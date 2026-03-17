Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
'Ma thuật' Kim Sang-sik: Thua 0-4 sửa thành thắng 3-0, vẫn bất bại ở Đông Nam Á

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

Phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì mạch bất bại ở Đông Nam Á.

Sau 9 tháng kể từ trận thua Malaysia 0-4, đội tuyển Việt Nam đòi lại được công bằng khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức xử phạt đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đảo ngược kết quả thành thắng 3-0, giành quyền vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027 dù chưa thi đấu xong vòng loại. Riêng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng được sửa lại bảng thành tích cá nhân.

Trong gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik có tỷ lệ thành công 100% tại các giải chính thức của Đông Nam Á: Vô địch AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 33, vượt qua bảng đấu có 2 đối thủ Đông Nam Á tại vòng loại Asian Cup 2027 và là đội bóng Đông Nam Á tiến sâu nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Chỉ tính riêng các trận đấu chính thức, ông Kim Sang-sik chỉ nhận một thất bại trước đối thủ cùng khu vực. Đó chính là trận thua 0-4 trên sân Bukit Jalil, Malaysia trước đội chủ nhà ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quyết định xử phạt của LĐBĐ châu Á, đội tuyển Việt Nam được tính là thắng 3-0 vì đối thủ sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Trận thua duy nhất được sửa thành thắng, đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik bất bại 100% trước các đối thủ Đông Nam Á tại các trận đấu giải chính thức. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim có một trận thua Thái Lan vào tháng 9/2024 nhưng chỉ là giao hữu.

Đội tuyển Việt Nam không thua trận nào tại AFF Cup 2024, trong đó có 7 chiến thắng và 1 trận hoà (1-1 với Philippines ở vòng bảng. Tại vòng loại Asian Cup 2027, ngoài trận thua Malaysia được sửa thành thắng 3-0, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại Lào ở cả 2 lượt trận.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng trên hành trình vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Đình Bắc và đồng đội cũng gặp một đối thủ cùng khu vực là U23 Singapore. U23 Việt Nam thắng 1-0. Đến SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc và học trò cũng có thành tích toàn thắng để giành huy chương vàng.

Với việc đội tuyển Việt Nam chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận gặp Malaysia ngày 31/3 không còn ý nghĩa về mặt thành tích xếp hạng. Dù vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đương nhiên muốn HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi trận bất bại ở Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup biến động sốc: Malaysia bị xử thua, Việt Nam lên ngôi đầu
ĐT Malaysia đánh mất cơ hội đến với Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận.

-17/03/2026 15:17 PM (GMT+7)
