Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3, fan bức xúc đổ ra đường phản ứng

Bê bối nhập tịch chui 7 cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng cũng khép lại với bản án xứng đáng. AFC ra tuyên bố ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 các trận gặp Nepal và ĐT Việt Nam. Điều này khiến Malaysia tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia khép lại, bởi họ kém ĐT Việt Nam tới 6 điểm. Hiện Malaysia chỉ còn lại 1 trận đấu, trong khi ĐT Việt Nam còn tới 2 trận nữa.

ĐT Malaysia gặp họa với 7 cầu thủ nhập tịch chui

Trên mạng xã hội, CĐV Malaysia tỏ ra đầy buồn bã khi biết thông tin đội nhà bị xử thua 2 trận kể trên. Họ buông ra những bình luận chua chát trên fanpage của FAM: "Họ xứng đáng nhận hình phạt này; Chỉ vì lợi ích của mình mà FAM làm ô uế bóng đá Malaysia; Bóng đá Malaysia đã bị phá nát; Bây giờ ai dám đứng lên để vực dậy bóng đá Malaysia đây; Sự dối trá mà họ coi như lẽ phải nay cuối cùng phải trả giá".

Trước khi AFC đưa ra phán quyết, có khoảng 70 CĐV đứng trước trụ sở của FAM để phản đối vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ không có gốc gác Malaysia. Ông Hairy Ibrahim, chủ tịch hội cổ động viên của Selangor FC, cho biết cuộc biểu tình ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Ông cho rằng các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn có thể sẽ xảy ra nếu FAM và MFL (ban tổ chức giải VĐQG Malaysia) không giải quyết được vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ này.

CĐV biểu tình trước trụ sở của FAM

Sự bất mãn xuất phát từ việc MFL công nhận 4 trong số 7 cầu thủ nhập tịch chui vẫn là cầu thủ bản địa. Họ bao gồm Figueireido, Irazabal, Hevel (Johor Darul Tazim) và Palmero (Kuching City).