Tuyển Việt Nam tranh cúp Đông Nam Á với Australia?

Mới đây, nhiều trang mạng lớn thông tin Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi lời mời đội tuyển Australia tham dự giải đấu khu vực trong năm 2026 này.

Theo đó, tuyển Australia có thể sẽ dự ASEAN Cup diễn ra trong tháng 7 và 8 - nơi tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, hoặc dự FIFA ASEAN Cup - giải đấu độc lập do FIFA tổ chức lần đầu tiên, dự kiến lăn bóng từ ngày 21-9 đến 6-10.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong trận đấu tuyển Australia tại vòng loại World Cup, tháng 1-2022

Thông tin trên ngay lập tức hút sự quan tâm của làng bóng khu vực, bởi Australia - hạng 27 thế giới nếu góp mặt chắc chắn sẽ tăng sức hút cho giải và mang tới thử thách cực đại cho các đội tuyển khu vực.

Theo Bola Sport (Indonesia), khả năng Australia dự ASEAN Cup là rất thấp, bởi giải đấu đã tiến hành xong bốc thăm chia bảng chỉ chờ ngày thi đấu, và đặc biệt giải không rơi vào FIFA Days nên các tuyển thủ Australia khó lòng được CLB chủ quản cho lên tuyển.

Với FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu rơi vào lịch FIFA Days nên trên lý thuyết, tuyển Australia có thể triệu tập đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, "Những chú chuột túi" có nhận lời dự giải đấu này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Liên đoàn bóng đá Australia từ lâu đã là thành viên của ngôi nhà bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, tuyển quốc gia nam và nữ Australia chưa từng dự giải Đông Nam Á nào, mà chỉ cử các đội trẻ để vừa trao cơ hội cọ xát, vừa thực hiện nghĩa vụ của một liên đoàn thành viên.

Với FIFA ASEAN Cup 2026, người hâm mộ khu vực đang hy vọng sẽ có lần đầu tiên góp mặt của đội tuyển quốc gia Australia.

Hiện các bên đều chưa đưa ra xác nhận chính thức nào, trong bối cảnh FIFA cũng chưa xác nhận số đội và thể thức chính thức của giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới.

Theo ASEAN Football, FIFA và AFF sẽ sớm thống nhất thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, để làm cơ sở xác nhận số lượng và thành phần tham dự.

Giới quan sát cho rằng phía Australia chờ đợi công bố chính thức từ FIFA xem liệu giải đấu có đủ hấp dẫn để họ cử đội tuyển quốc gia hay sẽ chỉ cử đội U23, U21 như các giải khu vực trước đó.

Riêng với tuyển Việt Nam, việc được so tài, tranh cúp với tuyển quốc gia hay U23 Australia vào tháng 9 tới cũng đều là cơ hội quý để phát triển trình độ, hướng tới đấu trường lớn nhất châu lục là vòng chung kết Asian Cup vào năm sau.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam đấu tuyển Australia là tại vòng loại World Cup 2022, lượt đi thua 0-1 tại Mỹ Đình và lượt về thua 0-4 trên sân khách.