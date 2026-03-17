Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3, fan bức xúc đổ ra đường phản ứng

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam

Các CĐV Malaysia tỏ ra đầy thất vọng sau khi ĐT Malaysia bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Bê bối nhập tịch chui 7 cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng cũng khép lại với bản án xứng đáng. AFC ra tuyên bố ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 các trận gặp Nepal và ĐT Việt Nam. Điều này khiến Malaysia tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027

Cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia khép lại, bởi họ kém ĐT Việt Nam tới 6 điểm. Hiện Malaysia chỉ còn lại 1 trận đấu, trong khi ĐT Việt Nam còn tới 2 trận nữa. 

ĐT Malaysia gặp họa với 7 cầu thủ nhập tịch chui

Trên mạng xã hội, CĐV Malaysia tỏ ra đầy buồn bã khi biết thông tin đội nhà bị xử thua 2 trận kể trên. Họ buông ra những bình luận chua chát trên fanpage của FAM: "Họ xứng đáng nhận hình phạt này; Chỉ vì lợi ích của mình mà FAM làm ô uế bóng đá Malaysia; Bóng đá Malaysia đã bị phá nát; Bây giờ ai dám đứng lên để vực dậy bóng đá Malaysia đây; Sự dối trá mà họ coi như lẽ phải nay cuối cùng phải trả giá".

Trước khi AFC đưa ra phán quyết, có khoảng 70 CĐV đứng trước trụ sở của FAM để phản đối vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ không có gốc gác Malaysia. Ông Hairy Ibrahim, chủ tịch hội cổ động viên của Selangor FC, cho biết cuộc biểu tình ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Ông cho rằng các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn có thể sẽ xảy ra nếu FAM và MFL (ban tổ chức giải VĐQG Malaysia) không giải quyết được vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ này.

CĐV biểu tình trước trụ sở của FAM

Sự bất mãn xuất phát từ việc MFL công nhận 4 trong số 7 cầu thủ nhập tịch chui vẫn là cầu thủ bản địa. Họ bao gồm Figueireido, Irazabal, Hevel (Johor Darul Tazim) và Palmero (Kuching City). 

CHÍNH THỨC: AFC xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal
LĐBĐ châu Á đã chính thức ra án phạt xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

