Nikoloz Basilashvili trong trận chung kết để giành danh hiệu thứ tư trong năm. Tay vợt Nga cũng từng đăng quang Vienna năm 2022 và đang tiến gần mục tiêu giành vé dự ATP Finals. Trong lần gặp Merida đầu tiên tại Wimbledon năm nay, Medvedev đã thắng sau bốn set.

Khả năng trả giao bóng, độ bền trong các loạt bóng cuối sân và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Medvedev nắm lợi thế rõ rệt. Nếu duy trì phong độ hiện tại, anh có thể kiểm soát thế trận và hạn chế cơ hội gây bất ngờ của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Medvedev giành chiến thắng sau hai set.

Learner Tien - Alex De Minaur: Khoảng 2h, 29/10 (Vòng 2 đơn nam Vienna Open)

Cả hai tay vợt đều có khả năng di chuyển linh hoạt và chơi bền bỉ từ cuối sân, hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng trên mặt sân cứng trong nhà.

Minaur (bên phải) đối đầu tài năng Tien (bên trái) trong trận đấu được dự báo căng thẳng tại Vienna

Tien khởi đầu giải đấu đầy thuyết phục khi đánh bại Luca Van Assche 6-3, 6-1 sau 87 phút. Tay vợt Mỹ kiểm soát thế trận tốt, cứu thành công cả 5 cơ hội mất game giao bóng và cho thấy sự ổn định trong những pha bóng quan trọng. Sau chức vô địch Geneva hồi đầu mùa, Tien đang hướng đến danh hiệu thứ hai trong năm và có cơ sở để tự tin trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Ở phía đối diện, De Minaur phải trải qua trận mở màn khó khăn trước Tomas Machac. Tay vợt Australia thua set đầu và bị dẫn một break ở set hai, nhưng kịp điều chỉnh lối chơi để thắng ngược 1-6, 6-4, 6-3. Trước đó, anh vào chung kết China Open và tứ kết Shanghai Masters, cho thấy phong độ đủ sức cạnh tranh ở những giải đấu lớn.

De Minaur nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng duy trì cường độ thi đấu, trong khi Tien có lợi thế về sự hưng phấn sau chiến thắng nhanh ở vòng đầu. Cả hai đều có thể gây sức ép bằng tốc độ di chuyển và những pha điều bóng sâu, khiến trận đấu khó kết thúc chóng vánh.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 28/10